من التراكم إلى الإنجاز: كيف تحوِّل CrushBank دعم مكتب المساعدة في تكنولوجيا المعلومات باستخدام IBM watsonx.

مكاتب خدمة مثقلة بالطلبات. بيانات مؤسسة متناثرة. الضغط لإضافة الذكاء الاصطناعي دون تعطيل مهام سير العمل الحالية. وهذه بعض أبرز التحديات التي تواجه تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات، وهو مجال مثقل بأعباء عمل متزايدة وقيود ميزانية مستمرة.

قبل ما يقرب من عقد من الزمان، بدأت CrushBank بمعالجة هذه المشكلات من خلال منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين تقديم وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات. وكان الهدف الأوسع تحسين تجربة تقديم الدعم ليس فقط من الناحية التقنية، بل للمستخدمين أيضًا.

بنت شركة Hicksville، الواقعة في نيويورك منصتها على ®IBM watsonx.data، و®watsonx.ai، وwatsonx Orchestrate و®IBM Cloud. تم تصميمه لمساعدة فِرق تكنولوجيا المعلومات الداخلية ومقدِّمي الخدمات المُدارة على حل التذاكر بشكل أسرع، وتوجيهها بشكل أكثر ذكاءً، وتقديم القدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمستخدميهم. النتائج مذهلة: انخفاض بنحو 25% في متوسط وقت الحل وزيادة بنسبة 20% في حل المشكلة من أول مكالمة للعملاء الذين يستخدمون المنصة.

وسَّعت CrushBank نجاح مساعد دعم تكنولوجيا المعلومات المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى منصة متعددة المستأجرين يتم استخدامها من قِبل الشركات الكبرى عبر مختلف الصناعات لتغطية مجموعة واسعة من حالات الاستخدام الجديدة. وتشمل هذه الحالات تحديث التطبيقات القديمة وسيناريوهات خدمة العملاء مثل مطالبات التأمين والفواتير الطبية. كل ذلك يعمل على IBM و®watsonx.