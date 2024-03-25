ما التعلّم المعزز؟

غالبًا ما تقارن الأدبيات بين التعلم المعزز والتعلم الموجّه وغير الموجّه. يستخدم التعلم الموجّه بيانات مصنفة يدويًا لإجراء تنبؤات أو تصنيفات. ويهدف التعلم غير الموجّه إلى اكتشاف الأنماط الخفية من البيانات غير المصنفة وتعلمها. وعلى عكس التعلم الموجّه، لا يستخدم التعلم المعزز أمثلة مصنفة للسلوك الصحيح أو الخاطئ. لكن التعلم المعزز يختلف كذلك عن التعلم غير الموجّه، إذ إن التعلم المعزز يتعلم من خلال التجربة والخطأ ودالة المكافأة وليس من خلال استخراج معلومات الأنماط الخفية.2

تفترض أساليب التعلم الخاضع للإشراف وغير الخاضع للإشراف أن كل سجل من بيانات الإدخال مستقلًا عن السجلات الأخرى في مجموعة البيانات، إلا أن كل سجل يحقق نموذج توزيع بيانات أساسي مشترك. وتتعلم هذه الأساليب التنبؤ مع قياس أداء النموذج وفقًا لتعظيم دقة التنبؤ.

على النقيض من ذلك، يتعلم التعلم المعزز التصرف. فهو يفترض أن بيانات الإدخال عبارة عن مجموعات مترابطة-أي تسلسل مرتب من البيانات-منظمة على هيئة الحالة-الإجراء-المكافأة. ويهدف كثير من تطبيقات خوارزميات التعلم المعزز إلى محاكاة أساليب التعلم البيولوجي في الواقع من خلال التعزيز الإيجابي.

لاحظ أنه على الرغم من عدم المقارنة بينهما كثيرًا في الأدبيات، إلا إن التعلم المعزز يختلف عن التعلم ذاتي التوجيه أيضًا. التعلم ذاتي التوجيه هو شكل من أشكال التعلم غير الموجّه يستخدم تسميات زائفة مستمدة من بيانات التدريب غير المصنفة بوصفها البيانات الصحيحة لقياس مدى دقة النماذج. ولكن التعلم المعزز لا ينتج تسميات زائفة أو يقيس بناءً على البيانات الصحيحة - فهو ليس أسلوب تصنيف، بل هو نموذج من نماذج التعلم يهتم باتخاذ الإجراءات. ومع ذلك، اشترك كلاهما في تحقيق نتائج واعدة.3