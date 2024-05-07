ما زيادة البيانات؟

تعزيز البيانات يعتمد على استخدام البيانات المتوفرة مسبقا لتوليد عينات بيانات جديدة، مما يساهم في تحسين أداء النموذج وقدرته على التعميم.
تشير زيادة البيانات بمعناها العام إلى طرق لاستكمال ما يُسمَّى بمجموعات البيانات غير المكتملة من خلال توفير نقاط بيانات مفقودة من أجل زيادة قابلية تحليل مجموعة البيانات.1 يظهر هذا في التعلم الآلي من خلال إنشاء نسخ معدلة من البيانات الموجودة مسبقًا لزيادة حجم وتنوع مجموعة البيانات. وبالتالي، فيما يتعلق بالتعلم الآلي، يمكن فهم البيانات المعززة على أنها بيانات مصطنعة توفر بيانات العالم الحقيقي الغائبة المحتملة.
تعمل زيادة البيانات على تحسين تطوير نموذج التعلم الآلي وتعميمه. بعبارة أخرى، يمكن لزيادة البيانات تقليل فرط التخصيص وتحسين فاعلية النموذج.2 إن مجموعات البيانات الكبيرة والمتنوعة تعني أداءً محسّنًا للنموذج، وهو من البديهيات في مجال التعلم الآلي. ومع ذلك، قد يكون جمع بيانات كافية أمرًا صعبًا بسبب عدة عوامل، منها الاعتبارات الأخلاقية ومخاوف الخصوصية، أو الجهد الكبير المطلوب لتجميع البيانات يدويًا. توفِّر زيادة البيانات وسيلة فعَّالة لزيادة حجم مجموعة البيانات وتنوعها. في الواقع، يستخدم الباحثون زيادة البيانات على نطاق واسع لتصحيح مجموعات البيانات غير المتوازنة.3
توفر العديد من إطارات عمل التعلم العميق، مثل PyTorch وKeras وTensorflow وظائف لزيادة البيانات، وخاصةً مجموعات البيانات المكونة من الصور. كما اعتُمدت حزمة Ablumentations من Python (متوفرة على Github) في العديد من مشاريع المصدر المفتوح. تُتيح Albumentations زيادة بيانات الصور والنصوص.
لاحظ أن زيادة البيانات تختلف عن البيانات الاصطناعية. من المسلَّم به أن كليهما من خوارزميات التوليد التي تضيف بيانات جديدة إلى مجموعة البيانات من أجل تحسين أداء نماذج التعلم الآلي. ومع ذلك، تشير البيانات الاصطناعية إلى الإنشاء التلقائي للبيانات الاصطناعية بالكامل. ومن الأمثلة على ذلك استخدام الصور التي أنشأها الحاسوب، على عكس بيانات العالم الحقيقي، لتدريب نموذج اكتشاف الأشياء. على النقيض من ذلك، فإن زيادة البيانات تنسخ البيانات الموجودة وتحول تلك النسخ لزيادة تنوع البيانات في مجموعة معينة وكميتها.
هناك مجموعة متنوعة من طرق زيادة البيانات. تعتمد التقنيات المحددة التي تُستخدَم لزيادة البيانات على طبيعة البيانات التي يعمل بها المستخدم. لاحظ أن زيادة البيانات عادةً ما تنفَّذ أثناء المعالجة المسبقة على مجموعة بيانات التدريب. تبحث بعض الدراسات في تأثير الزيادة على التحقق من الصحة أو مجموعة الاختبار، لكن تطبيقات الزيادة خارج مجموعات التدريب نادرة.4
نُفِّذت زيادة البيانات على نطاق واسع في البحث لمجموعة من مهام رؤية الكمبيوتر، بدءًا من تصنيف الصور ووصولًا إلى اكتشاف الأشياء. وعلى هذا النحو، توجد ثروة من الأبحاث حول كيفية تحسين الصور المعززة لأداء الشبكات العصبية التلافيفية (CNNs) المتطورة في معالجة الصور.
تصنِّف العديد من البرامج التعليمية والموارد غير الأكاديمية زيادة بيانات الصور إلى فئتين: التحولات الهندسية والتحولات الضوئية (أو مساحة اللون). ويتكون كلاهما من المعالجة البسيطة نسبيًا لملفات الصور. تشير الفئة الأولى إلى التقنيات التي تغيِّر مساحة الصورة الأصلية وتخطيطها، مثل تغيير الحجم أو التكبير أو تغيير الاتجاه (مثل التدوير الأفقي). تعمل التحولات الضوئية على تغيير قنوات RGB (الأحمر والأخضر والأزرق) للصورة. تتضمن أمثلة التحول الضوئي ضبط التشبع وتدرج اللون الرمادي في الصورة.5
بعض المصادر يصنف حقن الضوضاء مع التحولات الهندسية،6 بينما يصنفها البعض الآخر مع التحولات الضوئية.7 يقوم حقن الضوضاء بإدراج وحدات بكسل عشوائية باللون الأسود أو الأبيض أو أي لون آخر في صورة ما وفقًا لتوزيع Gaussian.
كما يوضح حقن الضوضاء، فإن التصنيف الثنائي لتقنيات تكبير الصور إلى صور هندسية وصور ضوئية يفشل في تغطية المجموعة الكاملة من استراتيجيات التكبير الممكنة، أما تقنيات تكبير الصور المستبعدة فهي تصفية النواة (شحذ الصورة أو طمسها) وخلط الصور، ومن أمثلة هذا الاقتصاص العشوائي والتصحيح، وتعمل هذه التقنية بتجميع أقسام من عدة صور بشكل عشوائي لإنشاء صورة جديدة، وتكون هذه الصورة الجديدة عبارة عن صورة مركبة مصنوعة من الأقسام المختارة من الصور المدخلة. ومن التقنيات ذات الصلة المسح العشوائي، والذي يحذف جزءًا عشوائيًا من الصورة.8 تُعَد هذه المهام مفيدة في مهام التعرف على الصور؛ فقد تتطلب حالات الاستخدام الحقيقية آلات لتحديد الأشياء المحجوبة جزئيًا.
إن الزيادة على مستوى المثيل هي زيادة أخرى، وتعمل الزيادة على مستوى المثيل بشكل أساسي على نسخ المناطق المصنفة (مثل، المربعات المحيطة) من إحدى الصور وإدراجها في صورة أخرى. يدرِّب هذا النهج الصورة على تحديد الأشياء على خلفيات مختلفة وكذلك الأشياء التي تحجبها أشياء أخرى. وتُعَد الزيادة على مستوى المثيل نهجًا بارزًا بشكل خاص لمهام التعرف الخاصة بالمنطقة، مثل مهام اكتشاف الأشياء وتجزئة الصور.9
تتكون زيادة البيانات النصية -مثلها مثل تعزيز الصور- من العديد من التقنيات والأساليب المستخدمة عبر مجموعة من مهام معالجة اللغة الطبيعية (NLP). تعمل بعض الموارد على تقسيم زيادة النصوص إلى طرق قائمة على القواعد (أو "سهلة") وطرق عصبية، بالطبع، كما هو الحال مع التقسيم الثنائي لتقنيات تعزيز الصور، فإن هذه التصنيف ليس شاملًا بالكامل.
وتشمل النهج القائمة على القواعد تقنيات بسيطة نسبيًا للبحث والاستبدال، مثل الحذف أو الإدراج العشوائي، وتشمل النهج القائمة على القواعد أيضًا استبدال المرادفات، وفي هذه الاستراتيجية، تُستبدل كلمة أو أكثر في سلسلة ما بالمرادفات الخاصة بكل منها كما هو مسجل في قاموس مرادفات محدد مسبقًا، مثل WordNet أو Paraphrase Database، كما يُعَد عكس الجمل وبنيها للمجهول، بحيث يُبدَّل المفعول به والفاعل، من أمثلة النهج القائمة على القواعد.10
وفقًا لتصنيفها، تستخدِم الطرق العصبية الشبكات العصبية لإنشاء عينات نصية جديدة من البيانات المدخلة، وإحدى الطرق العصبية البارزة هي الترجمة العكسية، وتستخدِم هذه الطريقة الترجمة الآلية لترجمة البيانات المدخلة إلى لغة الهدف ثم إعادتها إلى لغة الإدخال الأصلية، وبهذه الطريقة، تستفيد الترجمة العكسية من الفروق اللغوية التي تؤدي إلى ترجمات آلية لتوليد تباينات دلالية في مجموعة بيانات أحادية اللغة لغرض التكبير، وتشير الأبحاث إلى أن هذا فعَّال لتحسين أداء نموذج الترجمة الآلية.11
يُعَد خلط تكبيرات النصوص استراتيجية أخرى، حيث ينشر هذا النهج طرق الحذف والإدراج المستندة إلى القواعد باستخدام تضمينات الشبكة العصبية. وعلى وجه التحديد، تُنشئ المحولات المدربة مسبقًا (مثل BERT) تضمينات للنص على مستوى الكلمة أو الجملة، وتحوِّل النص إلى نقاط متجهة، كما هو الحال في نموذج حقيبة الكلمات. يهدف تحويل النص إلى نقاط متجهة بشكل عام إلى التقاط التشابه اللغوي، أي أن الكلمات أو الجمل القريبة من بعضها البعض في فضاء المتجه يُعتقد أنها تشترك في معانٍ أو ترددات متشابهة. وتعمل عمليات التكبير المختلطة على إقحام السلاسل النصية ضمن مسافة محددة من بعضها البعض لإنتاج بيانات جديدة تمثِّل مجموعة من بيانات الإدخال.12
يكافح العديد من المستخدمين لتحديد استراتيجيات زيادة البيانات التي يجب تنفيذها. هل تختلف تقنيات زيادة البيانات من حيث الفاعلية بين مجموعات البيانات والمهام؟ تشير الأبحاث المقارنة حول تقنيات تعزيز البيانات إلى أن استخدام أشكال متعددة من التعزيز له تأثير إيجابي أكبر مقارنةً باستخدام تقنية واحدة، ولكن تحديد المجموعة المثلى من التقنيات يعتمد على مجموعة البيانات والمهمة.13 ولكن كيف يمكن اختيار التقنيات المثلى؟
لمعالجة هذه المشكلة، لجأت الأبحاث إلى زيادة البيانات المؤتمتة، يستخدم أحد مناهج التعزيز الآلي التعلم المعزز لتحديد تقنيات التعزيز التي تحقق أعلى دقة في مجموعة بيانات معينة.14 وقد أظهر هذا النهج أنه ينفِّذ استراتيجيات تحسِّن الأداء على كل من البيانات داخل العينة وخارجها.15 وهناك نهج واعد آخر للتعزيز الآلي يحدد ويعزز الإيجابيات الزائفة من مخرجات المصنِّف. وبهذه الطريقة، تحدِّد الزيادة المؤتمتة أفضل الاستراتيجيات لتصحيح العناصر التي يتم تصنيفها بشكل خطأ بشكل متكرر.16
في الآونة الأخيرة ، تحولت الأبحاث إلى الشبكات والنماذج التوليدية لتحديد الاستراتيجية المثالية التابعة للمهمة17 والتابعة للفئة18. ويشمل هذا العمل مع شبكات الخصومة التوليدية (GANs). إن شبكات الخصومة التوليدية (GANs) هي شبكات تعلم عميق تُستخدَم عادةً لإنشاء البيانات الاصطناعية، وتبحث الأبحاث الحديثة في استخدامها لزيادة البيانات. عدة تجارب، مثلًا، تقترح أن عمليات زيادة البيانات الاصطناعية لمجموعات صور الصحة البشرية تزيد من أداء نموذج التصنيف19 والتجزئة20 أكثر مما تقدمه الزيادات الكلاسيكية. وفي سياق متصل، يستفيد البحث في مجال زيادة النصوص من النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) وروبوتات المحادثة لإنشاء بيانات مزودة. تستخدم هذه التجارب النماذج اللغوية الكبيرة لإنشاء عينات مزودة من البيانات المدخلة باستخدام تقنيات الخلط والمرادفات، ما يظهر تأثيرًا إيجابيًا أكبر لنماذج تصنيف النصوص من تلك الناتجة عن الزيادة الكلاسيكية.21
يستخدم الباحثون والمطورون تقنيات زيادة البيانات عند تدريب النماذج على مهام التعلم الآلي المختلفة على نطاق واسع. وعلى النقيض من ذلك، تُعَد البيانات الاصطناعية جانبًا جديدًا نسبيًا في مجال البحث. تظهر التجارب المقارنة التي يتم إجراؤها على البيانات الاصطناعية مقابل البيانات الحقيقية نتائج مختلطة، حيث تتفوق النماذج المدربة بالكامل على البيانات الاصطناعية في بعض الأحيان، بينما يكون أداؤها أضعف من النماذج المدربة على بيانات العالم الحقيقي في أحيان أخرى. وقد لا يكون أمرًا مثيرًا للدهشة حين يشير هذا البحث إلى أن البيانات الاصطناعية تكون مفيدة للغاية عندما تعكس خصائص بيانات العالم الحقيقي.22
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