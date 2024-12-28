كثيرا ما تتم مناقشة التعلم الآلي غير الخاضع للإشراف والتعلم الآلي الخاضع للإشراف معا. على عكس التعلم الخاضع للإشراف، يعتمد التعلم غير الخاضع للإشراف على بيانات غير معنونة، حيث يستخرج أنماطًا من البيانات تساعد في حل مشكلات التجميع أو الارتباط. يكون هذا النهج مفيدًا بشكل خاص عندما لا يكون الخبراء المتخصصون على دراية بالخصائص الشائعة داخل مجموعة البيانات. من خوارزميات التجميع الشائعة: التجميع الهرمي، وتجميع K-means، ونماذج الخليط الغاوسي (GMMs)..

يحدث التعلم شبه الخاضع للإشراف عندما يتم تصنيف جزء فقط من الإدخال المعطاة. يمكن أن يكون التعلم غير الخاضع للإشراف والتعلم شبه الخاضع للإشراف بديلين أكثر جاذبية، نظرًا لأن تصنيف البيانات يدويًا في التعلم الخاضع للإشراف قد يكون مكلفًا ويستهلك الكثير من الوقت بسبب الاعتماد على خبراء المجال لتحديد التصنيفات بدقة.

للاطلاع على تحليل معمق للفروق بين هذه الأساليب، يمكنك قراءة "التعلم الخاضع للإشراف مقابل التعلم غير الخاضع للإشراف: ما الفرق بينهما؟"