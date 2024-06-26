ماذا يعني التجميع بالمتوسطات؟

تعد هذه الخوارزمية واحدة من أشهر طرق تجميع البيانات المستخدمة في التعلم الآلي. وعلى عكس التعلم الموجَّه، تعتمد هذه الخوارزمية على بيانات تدريب غير مصنفة، مما يعني أن نقاط البيانات ليس لها بنية تصنيف محددة.

ورغم وجود أنواع مختلفة من خوارزميات التجميع، كالخوارزمية الحصرية والمتداخلة والهرمية والاحتمالية، فإن خوارزمية تجميع البيانات بالمتوسطات تعد مثالاً على طريقة تجميع حصرية أو "صعبة". يشترط هذا النوع من التجميع على أن نقطة البيانات لا يمكن أن تنتمي إلا إلى مجموعة واحدة فقط. يُستخدم هذا النوع من التحليل التجمعي (العنقودي) بشكل شائع في علوم البيانات لتجزئة السوق (أي: تقسيم السوق إلى مجموعات) وتجميع المستندات وتجزئة الصورة وضغط الصور. وتُعد خوارزمية التجميع بالمتوسطات من أكثر طرق التحليل التجمعي (العنقودي) استخدامًا نظرًا لكفاءتها وفعاليتها وبساطتها.

كما تعد خوارزمية التجميع بالمتوسطات خوارزمية تجميع تكرارية تستند إلى نقطة مركزية ، حيث تقوم بتقسيم مجموعة البيانات إلى مجموعات متشابهة بناءً على البُعد بين نقاط مراكز هذه المجموعات.وتكون النقطة المركزية، وتسمى أيضًا مركز المجموعة، إما المتوسط أو الوسيط لجميع النقاط داخل المجموعة اعتمادًا على خصائص البيانات.