ما هو Elasticsearch؟

تم إصدار Elasticsearch في البداية في عام 2010 بواسطة Elastic، وقد تم تصميمه كحل Java موزع لجلب وظيفة البحث عن النص الكامل إلى مستندات JSON الخالية من المخطط عبر أنواع قواعد بيانات متعددة.

يوفر Elasticsearch إمكانات بحث قابلة للتطوير للغاية من خلال أخذ أنواع البيانات غير المنظمة من مصادر مختلفة وتخزينها في تنسيقات متخصصة لعمليات البحث المحسَّنة القائمة على اللغة. يتميز Elasticsearch أيضًا بتصميم واجهة برمجة التطبيقات RESTful الذي يمنح المطورين مرونة لا تصدق عند استدعاء تنسيقات بيانات مختلفة للتصوّر والتحليل.