العرض المصور للبيانات هو تمثيل البيانات من خلال استخدام الرسوم البيانية الشائعة، مثل الخرائط والمخططات والإنفوجرافيك وكذلك الرسوم المتحركة. تعكس هذه العروض المصورة للمعلومات علاقات البيانات المعقدة والرؤى القائمة على البيانات بطريقة سهلة الفهم.
يمكن استخدام العرض المصور للبيانات لأغراض متعددة، ومن المهم ملاحظة أنه ليس مقتصرًا فقط على فِرق البيانات. وتستفيد منه الإدارة أيضًا لتوضيح الهيكل التنظيمي والتسلسل الوظيفي، بينما يستخدمه محللو البيانات وعلماء البيانات لاكتشاف الأنماط والتوجهات وشرحها. تصنِّف Harvard Business Review العرض المصور للبيانات إلى أربعة استخدامات رئيسية: توليد الأفكار وتوضيح الأفكار والاكتشاف البصري والعرض اليومي للبيانات. وسنستعرض هذه الجوانب بشكل أكثر تفصيلًا فيما يلي:
يتم استخدام العرض المصور للبيانات بشكل شائع لتحفيز توليد الأفكار عبر الفِرق. وغالبًا ما تتم الاستفادة منه خلال جلسات العصف الذهني أو جلسات التفكير التصميمي في بداية المشروع، حيث يساعد على جمع وجهات النظر المختلفة وتسليط الضوء على الاهتمامات المشتركة للفريق. رغم أن هذه العروض المصورة غالبًا ما تكون غير مكتملة أو غير نهائية، فإنها تساهم في وضع الأساس داخل المشروع لضمان توحيد فهم الفريق للمشكلة التي يسعى إلى معالجتها لصالح الأطراف المعنية الرئيسية.
يساعد العرض المصور للبيانات لتوضيح الأفكار على نقل الفكرة، كأسلوب أو عملية. ويُستخدم هذا النوع عادةً في بيئات التعلم مثل البرامج التعليمية ودورات الاعتماد ومراكز التميّز، كما يمكن الاستفادة منه في تمثيل الهياكل التنظيمية أو العمليات، ما يسهِّل التواصل بين الأشخاص المعنيين بالمهام المحددة. يستخدم مديرو المشروعات كثيرًا مخططات Gantt ومخططات الشلال لشرح مهام سير العمل. تستخدم نمذجة البيانات أيضًا التجريد لتمثيل وفهم تدفق البيانات داخل نظام المعلومات للمؤسسة، ما يجعل من السهل على المطورين ومحللي الأعمال ومهندسي البيانات وغيرهم فهم العلاقات في قاعدة البيانات أو مستودع البيانات.
يرتبط كلٌّ من الاكتشاف البصري والعرض اليومي للبيانات ارتباطًا وثيقًا بفِرق البيانات. فبينما يساعد الاكتشاف البصري المحللين والعلماء وغيرهم من المتخصصين في البيانات على التعرُّف على الأنماط والتوجهات داخل مجموعة البيانات، يدعم العرض اليومي للبيانات السرد اللاحق بعد اكتشاف رؤى جديدة.
يُعَد العرض المصور للبيانات خطوة حاسمة في عملية علوم البيانات، حيث يساعد الفِرق والأفراد على توصيل البيانات بشكل أكثر فاعلية للزملاء وصنّاع القرار. تستفيد الفِرق التي تُدير أنظمة إعداد التقارير عادةً من طرق عرض القوالب المحددة لمراقبة الأداء. ومع ذلك، لا يقتصر العرض المصور للبيانات على لوحات معلومات الأداء. على سبيل المثال، أثناء استخراج النصوص، قد يستخدم المحلل سحابة كلمات لتحديد المفاهيم الرئيسية والتوجهات والعلاقات الخفية داخل هذه البيانات غير المنظمة. كما يمكنه استخدام هيكل رسومي لتمثيل العلاقات بين الكيانات في رسم معرفي. هناك عدة طرق لتمثيل أنواع البيانات المختلفة، ومن المهم تذكُّر أن هذه المهارة يجب أن تتجاوز فريق التحليلات الأساسي لديك.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
يمكن تتبُّع أقدم شكل للعرض المصور للبيانات إلى المصريين قبل القرن السابع عشر، حيث كان يتم استخدامه بشكل أساسي لتسهيل الملاحة. مع مرور الوقت، بدأ الناس باستخدام العرض المصور للبيانات لتطبيقات أوسع، مثل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية. ولعل أبرز ما نشره Edward Tufte هو كتاب The Visual Display of Quantitative Information، الذي بيَّن أن الأفراد يمكنهم استخدام العرض المصور للبيانات لتقديم المعلومات بطريقة أكثر فاعلية. ولا يزال كتابه محافظًا على قيمته عبر الزمن، خاصةً مع توجُّه الشركات إلى استخدام لوحات المعلومات لعرض مقاييس الأداء في الوقت الفعلي. تُعَد لوحات المعلومات من الأدوات الفعَّالة في العرض المصور للبيانات لتتبُّع البيانات وعرضها من مصادر متعددة، ما يوفر رؤية واضحة لتأثير سلوكيات فريق معين أو فِرق مجاورة في الأداء. تتضمن لوحات المعلومات تقنيات شائعة في العرض المصور للبيانات، مثل:
لم يكن الوصول إلى أدوات العرض المصور للبيانات أسهل من أي وقت مضى. توفِّر المكتبات مفتوحة المصدر، مثل D3.js، وسيلة للمحللين لتقديم البيانات بطريقة تفاعلية، ما يمكِّنهم من جذب جمهور أوسع باستخدام بيانات جديدة. ومن بين أشهر المكتبات مفتوحة المصدر في العرض المصور للبيانات ما يلي:
مع توفُّر العديد من أدوات العرض المصور للبيانات بسهولة، ظهرت أيضًا زيادة في العروض المصورة غير الفعَّالة للبيانات. يجب أن يكون التواصل البصري بسيطًا ومدروسًا لضمان أن يساعد العرض المصور للبيانات جمهورك المستهدف على الوصول إلى الرؤية أو الاستنتاج المُراد. يمكن أن تساعد أفضل الممارسات التالية على ضمان أن يكون العرض المصور للبيانات مفيدًا وواضحًا:
تحديد السياق: من المهم تقديم معلومات أساسية عامة لتوضيح سبب أهمية نقطة البيانات هذه للجمهور. على سبيل المثال، إذا كانت معدلات فتح البريد الإلكتروني أقل من المتوقع، فقد نرغب في توضيح كيفية مقارنة معدل فتح الشركة بالمعدل العام للصناعة، لإظهار أن الشركة تواجه مشكلة في هذه القناة التسويقية. وللتحفيز على اتخاذ إجراء، يحتاج الجمهور إلى فهم كيفية مقارنة الأداء الحالي بشيء ملموس، مثل هدف محدد أو معيار مرجعي أو مؤشرات الأداء الرئيسية الأخرى (KPIs).
معرفة الجمهور: تحديد الأشخاص المستهدفين بالعرض المصور للبيانات، ثم التأكّد من أن العرض يلبي احتياجاتهم. ما الذي يحاول هذا الشخص تحقيقه؟ ما نوع الأسئلة التي يهتمون بها؟ هل تعالج العروض المصورة مخاوفهم؟ ستحتاج إلى أن تكون البيانات التي تقدمها محفِّزة للأشخاص لاتخاذ إجراءات ضمن نطاق مهامهم. إذا لم تكن متأكدًا من وضوح العرض المصور للبيانات، فقدِّمه لشخص أو اثنين من جمهورك المستهدف للحصول على ملاحظات، ما يُتيح لك إجراء تعديلات إضافية قبل العرض التقديمي الكبير.
اختيار العرض المصور الفعَّال: فكل نوع من العروض المصورة للبيانات مصمم لنوع محدد من مجموعات البيانات. على سبيل المثال، تُظهر مخططات التشتت العلاقة بين متغيّرين بشكل جيد، بينما تُظهر المخططات الخطية بيانات السلاسل الزمنية بوضوح. التأكّد من أن العرض المصور للبيانات يساعد الجمهور بالفعل على فهم الفكرة أو الاستنتاج الرئيسي. قد يؤدي عدم توافق المخططات مع البيانات إلى العكس، حيث يزيد من ارتباك جمهورك بدلًا من توضيح الأمور.
الحفاظ على البساطة: يمكن لأدوات العرض المصور للبيانات تسهيل إضافة جميع أنواع المعلومات إلى العرض. ومع ذلك، لمجرد أنه يمكنك فعل ذلك، لا يعني أنه يجب عليك فعله! في العرض المصور للبيانات، يجب توخي الحذر الشديد بشأن المعلومات الإضافية التي تتم إضافتها لضمان تركيز انتباه المستخدم. على سبيل المثال، هل هناك حاجة إلى وضع تسميات البيانات على كل عمود في المخطط الشريطي؟ ربما تحتاج إلى واحدة أو اثنتين فقط للمساعدة على توضيح وجهة النظر. هل تحتاج إلى مجموعة متنوعة من الألوان لتوصيل فكرتك؟ هل تستخدم ألوانًا يمكن الوصول إليها من قبل جمهور واسع (على سبيل المثال، مراعاة الأشخاص المصابين بعمى الألوان)؟ يجب تصميم العرض المصور للبيانات لتحقيق أقصى تأثير من خلال إزالة أي معلومات قد تشوِّش على الجمهور المستهدف.
احصل على رؤى فريدة حول تطور مشهد الحلول في مجال التحليلات وذكاء الأعمال (ABI)، مع تسليط الضوء على النتائج الرئيسية، والافتراضات، والتوصيات لقادة البيانات والتحليلات.
تمكَّن من تبسيط الوصول إلى البيانات وأتمتة إدارة البيانات. اكتشف قوة دمج استراتيجية مستودع بحيرة البيانات في بنية بياناتك، بما في ذلك تحسين التكاليف لأعباء العمل وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي والتحليلات لديك، باستخدام جميع بياناتك وفي أي مكان.
تعرَّف على كيفية مساهمة نهج مستودع بحيرة البيانات المفتوحة في تقديم بيانات موثوق بها وتنفيذ مشاريع التحليلات والذكاء الاصطناعي بشكل أسرع.
تمكَّن من ربط استراتيجية البيانات والتحليلات بأهداف العمل من خلال هذه الخطوات الأربع الأساسية.
لكي تزدهر الشركات، يجب عليها استخدام البيانات لتعزيز ولاء العملاء، وأتمتة عمليات الأعمال، والابتكار باستخدام الحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.
استفِد من قيمة بيانات المؤسسة مع IBM Consulting لبناء مؤسسة تعتمد على الرؤى لتحقيق ميزة تنافسية في الأعمال.
تعرَّف على Cognos Analytics 12.0، رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين عملية اتخاذ القرارات.
لكي تزدهر الشركات، يجب عليها استخدام البيانات لتعزيز ولاء العملاء، وأتمتة عمليات الأعمال، والابتكار باستخدام الحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.