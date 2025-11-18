ما تعريف بطل تكنولوجيا المعلومات من وجهة نظرك؟ في عالم تكنولوجيا المعلومات، الأبطال المجهولون هم فنيو مكتب المساعدة الذين يتم تدريبهم في مختلف الأقسام أو التطبيقات. فهم يعثرون بسرعة على إجابات للمساعدة على حل مشكلة المستخدم. لكن كيف يمكن للمؤسسة العثور على هؤلاء المحاربين التقنيين؟ غالبًا ما يلجؤون إلى خبرة مقدِّمي الخدمات المُدارة (MSP) لتعزيز قدرات مكتب المساعدة لديهم.

تؤدي قدرات مقدِّمي الخدمات المُدارة وفرق عملهم عالية الكفاءة إلى تعزيز خدمات مكتب المساعدة للمؤسسات. ومع ذلك، فإنها غالبًا ما تواجه تحديات كبيرة بسبب التعقيد المتزايد لبيئات تكنولوجيا المعلومات وارتفاع توقعات العملاء. فعلى مدى العقدين الماضيين، ساعد مقدِّمو الخدمات المُدارة الشركات على التركيز على الكفاءات الأساسية أثناء إدارة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم، حيث يعمل فنيو مكتب المساعدة في كثير من الأحيان على استكشاف أخطاء التطبيقات المتنوعة وإصلاحها للعديد من العملاء في وقت واحد. ورغم جهودهم، فإنه لا يزال ما يقرب من 50% من العملاء يرون أن مشكلاتهم لم تتم معالجتها بشكل كافٍ بعد إغلاق تذاكر طلب الدعم.

وقد فهمت شركة CrushBank، وهي شركة حائزة على جوائز في مجال تصميم تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومزوِّد خدمات تكنولوجيا المعلومات في منطقة مترو نيويورك، هذه التحديات بشكل مباشر بعد إدارة الدعم للعديد من المؤسسات، بدءًا من شركات المحاماة الصغيرة إلى الممارسات الطبية الكبيرة. وقد ناضل وكافح مهندسو مكتب المساعدة، المتوقع منهم إتقان العديد من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وتكوينات العملاء، لتلبية طلبات العملاء للحصول على حلول فورية.

يسلّط Brian Mullaney، المدير والرئيس التنفيذي للإيرادات في CrushBank، الضوء على أوجه القصور في نموذج مكتب المساعدة الحالي. حيث يقول: "في العديد من المؤسسات، يقضي المهندسون ما يقرب من 50% من وقتهم في البحث عن المعلومات في محيط من البيانات، معظمها غير منظم ولا يمكن استرجاعه بسهولة. وهذا لا يقلل من الإنتاجية فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تضخيم التكاليف، وتمويل المزيد من استرجاع البيانات بدلًا من حل المشكلات".

تؤثِّر هذه التحديات بشكل مباشر في تجربة العملاء ورضاهم، ما قد يؤدي إلى خسائر في الأعمال. وبسبب التحميل الزائد للبيانات، فإن الشركات ومكاتب المساعدة الخاصة بها تعاني من الإرهاق الشديد، وتواجه تأخيرًا في صناعة القرار وتباطؤًا في العمليات التشغيلية.

سعت CrushBank إلى إيجاد حل يستخدم الذكاء الاصطناعي المتقدم لغربلة البيانات المنظمة وغير المنظمة بكفاءة. فقد عقدت شراكة مع IBM ونشرت منصة IBM watsonx.ai، وهو استوديو الذكاء الاصطناعي من فئة المؤسسات، لإحداث ثورة في كيفية تفاعل مقدِّمي الخدمات المُدارة والشركات مع بياناتهم واستخدامها، ما يؤدي إلى تعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف وتحسين رضا العملاء.