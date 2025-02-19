تعد الشبكات العصبية البيانية (GNN) بنية شبكة عصبية عميقة تحظى بشهرة كبيرة في كل من التطبيقات العملية وأبحاث التعلم الآلي المتطورة. وهي تستخدم نموذج الشبكات العصبية لتمثيل البيانات المتعلقة بالكيانات وعلاقاتها. وتعتبر مفيدة لاستخراج بيانات العالم الحقيقي، وفهم الشبكات الاجتماعية، والرسوم البيانية المعرفية، وأنظمة التوصية والمعلوماتية الحيوية.

تم استلهام تطوير الشبكات العصبية البيانية (GNN) من خوارزميات التعلم العميق مثل الشبكات العصبية التلافيفية (CNN) والشبكات العصبية المتكررة (RNN)، لكنها تختلف عنها في عدة فروقات رئيسية. فقد تم تصميم شبكات CNN للبيانات التي تحتوي على بنية تشبه الشبكة مثل وحدات البكسل في الصورة. حيث يمكن توصيل أي بكسل واحد بثمانية بكسلات أخرى على الأكثر. وعلى العكس من ذلك، تم تصميم الشبكات العصبية المتكررة (RNN) خصيصًا لهياكل التسلسل، حيث يمكن ربط كل عنصر بعنصرين آخرين على الأكثر، مثل سلسلة الكلمات في نص ما. وفي البيانات المنظمة للرسم البياني، يمكن أن يكون لأي عنصر ارتباط واحد أو أكثر وقد لا يكون له تناسق بين عدد الارتباطات لعنصر معين.

الشبكات العصبية الرسومية هي تنفيذ للتعلم العميق الهندسي1، والذي يتم تصنيفه إلى أربع فئات أساسية:

التعلم القائم على الرسم البياني، الذي يتعلم عن البيانات الشبيهة بالرسوم البيانية.

التعلم القائم على الشبكات، والذي يتعلم عن البيانات مثل الصور وأنواع البيانات الأخرى التي يمكن وصفها بواسطة الشبكات.

التعلم القائم على المجموعة، والذي يتعلم كيفية ارتباط المعلومات بالمجموعة الأم. ويكون هذا فعالًا عندما يتم الحصول على البيانات من مجموعة ذات شكل كروي، على سبيل المثال، البيانات الجيولوجية المأخوذة من مصادر مختلفة عبر الكرة الأرضية

التعلم القائم على الشبكات، والذي يتعلم كيفية انتشار المعلومات عبر شبكة غير منتظمة، مثل تحليل عناصر نموذج ثلاثي الأبعاد لجسم ما والتنبؤ بها.

تعد الشبكات العصبية البيانية (GNN) مجال بحث نشطًا في الذكاء الاصطناعي ولكنها مدعومة بشكل جيد بالمكتبات وإطار العمل ومجموعة الأدوات المضمنة في لغة Python والأطر بما في ذلك TensorFlow وPyTorch.