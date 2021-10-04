يساعد تحليل البيانات الاستكشافية (EDA) في تحديد أفضل السبل للتعامل مع مصادر البيانات للحصول على الإجابات التي تحتاجها، مما يسّهل على عالم البيانات اكتشاف الأنماط أو اكتشاف حالات الخلل أو اختبار فرضية أو التحقق من الافتراضات.

يُستخدم تحليل البيانات الاستكشافية (EDA) في المقام الأول لمعرفة ما يمكن أن تكشفه البيانات خارج مهمة النمذجة الرسمية أو اختبار الفرضيات ويوفر فهمًا أفضل لمتغيرات مجموعة البيانات والعلاقات بينها. يمكن أن يساعد أيضًا في تحديد ما إذا كانت التقنيات الإحصائية التي تفكر في استخدامها لتحليل البيانات مناسبة. تم تطوير تقنيات تحليل البيانات الاستكشافية (EDA) في الأصل من قبل عالم الرياضيات الأمريكي John Tukey في سبعينيات القرن العشرين، ولا تزال طريقة مستخدمة على نطاق واسع في عملية اكتشاف البيانات اليوم.