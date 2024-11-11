سير عمل الذكاء الاصطناعي هو عملية استخدام التقنيات والمنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتبسيط المهام والأنشطة داخل المؤسسة.
خلقت التطورات الحديثة في التطبيقات والأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ونماذج الذكاء الاصطناعي فرصاً جديدة للشركات لتحسين كيفية تعاملها مع مهام سير العمل. نظراً لأن المؤسسات تتبنى التحول الرقمي، فإن مهام سير العمل المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، المدعومة بمنصات الأتمتة والقوالب المتقدمة، تقضي على أوجه القصور الناتجة عن المهام اليدوية وتحسّن تجربة الشريك والموظف والعملاء.
وجد تقرير معهد IBM لقيمة الأعمال أن 92% من المديرين التنفيذيين وافقوا على أن سير العمل في مؤسساتهم سيتم رقمنته وسوف يستخدم الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بحلول عام 2025.
وفقا لـ Vanson Bourne (الرابط موجود خارج ibm.com)1 ، تسعى 80% من المؤسسات حاليًا إلى تحقيق هدف الأتمتة الشاملة لأكبر عدد ممكن من العمليات التجارية.
تصبح مهام سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي خطوة حساسة في تحسين العمليات الرئيسية، وتعزيز عمل موظفيها، وتحسين النتائج النهائية.
هناك العديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يمكن للمؤسسات استخدامها لتحسين سير العمل.
واجهات برمجة التطبيقات، أو APIs، هي مجموعات من القواعد أو البروتوكولات التي تمكّن تطبيقات البرامج من التواصل مع بعضها البعض لتبادل البيانات والميزات والوظائف. تُعد واجهات برمجة التطبيقات عنصراً أساسياً في سير عمل الذكاء الاصطناعي، حيث إنها تحقق القدرة على ربط الخدمات. على سبيل المثال، يعد الاتصال من موقع إلكتروني إلى حسابك المصرفي لشراء شيء ما عبر الإنترنت مثالاً على اتصال واجهة برمجة التطبيقات قيد الاستخدام.
أتمتة عمليات الأعمال (BPA) هي الاستراتيجية التي تستخدم البرامج لأتمتة العمليات التجارية المعقدة والمتكررة. يتم استخدامها عادةً لأتمتة المهام البسيطة مثل معالجة الطلبات أو إدارة حسابات العملاء التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من إدارة الأعمال، ولكن يتم التعامل معها بشكل أفضل عن طريق الأتمتة بدلاً من الموارد البشرية. يمكن لأتمتة عمليات الأعمال التعامل بسهولة مع إعداد الموظفين وكشوف المرتبات والمهام اليدوية الأخرى. تعد أتمتة العمليات الآلية (RPA) مجموعة فرعية من أتمتة عمليات الأعمال. تستخدم تقنية أتمتة العمليات الآلية الأتمتة الذكية لأداء المهام المكتبية المتكررة. وتعمل تقنية أتمتة العمليات الآلية على تمكين استخراج البيانات وإكمال النماذج ونقل الملفات والمزيد.
الذكاء الاصطناعي التوليدي هو نوع من الذكاء الاصطناعي الذي ينشئ محتوى أصلي—مثل النص أو الصور أو الفيديو أو الصوت أو رمز البرنامج—استجابة لمطالبة المستخدم أو طلبه. يمكن أن تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل chatgpt الشركات على تحديد طرق تحسين سير العمل وتقديم المخرجات الصحيحة. يمكنه الاستجابة لمطالبات المستخدمين أو طلباتهم لإنشاء محتوى، مثل النص أو الصور أو الفيديو أو الصوت أو رمز البرامج. يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تشغيل العديد من مهام سير العمل، بدءاً من المساعدة في تحديد الأهداف والأساليب الاستراتيجية إلى إعداد الاجتماعات وتقديم التعليقات حول نسخة التسويق. تتوقع McKinsey أن يقوم الذكاء الاصطناعي التوليدي بأتمتة (الرابط موجود خارج ibm.com) ما يصل إلى 10% من جميع المهام في الاقتصاد الأمريكي.2
الأتمتة الذكية هي السمة المميزة لأي سير عمل مستند إلى الذكاء الاصطناعي. وهي تنطوي على استخدام التقنية لتبسيط عملية اتخاذ القرار وتوسيع نطاقها عبر المؤسسة. على سبيل المثال، يمكن لمزود خدمة التأمين استخدام الأتمتة الذكية لحساب المدفوعات وتقدير الأسعار ومعالجة احتياجات الامتثال.
التعلم الآلي (ML) هو فرع من فروع علوم الكمبيوتر يستخدم البيانات والخوارزميات لتمكين الذكاء الاصطناعي من محاكاة الطريقة التي يتعلم بها البشر، مما يحسن دقته تدريجياً. يعد التعلم العميق أحد هذه المجموعات الفرعية من التعلم الآلي، والذي يستخدم شبكات عصبية متعددة الطبقات لمحاكاة القدرة المعقدة للدماغ البشري على اتخاذ القرارات.
معالجة اللغة الطبيعية (NLP) هي نوع من الذكاء الاصطناعي يستخدم التعلم الآلي لتمكين أجهزة الكمبيوتر من فهم اللغة البشرية والتواصل باستخدامها. يمكن لمؤسسات الخدمات المالية، على سبيل المثال، استخدام معالجة اللغة الطبيعية لتحليل المعلومات من البيانات المالية المطولة ومجموعات البيانات الأخرى لاتخاذ قرارات أكثر ذكاء بشأن مكان الاستثمار.
تستخدم تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR)، والمعروفة أيضًا باسم التعرف على النصوص، استخراج البيانات آليًا لتحويل صور النصوص بسرعة إلى تنسيق يمكن قراءته آليًا. ويمكنها مساعدة المؤسسة على أخذ المعلومات القديمة، مثل الكتب والمجموعات وغيرها من المعلومات المطبوعة ورقمنتها لتغذية أنظمة إدارة المعرفة الحديثة.
يساعد هذا المنتج المؤسسات على تحديد العملاء المحتملين وتحويلهم إلى مبيعات من خلال مهام سير عمل مستندة إلى الذكاء الاصطناعي. وهو يحتوي على العديد من حالات الاستخدام، بما في ذلك التحسينات الواردة ومشاركة المبيعات وتحسينات إدارة علاقات العملاء.
تم إنشاء ChatGPT بواسطة Open AI، وهو روبوت محادثة ينسب إليه الفضل في بدء ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي (الرابط موجود خارج IBM.com).3 الإصدار الأساسي مجاني لأي مستخدم، كما تقدم Open AI العديد من الإصدارات المتقدمة مقابل رسوم.
Claude هو روبوت محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي من شركة Anthropic AI ويمكنه تلخيص المعلومات من المستندات الطويلة، والمساعدة في إنشاء المحتوى وترجمة اللغات والمساعدة في كتابة التعليمات البرمجية.
يُعد Gemini أيضًا مساعدًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يمكن استخدامه بمفرده. وهو مدمج أيضًا في أدوات Google مثل Gmail و Docs و Sheets والمزيد، مما يخلق المزيد من فرص سير العمل.
تساعد هذه المجموعة من تقنيات IBM المؤسسات على إنشاء تطبيقات ذكاء اصطناعي مخصصة لأعمالها وإدارة جميع مصادر البيانات وتسريع سير العمل المسؤول. هناك العديد من حالات الاستخدام لـ watsonx، بما في ذلك إنشاء المحتوى ونشر روبوتات المحادثة والبرمجة بكفاءة أكبر.
يساعد IBM watsonx Orchestrate المؤسسات على إنشاء مساعدين ووكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين لأتمتة أعمالهم وتسريعها. وهو يستخدم معالجة اللغة الطبيعية لفهم المهام وتشغيلها. يستخدم IBM watsonx Orchestrate كتالوجاً من التطبيقات والمهارات المعدة مسبقاً وتجربة محادثة حوارية لتصميم مساعدين ووكلاء ذكاء اصطناعي قابلين للتوسع، وأتمتة المهام المتكررة وتبسيط العمليات المعقدة.
هذا هو روبوت المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي يجيب على أسئلة المستخدمين. يتوفر Copilot كتطبيق مستقل، كما أنه مدمج في Microsoft Teams وOutlook وPowerpoint.
Zapier هي أداة لسير العمل والتي تستخدم الآن الذكاء الاصطناعي لتشغيل العديد من أنواع مسارات العمل المختلفة. كما أنها تربط مجموعة واسعة من الخدمات، مما يتيح المشاركة السريعة للمعلومات والمحتوى عبرها.
هناك مجموعة من حالات الاستخدام القياسية لسير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي
يمكن للمؤسسة استخدام سير عمل الذكاء الاصطناعي لإدارة العملاء بشكل أفضل، بدءاً من تأهيل العملاء الجدد إلى إرسال معلومات حول مشترياتهم إلى التعامل مع طلبات خدمة العملاء الواردة. ويمكنها تحرير ممثلي خدمة العملاء للعمل مع العملاء على المشاكل ذات المستوى الأعلى.
تعاونت Camping World مع IBM لتحسين مشاركة العملاء بنسبة 40% وتقليص أوقات الانتظار إلى 33 ثانية، وذلك بفضل سير عمل الذكاء الاصطناعي.
تساعد أدوات إدارة علاقات العملاء (CRM) المؤسسات على مراقبة أهم عملائها. يدعم سير عمل الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد هذه الأدوات، مما يخلق فرصًا حقيقية للمؤسسات لاستخلاص المزيد من الأفكار من قواعد البيانات الخاصة بها. يمكن للذكاء الاصطناعي دمج حالات متعددة لنفس العميل، وإضافة معلومات من مصادر خارجية، وجلب بيانات الشراء، مما يؤدي إلى رؤى قابلة للتنفيذ. كما يمكنه تحليل تلك البيانات، مما يساعد المؤسسات على فهم العملاء المعرضين لخطر الفقدان والذين سيكونون منفتحين على زيادة البيع.
يمكن للذكاء الاصطناعي جمع مجموعات البيانات وفحصها بتنسيقات متعددة وتنظيمها وعرضها حتى يتمكن البشر من تحليلها. يمكنه إزالة الأخطاء ومعالجة البيانات في تنسيقات يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي الأخرى فهمها وتحليلها.
يمكن لمسارات عمل الذكاء الاصطناعي التعرف على الأنماط في كميات كبيرة ومعقدة من البيانات، واكتشاف رؤى يصعب على البشر تحديدها. كما يمكن لمسارات العمل تحديد أخطاء محتملة في البيانات، وإما رفعها إلى المشغلين البشريين أو إصلاحها تلقائيًا. ويمكنه أيضًا استخراج البيانات من مصادر خارجية وتنظيمها بدقة داخل أنظمة المؤسسة الداخلية.
يمكن للمؤسسات استخدام سير العمل الذكاء الاصطناعي لأتمتة الاستراتيجية الخاصة بالتسعير. على سبيل المثال، تتغير أسعار Uber و Lyft حسب عدة عوامل، بما في ذلك العرض والطلب، والمناسبات الخاصة ومشكلات الطقس.
هناك العديد من حالات استخدام سير عمل الذكاء الاصطناعي في مجال الخدمات المالية. يمكن للمؤسسات أتمتة أنشطة الفواتير ودفع الحسابات. كما يمكنهم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد الحالات المحتملة للاحتيال أو سوء الإدارة المالية التي قد تمر دون أن يلاحظها أحد.
توصلت دراسة أجراها معهد IBM لقيمة الأعمال إلى أن المديرين التنفيذيين يتوقعون أن يؤدي الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تحسين قدرتهم على التنبؤ بحالات الخلل، وتفسير التباينات، وإنشاء السيناريوهات (40%) وإعداد التقارير.
يمكن لعمليات سير عمل الذكاء الاصطناعي التعامل مع مجموعة كبيرة من أنشطة إدارة المعرفة. يمكنها نسخ المكالمات الهاتفية وتلخيص ملاحظات الاجتماعات، بحيث يمكن للمشاركين التركيز على الاجتماع ومعرفة أن النتائج ستكون متاحة بعد ذلك. كما يمكنها تبسيط كيفية مشاركة المعلومات مع المؤسسة بأكملها أو مع أطراف فردية. ويمكن للموظفين أيضًا استخدام المساعدين الشخصيين للذكاء الاصطناعي وروبوتات المحادثة للعثور على وتحليل معلومات الشركة، مما يوفر معلومات أسرع في الحال.
يمكن لسير عمل الذكاء الاصطناعي مساعدة المؤسسات على تبسيط العديد من العمليات التشغيلية المختلفة، بدءًا من تحسين المخزون وسلسلة التوريد وحتى مراقبة الجودة. على سبيل المثال، يمكن لسير عمل الذكاء الاصطناعي تحديد الوقت الذي من المحتمل أن ينفد فيه أحد المنتجات بسبب الطلب ومستويات العرض الحالية. ويمكنه بعد ذلك الاتصال بالمورد لطلب المزيد دون الحاجة إلى تدخل بشري.
يمكن لسير عمل الذكاء الاصطناعي أيضًا تشغيل وظائف التحليلات التنبؤية. يمكن لخوارزميات التعلم الآلي تحليل البيانات التاريخية والعوامل الخارجية والتنبؤ بما سيحدث في المستقبل. على سبيل المثال، يمكن لبائع التجزئة إعداد مهام سير عمل آلية لطلب المزيد من المشروبات عندما يُتوقع ارتفاع درجة حرارة الطقس.
يمكن لسير عمل الذكاء الاصطناعي أن يساعد فرق الصيانة التنبؤية في مراقبة بيانات أداء المعدات للتنبؤ بوقت احتمالية حدوث مشكلات أو أعطال في الآلات. وبالتالي، يمكن للمؤسسات تحسين جداول الصيانة من خلال صيانة الآلات عندما يكون لها أقل تأثير على الأعمال. ساعدت IBM شركة تويوتا في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين قدرات الصيانة التنبؤية الخاصة بها. وقد أدى ذلك إلى خفض وقت التعطل بنسبة 50% وخفض حالات الأعطال بنسبة 80%.
الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد المؤسسات على تحسين كيفية العثور على الموظفين وتعيينهم. يمكنهم استخدام برامج حلول الذكاء الاصطناعي لفحص السير الذاتية للعثور على المرشحين المناسبين وبرامج جدولة المكالمات التمهيدية مع المرشحين تلقائيًا. يمكنهم أيضًا استخدام سير عمل الذكاء الاصطناعي لتوجيه الموظفين الجدد وإعداد التدريب للموظفين الذين تم توظيفهم.
عملت Corning مع IBM لتقليل تكاليف الموارد البشرية مع تحسين تجربة مع 45000 عامل. فقد كانت تعلم أن جيل الألفية يشكلون نسبة متزايدة من القوى العاملة في شركة Corning، ويريدون المزيد من أدوات الخدمة الذاتية القائمة على التقنية.
ثم قدمت الشركة بوابات الخدمة الذاتية للموارد البشرية، والتي تم تزويدها مسبقًا ببيانات كل موظف، لتسهيل حصولهم على المعلومات أو الخدمات التي يحتاجون إليها. وتستقبل المنصة القائمة على السحابة الآن أكثر من 10000 زيارة يوميًا من الموظفين والمديرين الذين يتطلعون إلى الحصول على المعلومات والتدريب الذي يحتاجون إليه.
بإمكان فرق المبيعات الاستفادة من سير عمل الذكاء الاصطناعي لتحديد وتنشيط العملاء المحتملين. يمكن أن يساعد ذلك مندوبي المبيعات على تحديد العملاء المحتملين الأكثر ترجيحًا للشراء بناءً على تقييم العملاء المحتملين (يوجد الرابط خارج موقع IBM.com).4 بالإضافة إلى ذلك، يمكن للنماذج اللغوية الكبيرة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي مساعدة المتخصصين في المبيعات على تقديم حجج أقوى للعملاء المحتملين حول سبب شراء حلول الشركة.
يقع الذكاء الاصطناعي في صميم العديد من مهام سير العمل. يمكن أن يساعد المطورين في كتابة الكود البرمجي واختبارها، والتعرف على قاعدة التعليمات البرمجية، وتوثيق التعليمات البرمجية وغيرها من الاستخدامات. وجدت دراسة أجرتها Stack Overflow عام 2024 (يوجد الرابط خارج ibm.com)5 أن المطورين يتوقعون أنه في العام المقبل سيقومون بدمج المزيد من الذكاء الاصطناعي في توثيق الكود (81%) واختبار الكود (80%) وكتابة الكود (76%). يعد سير عمل الذكاء الاصطناعي أيضًا مكونًا رئيسيًا لحركة عدم الترميز / الترميز المنخفض، حيث يمكن للمطورين غير المتخصصين فهم عملية تطوير الويب والمشاركة فيها بشكل أفضل.
يمكن لمهام سير عمل الذكاء الاصطناعي القضاء على الحاجة إلى تركيز الموظفين على المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً والتي يمكن أتمتتها بشكل أفضل. يمكن للذكاء الاصطناعي التعامل مع هذه المهام الروتينية، مما يحرر العمال البشريين لقضاء المزيد من الوقت مع العملاء أو الشركاء وإنتاج المزيد من القيمة التجارية.
الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهم في "مفارقة الإنتاجية"، وفقًا لـ Rob Thomas، نائب الرئيس الأول للبرمجيات والمدير التجاري في IBM. وبدلاً من الاستيلاء على وظائف الجميع، كما خشي البعض، فقد يعمل على تحسين جودة العمل الذي يتم إنجازه من خلال جعل الجميع أكثر إنتاجية.
يمكن للمؤسسات التي تستخدم سير العمل الذكاء الاصطناعي أن توفر على موظفيها الوقت الضائع في المهام اليدوية غير الضرورية. ويمكن لهؤلاء الموظفين التركيز على المشاريع والمهام عالية القيمة التي تحقق إيرادات إضافية. كما أنه يقلل من المشكلات وعدم الكفاءة في مشاركة المعلومات، مما يؤدي إلى إنشاء مؤسسة أكثر ذكاءً تتخذ القرارات بشكل أسرع.
قد يرتكب أعضاء الفريق أخطاء، خاصةً عند القيام بمهام معقدة. بالنسبة لتلك الأنشطة التي يمكن أتمتتها بشكل أفضل، يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي إنجاز تلك المهام بشكل أسرع وبدرجة أعلى من الدقة.
يمكن للذكاء الاصطناعي إزالة العوائق من خلال العمل دون الحاجة إلى تدخل بشري. يمكنه إجراء تحليل البيانات في الوقت الفعلي لاتخاذ قرارات تؤثر على عدة وحدات أعمال. على سبيل المثال، يمكن للمسوقين استخدام سير عمل الذكاء الاصطناعي لتحسين حملات الإعلانات تلقائيًا. يمكن لسير عمل الذكاء الاصطناعي تعديل الإنفاق لتوجيه الأموال إلى القطاعات أو مشاركات وسائل التواصل الاجتماعي ذات الأداء الأعلى.
المؤسسات التي أنشأت مهام سير عمل آلية مستندة إلى الذكاء الاصطناعي من المرجح أن تكون أكثر كفاءة من تلك التي تعتمد على عمليات أكثر يدوية. يمكن للمؤسسات استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء وتشغيل روبوتات المحادثة ومساعدين افتراضيين متطورين لتبسيط دعم العملاء لمساعدة العملاء بشكل أفضل عندما يواجهون مشكلات. بالنسبة لبعض العملاء، يساعد سير العمل المستند إلى الذكاء الاصطناعي والتي توفر روبوتات محادثة سهلة الاستخدام على الحصول على إجابات دون الحاجة إلى التحدث إلى بشر، وبالتالي تحسين رضا العملاء. على سبيل المثال، Estee Lauder بدأت (يوجد الرابط خارج IBM.com)6 في استخدام مساعد مكياج ممكّن صوتيًا عبر ميزة روبوت محادثة.
يمكن لبرامج الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي إدارة العديد من العمليات التي تعتمد عليها المؤسسة بسهولة. ترغب المؤسسات في التوسع والكفاءة في سير العمل الخاصة بها حتى تتمكن من تحسين تجربة المستخدم. يمكن لسير عمل الذكاء الاصطناعي توجيه المعلومات والعمليات بسهولة عبر المؤسسة حتى يتمكن المديرون التنفيذيون والموظفون من الحصول على معلومات في الوقت الفعلي أينما يحتاجون إليها.
هناك أيضًا العديد من التحديات التي يتعين على مجموعة التغلب عليها عند إعداد سير عمل الذكاء الاصطناعي.
قد يشعر الموظفون بالقلق من قيام الشركات بإدخال الذكاء الاصطناعي في عملياتها، خاصةً إذا كان يحل محل العمل اليدوي الذي يقوم به الموظف. يمكن للمؤسسات معالجة هذه المخاوف بشكل مباشر وتوضيح كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون إضافة لعملهم. ويمكنها أيضًا تثقيف الموظفين حول كيف أن إزالة تلك المهام اليدوية من أعباء عملهم يحررهم للقيام بعمل أكثر جدوى. في نهاية المطاف، يرى الموظفون أن الذكاء الاصطناعي قوة إيجابية بالنسبة لهم.
كما هو الحال مع إدخال أنظمة أخرى، فإن إعداد سير عمل الذكاء الاصطناعي يتطلب بعض الجهد الأولي. يتطلب ذلك من المؤسسات تحليل أنظمتها الحالية وعملياتها الحالية، وتحديد المجالات التي من شأن سير عمل الذكاء الاصطناعي تحسينها، وتحديد ما يحتاجون إلى تغييره لتنفيذ مهام سير العمل الجديدة. يتطلب هذا الصبر والعقلية الاستراتيجية. ولكن فوائد هذا الالتزام الزمني الأولي تفوق بكثير التكاليف إذا تم تحسين سير عمل الذكاء الاصطناعي لإنتاج قيمة.
بينما يمكن أن تساعد العديد من استخدامات الذكاء الاصطناعي المؤسسات على تجنب الأخطاء البشرية، إلا أنها ليست معصومة من الخطأ بنفسها. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يرتكب أخطاء، ولهذا السبب تحتاج المؤسسات إلى التحقق من البيانات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي. وهذا يؤكد بشكل أكبر أهمية الموظفين ومعرفتهم المستندة إلى الخبرة لتكون بمثابة المُحدد النهائي لما تنتجه مهام سير عمل الذكاء الاصطناعي.
بينما يمكن للعديد من مهام سير العمل الذكاء الاصطناعي أن تعمل دون تغيير طريقة عمل الموظفين، يتطلب البعض من الموظفين تعلم عملياتهم. وبالتالي، من المحتمل أن تحتاج المؤسسات إلى الاستثمار في دورات تدريب الموظفين على استخدام الذكاء الاصطناعي أو ترخيص أدوات التدريب هذه من الآخرين. ولهذا الارتقاء المهني العديد من الفوائد، حيث يتعلم هؤلاء الموظفون مهارات قيّمة. كما أنهم ينتجون عملاً أفضل وأكثر كفاءة.
1 For Success with AI, Bring Everyone On Board, HBR, يونيو 2024.
2 Generative AI: How will it affect future jobs and workflows?, McKinsey, 21 سبتمبر 2023.
3 A year after ChatGPT’s release, the AI revolution is just beginning, CNN, 30 نوفمبر 2023.
4 Revolutionizing sales in distribution: Harnessing the power of AI, McKinsey, 24 يوليو 2024.
5 2024 Developer Survey, Stack Overflow, 2024.
6 12 most popular AI use cases in the enterprise today, CIO.com, 19 سبتمبر 2023.
تعزيز تحول الأعمال لعملاء المؤسسات من خلال الأتمتة القصوى.
اكتشف كيف تزيد حلول الأتمتة من الإنتاجية بينما تتحكم في التكاليف.
يمكنك بسهولة إنشاء مساعدي ووكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين لأتمتة وتسريع عملك.
اقرأ التقرير
اقرأ المقالة
استكشف العرض التوضيحي
اقرأ التقرير