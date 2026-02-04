من التراكم إلى الإنجاز: كيف تحوِّل CrushBank دعم مكتب المساعدة في تكنولوجيا المعلومات باستخدام IBM watsonx.

قامت CrushBank ببناء منصة خدمات تكنولوجيا المعلومات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقلل متوسط وقت حل التذاكر بنسبة 25%.
مكاتب خدمة مثقلة بالطلبات. بيانات مؤسسة متناثرة. الضغط لإضافة الذكاء الاصطناعي دون تعطيل مهام سير العمل الحالية. وهذه بعض أبرز التحديات التي تواجه تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات، وهو مجال مثقل بأعباء عمل متزايدة وقيود ميزانية مستمرة.
قبل ما يقرب من عقد من الزمان، بدأت CrushBank بمعالجة هذه المشكلات من خلال منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين تقديم وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات. وكان الهدف الأوسع تحسين تجربة تقديم الدعم ليس فقط من الناحية التقنية، بل للمستخدمين أيضًا.
بنت شركة Hicksville، الواقعة في نيويورك منصتها على ®IBM watsonx.data، و®watsonx.ai، وwatsonx Orchestrate و®IBM Cloud. تم تصميمه لمساعدة فِرق تكنولوجيا المعلومات الداخلية ومقدِّمي الخدمات المُدارة على حل التذاكر بشكل أسرع، وتوجيهها بشكل أكثر ذكاءً، وتقديم القدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمستخدميهم. النتائج مذهلة: انخفاض بنحو 25% في متوسط وقت الحل وزيادة بنسبة 20% في حل المشكلة من أول مكالمة للعملاء الذين يستخدمون المنصة.
وسَّعت CrushBank نجاح مساعد دعم تكنولوجيا المعلومات المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى منصة متعددة المستأجرين يتم استخدامها من قِبل الشركات الكبرى عبر مختلف الصناعات لتغطية مجموعة واسعة من حالات الاستخدام الجديدة. وتشمل هذه الحالات تحديث التطبيقات القديمة وسيناريوهات خدمة العملاء مثل مطالبات التأمين والفواتير الطبية. كل ذلك يعمل على IBM و®watsonx.
ركَّزت CrushBank بشكل أساسي على مجموعة مألوفة من التحديات التي تواجه مؤسسات تكنولوجيا المعلومات ومقدِّمي الخدمات المُدارة (MSPs):
يُعَد فرز وتوجيه التذاكر يدويًا مهمة صعبة وتستغرق وقتًا طويلًا. تتطلب هذه المهمة فهم السياق والمعرفة بالمجال والخبرة - غالبًا من مهندسين يمكنهم الابتكار وتنفيذ مشروعات ذات قيمة أعلى. الذكاء الاصطناعي مناسب تمامًا لأعمال مطابقة الأنماط والتصنيف المكثف، ما يُتيح للخبراء التركيز على القضايا المعقدة بدلًا من إدارة التذاكر.
باستخدام مجموعة IBM، تستطيع CrushBank تلقائيًا فعل ما يلي:
تحسِّن هذا الأتمتة بشكل مباشر وقت حل المشكلات وقدرة الفريق على الحل من المكالمة الأولى (أي قدرة فريق تكنولوجيا المعلومات على حل مشكلة العميل من أول اتصال). ويؤدي هذا التحسين بدوره إلى خفض تكاليف الدعم وزيادة رضا المستخدمين. في الوقت نفسه، يمكن لعملاء CrushBank عرض قدرات الذكاء الاصطناعي نفسها هذه كعروض قيمة مضافة لعملائهم النهائيين. ويفتح هذا النهج مسارًا جديدًا للإيرادات دون الحاجة إلى إنشاء منصة ذكاء اصطناعي خاصة بهم من الصفر.
بنت CrushBank بنية هجينة ووكيلة تَعتبر بيانات المؤسسة أساس كل سير عمل للذكاء الاصطناعي. توفِّر تقنيات IBM مستوى البيانات، ومستوى الذكاء الاصطناعي، وطبقة التنسيق التي تجعل هذا ممكنًا (انظر الصورة الموضَّحة لاحقًا).
على الجانب الأيسر من بنية CrushBank توجد أنظمة العميل الحالية - أيّ مصدر بيانات مؤسسي بشكل أساسي:
تستخدم CrushBank مزيجًا من عمليات الاستيعاب الجاهزة والمدارة (للأنظمة الشائعة مثل SharePoint وConfluence وأدوات إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات ITSM) ومجموعة قوية من واجهات برمجة التطبيقات للمصادر الخارجية.
بالنسبة إلى الأنظمة التي لا تدعم واجهات برمجة التطبيقات، يمكن استخدام تقنيات تقليدية مثل اتصالات VPN ووصول Open Database Connectivity (ODBC) لسحب البيانات مباشرةً من قواعد البيانات المحلية. يتم تنسيق جميع هذه المصادر عبر الرسوم البيانية الموجَّهة غير الدورية (DAGs) في Apache Airflow التي تُدير عملية الاستيعاب الشاملة إلى بيئة IBM.
عند استيرادها، تصل البيانات إلى IBM Cloud Object Storage لتكون المستودع المركزي للبيانات غير المنسقة. من هناك، تستخدم CrushBank منصة watsonx.data وApache Airflow Pipelines لتحويل هذه البيانات وإثرائها وتنظيمها ضمن ثلاث مجموعات.
البيانات المنظمة
يتم تحويل بيانات التذاكر وسجلات العمليات (العميل والمستخدم والمشكلة والوقت المستغرق والأولوية والتأثير) إلى Iceberg tables التي تُدار بواسطة watsonx.data، لتشكِّل العمود الفقري التحليلي للتقارير، وتدريب النماذج، وعمليات الأتمتة اللاحقة.
المحتوى غير المنظم
تخزين الكائنات بالكامل
يتم الاحتفاظ بالوثائق الأصلية ككائنات كاملة في Cloud Object Storage لإمكانية التتبُّع، وقابلية التدقيق، والاسترجاع المباشر عند الحاجة.
توفر watsonx.data وIBM Cloud لشركة CrushBank منصة منطقية واحدة للاستعلام عن البيانات المنظمة وغير المنظمة ودمجها. يترك هذا النهج المجال مفتوحًا للقدرات المستقبلية التي تستخرج الحقول المنظمة مباشرةً من المستندات (مثل الفواتير أو سجلات الفوترة الطبية) باستخدام أدوات الذكاء وعمليات استيعاب البيانات في watsonx.data.
على قمة مستوى البيانات، بنت CrushBank طبقة تنسيق وكيلة مدعومة من IBM.
يعمل watsonx Orchestrate كمستوى تحكُّم للوكلاء القادرين على جلب البيانات، واستدعاء الأدوات التابعة، وتشغيل مهام سير العمل.
يتم استخدام watsonx.ai ونماذج التعلم الآلي الأخرى من أجل:
watsonx.ai Flows Engine والوكلاء المستقلون يعملون في الخلفية. عند إنشاء تذكرة، فإنهما تلقائيًا يعملان على:
دعم بروتوكول A-to-A ودمج Langflow يوسِّع طريقة تشكيل الوكلاء والأدوات في CrushBank، ما يؤدي إلى تسهيل بناء واختبار وتطوير الأتمتة المعقدة متعددة الخطوات.
والنتيجة هي تصميم هجين يجمع بين البشر والأتمتة:
أحد المبادئ التصميمية الأساسية في CrushBank هو الوصول إلى المستخدمين في بيئتهم الحالية بدلًا من إجبارهم على استخدام تطبيق جديد. ويتم تنفيذ هذا المبدأ عبر واجهات مستخدم متعددة:
كل هذه التجارب المصمَّمة لتقليل العوائق مدعومة بالطبقة نفسها من البيانات والوكلاء المعتمدة على watsonx، بما يضمن الاتساق في كلٍ من الإجابات وعمليات الأتمتة.
تعتمد CrushBank أيضًا بشكل كبير على نقاط قوة IBM في مجالَي الأمان والحوكمة. تتعامل المنصة مع بيانات حسّاسة في مجال تكنولوجيا المعلومات -مثل الإعدادات والتكوينات، والعمليات، والمعلومات المرتبطة ببيانات الاعتماد- وتتطلب ضوابط صارمة تحدد ما تتم معالجته، وما يتم توليده، ومن يمكنه الاطِّلاع على أي نتائج.
أثبتت قدرات IBM المصممة وفق نهج “التصميم الهجين” فائدتها لعملاء CrushBank الذين لا يمكنهم السماح بخروج بعض البيانات من بيئاتهم. على سبيل المثال، يتطلب أحد عملاء الخدمات المالية أن تتمكن CrushBank من الوصول إلى بيانات من IBM AS/400.
تستخدم CrushBank قدرات IBM في المحاكاة الافتراضية للبيانات لعرض البيانات الموجودة داخل البيئة المحلية بشكل منطقي ضمن مخزن البيانات السحابي، دون نقلها فعليًا. وإذا لزم الأمر، يمكنها نشر العناصر داخل البيئة المحلية باستخدام ®Red Hat® OpenShift، لكن المحاكاة الافتراضية توفِّر حلًا أكثر توفيرًا من حيث التكلفة وأسهل من الناحية التشغيلية، ما يؤدي إلى تبسيط عمليات النشر الهجين.
يهتم عملاء CrushBank بالنتائج التشغيلية الملموسة، وليس بالذكاء الاصطناعي لمجرد وجوده. فاثنان من مؤشرات الأداء الرئيسة لديهم -مدة الحل ونجاح الحل من المكالمة الأولى- يرتبطان مباشرةً بالتكلفة والسعة وتجربة المستخدم:
خلف هذه الأرقام، هناك فائدة أقل وضوحًا لكنها بالأهمية نفسها: بيانات أنظف وأكثر اتساقًا. عندما يتولى الذكاء الاصطناعي التصنيف وتحديد الأولويات والتوجيه بطريقة موحدة، يمكن للإدارة الاعتماد على تقاريرها، واكتشاف التوجهات مبكرًا، وتصميم خطط التدريب والسعة بناءً على مؤشرات موثوق بها بدلًا من الاعتماد على التصنيف اليدوي المربك.
تحتوي بنية CrushBank على تطبيقات تتجاوز بكثير تذاكر تكنولوجيا المعلومات. تنطبق أنماط الفرز والتوجيه وتحديد الأولويات المستندة إلى النموذج نفسها على:
في كلٍ من هذه الحالات، تعمل CrushBank على تدريب النماذج على بيانات تاريخية مصنَّفة، وتطبِّق طبقة لفهم اللغة لتفسير العبارات المهمة، وتدمج سياق الأعمال المنظم (قيمة العميل والقطاع والموقع الجغرافي، وما إلى ذلك) لحساب الأولوية النهائية أو مسار التوجيه. لا يهم إذا ما كانت السجلات تذكرة، مطالبة أو طلبًا - الأهم هو كيفية تمثيلها في المتجهات والسمات. قابلية إعادة الاستخدام هذه هي ما تحوِّل المنصة إلى حل قابل للتطبيق عبر مختلف الصناعات.
من منظور التكلفة الإجمالية للملكية (TCO)، يعني هذا أن عميل CrushBank يمكنه:
تتعاون CrushBank الآن مع عدة شركاء يُعيدون بيع منصتها، ما يمكِّن مقدِّمي الخدمات المُدارة (MSPs) وغيرهم من تقديم قدرات الذكاء الاصطناعي لمئات العملاء النهائيين دون الحاجة إلى بناء أو تأمين أو توسيع بنية البيانات والذكاء الاصطناعي الخاصة بهم.
نظرًا لأن البنية قائمة على الوكلاء، وتركِّز على البيانات، ومدمجة من البداية، فإن التوسع عادةً يتضمن:
بالنسبة إلى عملاء CrushBank، العائد واضح وبسيط: أوقات حل أسرع، وتقليل التصعيدات، ومهندسون أكثر إنتاجية، ومكاتب خدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تشعر وكأنها امتداد للأدوات الحالية بدلًا من أن تكون وحدة منفصلة أخرى. بالنسبة إلى المستخدمين، يعني ذلك حل المشكلات بشكل أسرع وأكثر دقة، دون الحاجة إلى خبرة متخصصة في watsonx أو قواعد بيانات المتجهات أو مهام سير العمل القائمة على الوكلاء.
من خلال البناء على مجموعة IBM للبيانات والذكاء الاصطناعي والأتمتة، حوَّلت CrushBank تحديًا واحدًا في دعم تكنولوجيا المعلومات إلى منصة أعمال ذكاء اصطناعي قابلة للتوسع. تستطيع هذه المنصة مرافقة عملائها إلى قطاعات جديدة، ومصادر بيانات جديدة، وحالات استخدام جديدة، دون الحاجة إلى إعادة بناء الأساس في كل مرة.