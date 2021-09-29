ما المقصود بنمذجة البيانات؟

نمذجة البيانات هي عملية إنشاء تمثيل مرئي لنظام معلومات كامل أو أجزاء منه للتعبير عن الاتصالات بين نقاط البيانات والهياكل.
الهدف من نمذجة البيانات هو توضيح أنواع البيانات المستخدمة والمخزنة داخل النظام، والعلاقات بين أنواع البيانات هذه، والطرق التي يمكن من خلالها تجميع البيانات وتنظيمها وتنسيقاتها وسماتها.
تُبنى نماذج البيانات تبعًا لاحتياجات العمل. يتم تحديد القواعد والمتطلبات مسبقًا من خلال الملاحظات والتعليقات التي يتم الحصول عليها من الأطراف المعنية في العمل بحيث يمكن دمجها في تصميم نظام جديد أو تكييفها في تكرار نظام قائم.
يمكن نمذجة البيانات على مستويات مختلفة من التجريد. تبدأ العملية بجمع المعلومات حول متطلبات العمل من الأطراف المعنية والمستخدمين النهائيين. ثم يتم ترجمة قواعد الأعمال إلى هياكل بيانات لصياغة تصميم قاعدة بيانات ملموسة. يمكن تشبيه نموذج البيانات بخريطة طريق أو مخطط معماري أو أي مخطط رسمي يسهل فهماً أعمق لما يتم تصميمه.
تستخدم نمذجة البيانات مخططات موحدة وتقنيات رسمية. يوفر هذا طريقة مشتركة ومتسقة ومتوقعة لتعريف وإدارة الموارد عبر المؤسسة، أو حتى خارجها.
من الناحية المثالية، تكون نماذج البيانات عبارة عن مستندات حية تتطور مع تغير احتياجات العمل. حيث تلعب دوراً مهماً في دعم عمليات الأعمال وتخطيط بنية واستراتيجية تكنولوجيا المعلومات. يمكن مشاركة نماذج البيانات مع البائعين والشركاء و/أو النظراء في الصناعة.
مثل أي عملية تصميم ، يبدأ تصميم قاعدة البيانات ونظام المعلومات عند مستوى عالٍ من التجريد ويصبح أكثر واقعية وتحديدًا بشكل متزايد. يمكن تقسيم نماذج البيانات عمومًا إلى ثلاث فئات، والتي تختلف وفقًا لدرجة تجريدها. ستبدأ العملية بنموذج مفاهيمي، ثم تنتقل إلى نموذج منطقي وتنتهي بنموذج مادي. تتم مناقشة كل نوع من أنواع نماذج البيانات بمزيد من التفصيل في الأقسام التالية:
يشار إليها أيضًا باسم نماذج المجال، وتقدم رؤية شاملة لما سيحتويه النظام وكيفية تنظيمه وقواعد العمل التي يتضمنها. عادة ما يتم إنشاء النماذج المفاهيمية كجزء من عملية جمع المتطلبات الأولية للمشروع. وعادةً ما تشمل فئات الكيانات (التي تحدد أنواع الأشياء المهمة بالنسبة إلى الشركة لتمثيلها في نموذج البيانات)، وخصائصها وقيودها، والعلاقات بينها والمتطلبات ذات الصلة بالأمن وسلامة البيانات. عادةً ما يكون أي تدوين بسيطًا.
تُعد أقل غموضًا وتقدم تفاصيل أكثر حول المفاهيم والعلاقات في المجال المعني. يُستخدم أحد أنظمة التدوين الرسمية المتعددة الخاصة بنمذجة البيانات. وهي تحدد خصائص البيانات مثل أنواع البيانات وأطوالها، وتوضح العلاقات بين الكيانات. ولا تحدد النماذج المنطقية للبيانات أي متطلبات تقنية للنظام. غالبا ما يتم تجاهل هذه المرحلة في ممارسات الأسلوب الرشيق أو عمليات التطوير. يمكن أن تكون نماذج البيانات المنطقية مفيدة في بيئات التنفيذ الإجرائية العالية، أو للمشاريع التي تعتمد بطبيعتها على البيانات، مثل تصميم مستودعات البيانات أو تطوير أنظمة التقارير.
وهي توفر مخططًا لكيفية تخزين البيانات فعليًا داخل قاعدة بيانات. وعلى هذا النحو، فهي الأقل تجريداً على الإطلاق. وهي تقدم تصميماً نهائياً يمكن تنفيذه كقاعدة بيانات علائقية، بما في ذلك الجداول الترابطية التي توضح العلاقات بين الكيانات بالإضافة إلى المفاتيح الأساسية والمفاتيح الخارجية التي سيتم استخدامها للحفاظ على تلك العلاقات. يمكن أن تتضمن نماذج البيانات المادية خصائص خاصة بنظام إدارة قواعد البيانات (DBMS)، بما في ذلك ضبط الأداء.
كتخصص، تدعو نمذجة البيانات الأطراف المعنية لتقييم معالجة البيانات والتخزين بتفصيل دقيق. تحتوي تقنيات نمذجة البيانات على اتفاقيات مختلفة تحدد الرموز المستخدمة لتمثيل البيانات، وكيفية وضع النماذج، وكيفية نقل متطلبات الأعمال. توفر جميع الأساليب مهام سير عمل ذات طابع رسمي تتضمن سلسلة من المهام التي سيتم تنفيذها بطريقة تكرارية. تبدو مهام سير العمل هذه عمومًا على النحو التالي:
لقد تطورت نمذجة البيانات جنبًا إلى جنب مع أنظمة إدارة قواعد البيانات، حيث ازدادت أنواع النماذج تعقيدًا مع نمو احتياجات تخزين البيانات لدى الشركات. فيما يلي عدة أنواع من النماذج:
كثيرًا ما تستخدم قواعد البيانات العلائقية لغة الاستعلام المهيكلة (SQL) لإدارة البيانات. تعمل قواعد البيانات هذه بشكل جيد للحفاظ على سلامة البيانات وتقليل التكرار. وغالباً ما يتم استخدامها في أنظمة نقاط البيع، وكذلك لأنواع أخرى من معالجة المعاملات.
هناك نموذجان شائعان لنماذج البيانات متعددة الأبعاد وهما المخطط النجمي، حيث يتم تنظيم البيانات في حقائق (عناصر قابلة للقياس) وأبعاد (معلومات مرجعية)، حيث تحاط كل حقيقة بأبعادها المرتبطة بها في نمط يشبه النجوم. والآخر هو مخطط ندفة الثلج، الذي يشبه مخطط النجوم ولكنه يتضمن طبقات إضافية من الأبعاد المرتبطة، مما يجعل النمط المتفرّع أكثر تعقيدًا.
تجعل نمذجة البيانات من السهل على المطورين ومهندسي البيانات ومحللي الأعمال وغيرهم من الأطراف المعنية رؤية وفهم العلاقات بين البيانات في قاعدة البيانات أو مستودع البيانات. بالإضافة إلى ذلك، يمكنها:
تستخدم العديد من حلول هندسة البرمجيات بمساعدة الحاسوب (CASE) التجارية ومفتوحة المصدر على نطاق واسع اليوم، بما في ذلك نمذجة البيانات المتعددة وأدوات الرسم التوضيحي والعروض المصورة للبيانات. وفيما يلي بعض الأمثلة:
احصل على رؤى فريدة حول تطور مشهد الحلول في مجال التحليلات وذكاء الأعمال (ABI)، مع تسليط الضوء على النتائج الرئيسية، والافتراضات، والتوصيات لقادة البيانات والتحليلات.
تمكَّن من تبسيط الوصول إلى البيانات وأتمتة إدارة البيانات. اكتشف قوة دمج استراتيجية مستودع بحيرة البيانات في بنية بياناتك، بما في ذلك تحسين التكاليف لأعباء العمل وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي والتحليلات لديك، باستخدام جميع بياناتك وفي أي مكان.
تعرَّف على كيفية مساهمة نهج مستودع بحيرة البيانات المفتوحة في تقديم بيانات موثوق بها وتنفيذ مشاريع التحليلات والذكاء الاصطناعي بشكل أسرع.
تمكَّن من ربط استراتيجية البيانات والتحليلات بأهداف العمل من خلال هذه الخطوات الأربع الأساسية.
لكي تزدهر الشركات، يجب عليها استخدام البيانات لتعزيز ولاء العملاء، وأتمتة عمليات الأعمال، والابتكار باستخدام الحلول المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.
استفِد من قيمة بيانات المؤسسة مع IBM Consulting لبناء مؤسسة تعتمد على الرؤى لتحقيق ميزة تنافسية في الأعمال.
تعرَّف على Cognos Analytics 12.0، رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين عملية اتخاذ القرارات.
