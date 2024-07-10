ما هي التحليلات المتقدمة؟

يعود تاريخ التحليلات المتقدمة إلى تطور تحليل البيانات وتقنية الحوسبة، والتي شهدت تقدماً كبيراً على مدى عدة عقود.

في أوائل القرن العشرين، كان تحليل البيانات يدويًا في المقام الأول، ويتضمن أساليب إحصائية أساسية وحسابات بسيطة. أحدث ظهور أجهزة الكمبيوتر في منتصف القرن العشرين ثورة في معالجة البيانات، مما سمح بإجراء تحليلات أكثر تعقيدًا. خلال ستينيات و سبعينيات القرن العشرين، وضع تطوير قواعد البيانات وأنظمة إدارة البيانات الأساس لتخزين واسترجاع كميات كبيرة من البيانات بكفاءة.

شهدت ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين ظهور أدوات ذكاء الأعمال التي مكّنت المؤسسات من إنشاء التقارير وإجراء التحليل الوصفي. قدمت هذه الأدوات رؤى تستند إلى البيانات التاريخية ولكنها كانت محدودة في قدراتها التنبؤية. وفي الوقت نفسه، ظهرت تطورات في البرمجيات والمنهجيات الإحصائية، مما مهد الطريق لتقنيات تحليل البيانات الأكثر تطورًا.

شهدت أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بداية عصر البيانات الكبيرة، مدفوعًا بالنمو الهائل للبيانات من الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الاستشعار. وشهدت هذه الفترة تطوير أدوات وتقنيات تحليلية أكثر تقدمًا، مثل استخراج البيانات والتعلم الآلي والتحليلات التنبؤية والإلزامية. أدى ظهور لغات البرمجة مفتوحة المصدر مثل R وPython إلى تعميم الوصول إلى الأساليب التحليلية المتقدمة.

في السنوات الأخيرة، أدت التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي إلى دفع التحليلات المتقدمة إلى آفاق جديدة. لقد سهلت الحوسبة السحابية تخزين كميات هائلة من نقاط البيانات ومعالجتها. في حين أن خوارزميات الذكاء الاصطناعي يمكنها تحليل البيانات بسرعة ودقة غير مسبوقة، فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي هو أداة ناشئة في هذا المجال.