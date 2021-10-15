ما المقصود بالإفراط في التخصيص؟

يتعارض الإفراط في التخصيص مع الغرض من نموذج التعلم الآلي. فتعميم النموذج على البيانات الجديدة هو ما يسمح لنا في نهاية المطاف باستخدام خوارزميات التعلم الآلي كل يوم لوضع تنبؤات وتصنيف البيانات.

عند إنشاء خوارزميات التعلم الآلي، فإنها تستفيد من مجموعة بيانات عينة لتدريب النموذج. ومع ذلك، عندما يتدرب النموذج لفترة طويلة جدًا على بيانات العينة أو عندما يكون النموذج معقدًا جدًا، يمكن أن يبدأ في تعلم "الضوضاء" أو المعلومات غير ذات الصلة ضمن مجموعة البيانات. عندما يحفظ النموذج الضوضاء ويتخصص بشكل كبير مع مجموعة التدريب، يصبح النموذج "مفرط التخصيص"، ولا يمكنه التعميم بشكل جيد على البيانات الجديدة. وإذا لم يتمكن النموذج من التعميم بشكل جيد على البيانات الجديدة، فلن يكون قادرًا على أداء مهام التصنيف أو التنبؤ التي صُمم من أجلها.

تُعد معدلات الخطأ المنخفضة والتباين العالي مؤشرات واضحة على الإفراط في التخصيص. ومن أجل منع هذا النوع من السلوك، عادةً ما يُنحّى جزء من مجموعة بيانات التدريب جانبًا باعتباره "مجموعة اختبار" للتحقق من عدم وجود إفراط في التخصيص. إذا كانت بيانات التدريب ذات معدل خطأ منخفض وبيانات الاختبار ذات معدل خطأ مرتفع، فهذا يشير إلى الإفراط في التخصيص.