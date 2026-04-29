ما المقصود بهندسة بيانات الذكاء الاصطناعي الوكيل؟

هندسة بيانات الذكاء الاصطناعي الوكيل هي نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي بهدف تحسين وتسريع إنشاء وصيانة الأنظمة التي تجمع البيانات وتحللها.

كما يوحي اسمها، فإن هندسة بيانات الذكاء الاصطناعي الوكيل هي دمج هندسة البيانات والذكاء الاصطناعي الوكيل. ويشير المصطلح الأول إلى تطوير وصيانة البنية التحتية للبيانات ومسارات البيانات التي تشكل جزءًا أساسيًا من إدارة البيانات.

ويشير المصطلح الثاني إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي التي يمكنها تحقيق هدف محدد مع إشراف بشري محدود. في أطر عمل الأنظمة متعددة الوكلاء، يجري تنسيق المهام الفرعية التي ينفذها العديد من وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي نماذج التعلم الآلي التي تحاكي صناعة القرار البشري، من خلال تنسيق الذكاء الاصطناعي.

في هندسة البيانات، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تنفيذ عمليات حل المشكلات متعددة الخطوات وهي أساسية لضمان توفر بيانات عالية الجودة لحالات استخدام المؤسسات. تشمل هذه العمليات تصميم مسارات البيانات وتنفيذ مهام معالجة البيانات الحيوية، مثل إجراء تحويلات البيانات واكتشاف مشكلات البيانات.

تُعرف هندسة بيانات الذكاء الاصطناعي الوكيل أيضًا باسم هندسة البيانات القائمة على الوكلاء، ويمكنها تقليل أحمال تشغيل فرق هندسة البيانات بصورة ملحوظة مع تحسين أداء مسارات البيانات أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهندسة بيانات الذكاء الاصطناعي الوكيل تمكين مستخدمي الأعمال من الوصول إلى بيانات المؤسسات واستخلاص الرؤى حتى لو كانوا يفتقرون إلى المهارات التقنية.