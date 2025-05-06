6 مايو 2025
يمثِّل وكلاء الذكاء الاصطناعي الناشئين نقطة تحول محورية في ثورة الذكاء الاصطناعي، حيث ينتقل الذكاء الاصطناعي من مجرد التحاور معك إلى تنفيذ المهام بالنيابة عنك، بقدرات غير مسبوقة من الاستقلالية.
على مدى عقود، كان التفاعل مع أنظمة المؤسسات القوية يتطلب معرفة متخصصة للتعامل مع شبكة معقدة من الواجهات. وسيُتيح وكلاء الذكاء الاصطناعي للجميع الاستفادة منه دون الحاجة إلى خبرات تقنية متقدمة. من خلال تمكين التفاعل عبر واجهات المحادثة، يمكن للمستخدمين ببساطة تحديد أهدافهم - بينما تتخذ شبكات الوكلاء الإجراءات اللازمة عبر أنظمة الواجهة الخلفية. وهذا التمكين يعني أن كل فرد، بغض النظر عن خبرته التقنية، يمكنه الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام المعقدة، واستخلاص الرؤى، وزيادة الإنتاجية في مجالات مثل الموارد البشرية، والمالية، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمة العملاء.
نعتقد أن النموذج التشغيلي الجديد هذا سيكون الحافز لإطلاق الإمكانات الاقتصادية الهائلة المتوقعة للذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي تقدر بحوالي 4.4 تريليونات دولار أمريكي من القيمة الاقتصادية سنويًا عبر الصناعات، وفقًا لشركة McKinsey.
ولكن لتحقيق ذلك، يجب أن يكون الوكلاء قادرين على العمل بانسجام عبر الشبكة الواسعة من التطبيقات والبيانات والأنظمة التي تشكِّل بنية التكنولوجيا المعقدة للشركات اليوم. وهذا يعني أن التنسيق والتكامل والأتمتة هي الأسلحة السرية التي ستحوِّل الوكلاء من مجرد فكرة جديدة إلى عمليات فعلية.
لهذا السبب، لا تكتفي IBM بصنع الوكلاء فقط، بل تُعيد تصوُّر مجموعة التقنيات الأساسية التي ستدعم عصر الوكلاء.
تركِّز استراتيجية IBM بالكامل على مساعدة العملاء على تشغيل الوكلاء عبر جميع تقنياتهم، على أي بنية تحتية، مدعومة بجميع بياناتهم.تُتيح محفظتنا للشركات تنسيق الوكلاء من أي مزود ومنصات مثل Salesforce Agentforce، مع الاستفادة من قوة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الحالية لديهم، والتي تشمل تقنيات من Adobe وMicrosoft وOracle وServiceNow وWorkday وغيرها. ولتنفيذ ذلك سريعًا، باستخدام وكلاء جاهزين، وأدوات، وتكاملات مسبقة البناء.
اليوم، نكشف عن أكثر مجموعة شاملة من قدرات الوكلاء في الصناعة لمساعدة الشركات على بناء وتشغيل وإدارة الوكلاء، والتي يتم تقديمها عبر IBM watsonx Orchestrate.
جوهر هذه الاستراتيجية هو IBM watsonx Orchestrate، الحل الموحد لدينا لتنظيم العمل عبر كامل بيئة مؤسستك. يعمل كنظام إشراف، وتوجيه، وتخطيط متعدد الوكلاء، ما يمكِّن الوكلاء -سواء من IBM أو منصات خارجية أو مفتوحة المصدر- من التعاون بفاعلية مع بعضهم ومع أصولك الحالية (عمليات الأتمتة التقليدية، ومساعدو الذكاء الاصطناعي، وواجهات برمجة التطبيقات، ومخازن البيانات، والتطبيقات). وهو مُدمج مسبقًا مع أكثر من 80 تطبيقًا مؤسسيًا رائدًا، ما يجعله البوابة المثالية لدمج الوكلاء عبر بنية المؤسسة بأكملها - دون التقيد بأي مزود.
ستقدِّم IBM وكلاء جاهزين مسبقًا بمهارات وخبرات محددة في وظائف الأعمال التي تُعَد أهدافًا رئيسية لتحقيق زيادات في الإنتاجية. أول مجموعة من وكلاء المجالات التي سيتم طرحها هي:
نخطط لإطلاق وكلاء مجالات إضافية في مجالات مثل خدمة العملاء والمالية على مدار العام. وإلى جانب وكلاء المجالات المتخصصة، عملنا أيضًا على تطوير مجموعة واسعة من الوكلاء العامِّين الذين يمكن دمجهم داخل الأنظمة لأداء مهام مثل البحث عبر الإنترنت أو الحسابات.
لتبسيط الوصول إلى الوكلاء من IBM ومن مزودين آخرين، يسرُّنا أن نقدِّم لكم قريبًا Agent Catalog لـ watsonx Orchestrate.3سيعمل هذا كمنصة انطلاق للوصول إلى مئات الأدوات والوكلاء الجاهزين من IBM ومن منظومتنا الواسعة من الشركاء، مع أكثر من 150 أداة ووكيلًا مدرجين بالفعل. من الأمثلة المبكرة4 هناك وكيل للبحث عن العملاء المحتملين مع Salesforce يُتيح للبائعين الأدوات والمعرفة اللازمة للبحث بفاعلية وزيادة معدلات تحويل المبيعات، ووكيل للموارد البشرية يمكن دمجه في Slack للتعامل مع استفسارات الموظفين عبر واجهة المحادثة في Slack.
كما نعمل أيضًا على إطلاق برنامج جديد يُتيح لأي شريك من شركاء IBM البناء مباشرةً باستخدام watsonx Orchestrate، ما يساعد على توسيع محفظتنا من التطبيقات المبنية من قِبَل الشركاء بسرعة وسهولة كبرى.
تركِّز IBM أيضًا على مساعدة الشركات على بناء ودمج وتخصيص وكلائهم المخصصين لمجموعة واسعة من المهارات، باستخدام أي إطار عمل أو بنية - بما في ذلك أطر عمل الوكلاء مفتوحة المصدر مثل CrewAI وLangGraph وIBM Bee.
توفِّر أداة watsonx Orchestrate Agent Builder5 الجديدة لدينا والمتاحة الآن في النسخة التجريبية العامة، لمستخدمي الأعمال استوديو أتمتة دون كود يُتيح لهم بناء وكيل خاص بهم في خمس دقائق، مع الاستفادة من الوكلاء والأدوات الجاهزين من Agent Catalog الخاص بنا. يسهِّل هذا الاستوديو عملية بناء الوكلاء، ما يمكِّن أي شخص في المؤسسة من بناء ونشر وإدارة وكلاء متقدمين بسهولة، مستندين إلى المعرفة التجارية وباستخدام المئات من الأدوات الجاهزة.
بالنسبة إلى المطورين الذين يحتاجون إلى التحكم والمرونة، نوفر مجموعة واسعة من أدوات البرمجة الاحترافية وحِزَم تطوير البرمجيات لبناء وتقييم ونشر وكلاء الذكاء الاصطناعي المخصصة. يشمل ذلك مجموعة تطوير الوكلاء الجديدة (ADK) لبناء وكلاء متخصصين للغاية من الصفر ونشرهم مباشرةً من جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بك إلى watsonx Orchestrate. بالإضافة إلى مجموعتنا من الأدوات الجاهزة والتكاملات مع تطبيقات الأعمال الأساسية، نعمل أيضًا على توسيع اتصال الوكلاء بدعم كامل لبروتوكول سياق النموذج (MCP)، ما يسمح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بالاندماج بسهولة مع آلاف الأدوات الحالية.
تظهر القوة الحقيقية لوكلاء الذكاء الاصطناعي في المؤسسات عندما يعملون بتناغم معًا. مع تطور الوكلاء لتحمُّل مشاريع مؤسسية أكثر تعقيدًا، ستصبح قدرات التنسيق أساسية لتمكين الوكلاء من العمل معًا داخل وخارج سير عمل الأعمال الأساسي.
وانطلاقًا من هذا الفهم، نعمل على تطوير watsonx Orchestrate ليشمل قدرات تنسيق متعددة الوكلاء، ما يُتيح تعاونًا متقدمًا بين الوكلاء، ويتجاوز مجرد توزيع المهام. يُتيح هذا للوكلاء المتخصصين -سواء تم تطويرهم داخليًا، أو من قِبَل شركاء، أو باستخدام مصادر مفتوحة- تبادل المعلومات والعمل معًا على تنفيذ عمليات معقدة متعددة الخطوات. يمكن للشركات تضمين هذه القدرات ضمن أنظمتها المعتمدة على الوكلاء لتحليل طلبات المستخدمين وتوجيه التعليمات إلى الوكلاء والمساعدين والمهارات المناسبة في الوقت الفعلي.
لكن التنسيق الفعَّال لا يقتصر على تنظيم عمل الوكلاء فقط، بل يشمل أيضًا الاستفادة من كامل بنية تكنولوجيا المعلومات لديك. ولهذا السبب يُتيح watsonx Orchestrate التعاون بين الوكلاء ومع استثماراتك التقنية القائمة - بما يشمل عمليات الأتمتة الحالية وواجهات برمجة التطبيقات وبياناتك وتطبيقاتك الأساسية. وبهذه الطريقة، يمكن للوكلاء أن يعملوا كقيمة مضافة ضمن عمليات أعمالك، بدلًا من العمل بشكل معزول.
مع ازدياد انتشار الوكلاء، ستصبح أدوات قابلية ملاحظة الوكلاء ضرورية لاعتماد فعَّال ومسؤول لهذه الأنظمة التي تزداد استقلالية. ويتضمن ذلك القدرة على اكتشاف الوكلاء وإدارتهم ومراقبتهم وتحسين استخدامهم على مستوى المؤسسة.
تقدِّم محفظة watsonx لدينا مجموعة قوية من الأدوات لمراقبة أداء الذكاء الاصطناعي وموثوقيته، وتطبيق الضوابط اللازمة، ودعم التوسع الفعَّال لموارده. على سبيل المثال، لدينا أدوات تساعد الشركات على تقييم واختيار نماذج الذكاء الاصطناعي التي يجب استخدامها بناءً على أهداف محددة مثل كفاءة التكلفة أو الأداء. كما نعمل على تطوير أدوات تساعد على اكتشاف وتنظيم الوكلاء والأدوات، ما يُتيح تصميم المهام وتنفيذها بفاعلية أكبر. بالإضافة إلى ذلك، توفِّر قدرات الحوكمة المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي لدينا للشركات رؤية أوسع وتحكمًا أكبر في أنظمة الوكلاء، ما يساعد على إدارة الدقة، والأداء، والمخاطر.
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