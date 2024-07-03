يبني وكلاء الذكاء الاصطناعي أفعالهم على المعلومات التي يدركونها. في كثير من الأحيان، لا يمتلك وكلاء الذكاء الاصطناعي القاعدة المعرفية الكاملة اللازمة لمعالجة جميع المهام الفرعية ضمن هدف معقد. ولعلاج هذه المشكلة، يستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي الأدوات المتاحة لهم، والتي قد تشمل مجموعات بيانات خارجية، وعمليات بحث على الويب، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وحتى وكلاء آخرين. بعد استرداد المعلومات المفقودة من هذه الأدوات، يمكن للوكيل تحديث قاعدة المعرفة الخاصة به، مما يعني أنه في كل خطوة، يعيد الوكيل تقييم خطة عمله وتصحيح مساره ذاتيًا.

للمساعدة في توضيح هذه العملية، تخيل مستخدمًا يخطط لإجازته. يكلف المستخدم وكيل ذكاء اصطناعي بالتنبؤ بأي أسبوع في العام المقبل من المحتمل أن يشهد أفضل طقس لرحلة ركوب الأمواج في اليونان. ونظرًا لأن النموذج اللغوي الكبير (LLM) في صميم الوكيل غير متخصص في أنماط الطقس، يقوم الوكيل بجمع المعلومات من قاعدة بيانات خارجية تحتوي على تقارير الطقس اليومية لليونان على مدار السنوات العديدة الماضية.

على الرغم من الحصول على هذه المعلومات الجديدة، لا يزال الوكيل غير قادر على تحديد الظروف الجوية المثلى لركوب الأمواج، ومن ثمَّ يتم إنشاء المهمة الفرعية التالية. في هذه المهمة الفرعية، يتواصل الوكيل مع وكيل خارجي متخصص في ركوب الأمواج. لنفترض أنه من خلال هذا التفاعل، يتعلم الوكيل أن المد والجزر المرتفع والطقس المشمس مع أمطار قليلة أو معدومة يوفران أفضل الظروف لركوب الأمواج.

يمكن للوكيل الآن دمج المعلومات التي تعلمها من أدواته لتحديد الأنماط. ويمكنه التنبؤ بأي أسبوع في العام المقبل في اليونان من المحتمل أن يشهد مدًا وجزرًا مرتفعًا وطقسًا مشمسًا مع فرصة منخفضة لهطول الأمطار. ثم تُقدَّم هذه النتائج إلى المستخدم. هذا التشارك في المعلومات بين الأدوات هو ما يتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي أن يكونوا متعددي الأغراض أكثر من نماذج الذكاء الاصطناعي التقليدية.3