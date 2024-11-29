ما هي مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي؟

على غرار مجموعة التقنيات (Tech Stacks) في تطوير البرمجيات، تعمل مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي على تنظيم المكونات في طبقات متكاملة، مما يتيح تنفيذ حلول ذكاء اصطناعي فعّالة وقابلة للتوسع. يساعد هذا النهج الطبقي في تفكيك عملية تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المعقدة إلى عناصر يمكن إدارتها، مما يُمكِّن الفرق من التركيز على الجوانب الفردية دون فقدان الرؤية الشاملة للمشروع.

تمثل كل طبقة في مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي وظيفة محددة، بدءًا من معالجة البيانات وصولًا إلى نشر النماذج، مما يسهل تحديد الاعتماديات، وتخصيص الموارد، ومعالجة التحديات بشكل منهجي. يعزز هذا النهج القائم على الوحدات الوضوح، لا سيما عند العمل ضمن فرق متعددة التخصصات، حيث يتيح فهمًا مشتركًا لكيفية تفاعل العناصر المختلفة مع بعضها البعض.

تتداخل تطبيقات الذكاء الاصطناعي المختلفة مع عدة طبقات في مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، تُعد ®Red Hat ®OpenShift منصة Kubernetes للمؤسسات مصممة لإدارة التطبيقات المحوسبة بالحاويات على نطاق واسع، وتُستخدم عبر معظم طبقات مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي.



تنظم الجهات الفاعلة في مجال الذكاء الاصطناعي مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي بطرق مختلفة، حيث يتم ترتيب العناصر بترتيب مختلف أو التركيز على وظائف معينة دون غيرها. يعود ذلك إلى تنوع أساليب الذكاء الاصطناعي، سواء على مستوى حالات الاستخدام أو على المستوى التنظيمي. إضافةً إلى ذلك، فإن مجال تطوير الذكاء الاصطناعي يشهد تطورًا مستمرًا.

بعد ذلك، سيتم استعراض إصدار عام من مجموعة الذكاء الاصطناعي للمؤسسات. يمكنك معرفة المزيد عن نهج IBM في الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، مثل GPT من OpenAI، من خلال مراجعة مجموعة تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي من IBM.