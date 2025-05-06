يمثِّل وكلاء الذكاء الاصطناعي الناشئين نقطة تحول محورية في ثورة الذكاء الاصطناعي، حيث ينتقل الذكاء الاصطناعي من مجرد التحاور معك إلى تنفيذ المهام بالنيابة عنك، بقدرات غير مسبوقة من الاستقلالية.

على مدى عقود، كان التفاعل مع أنظمة المؤسسات القوية يتطلب معرفة متخصصة للتعامل مع شبكة معقدة من الواجهات. وسيُتيح وكلاء الذكاء الاصطناعي للجميع الاستفادة منه دون الحاجة إلى خبرات تقنية متقدمة. من خلال تمكين التفاعل عبر واجهات المحادثة، يمكن للمستخدمين ببساطة تحديد أهدافهم - بينما تتخذ شبكات الوكلاء الإجراءات اللازمة عبر أنظمة الواجهة الخلفية. وهذا التمكين يعني أن كل فرد، بغض النظر عن خبرته التقنية، يمكنه الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام المعقدة، واستخلاص الرؤى، وزيادة الإنتاجية في مجالات مثل الموارد البشرية، والمالية، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمة العملاء.

نعتقد أن النموذج التشغيلي الجديد هذا سيكون الحافز لإطلاق الإمكانات الاقتصادية الهائلة المتوقعة للذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي تقدر بحوالي 4.4 تريليونات دولار أمريكي من القيمة الاقتصادية سنويًا عبر الصناعات، وفقًا لشركة McKinsey.

ولكن لتحقيق ذلك، يجب أن يكون الوكلاء قادرين على العمل بانسجام عبر الشبكة الواسعة من التطبيقات والبيانات والأنظمة التي تشكِّل بنية التكنولوجيا المعقدة للشركات اليوم. وهذا يعني أن التنسيق والتكامل والأتمتة هي الأسلحة السرية التي ستحوِّل الوكلاء من مجرد فكرة جديدة إلى عمليات فعلية.

لهذا السبب، لا تكتفي IBM بصنع الوكلاء فقط، بل تُعيد تصوُّر مجموعة التقنيات الأساسية التي ستدعم عصر الوكلاء.

تركِّز استراتيجية IBM بالكامل على مساعدة العملاء على تشغيل الوكلاء عبر جميع تقنياتهم، على أي بنية تحتية، مدعومة بجميع بياناتهم.تُتيح محفظتنا للشركات تنسيق الوكلاء من أي مزود ومنصات مثل Salesforce Agentforce، مع الاستفادة من قوة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الحالية لديهم، والتي تشمل تقنيات من Adobe وMicrosoft وOracle وServiceNow وWorkday وغيرها. ولتنفيذ ذلك سريعًا، باستخدام وكلاء جاهزين، وأدوات، وتكاملات مسبقة البناء.

اليوم، نكشف عن أكثر مجموعة شاملة من قدرات الوكلاء في الصناعة لمساعدة الشركات على بناء وتشغيل وإدارة الوكلاء، والتي يتم تقديمها عبر IBM watsonx Orchestrate.

وكلاء جاهزون مسبقًا: موجَّهون لمجالات وأغراض عمل محددة، ومزودون بمهارات وتكاملات جاهزة للاستخدام؛ تشمل مجالات متخصصة مثل الموارد البشرية، والمبيعات، والمشتريات، مع خطط لإضافة مجالات أخرى في الأشهر القادمة.

موجَّهون لمجالات وأغراض عمل محددة، ومزودون بمهارات وتكاملات جاهزة للاستخدام؛ تشمل مجالات متخصصة مثل الموارد البشرية، والمبيعات، والمشتريات، مع خطط لإضافة مجالات أخرى في الأشهر القادمة. اصنع وكلاءك بنفسك: تسهيل عملية بناء وتخصيص ونشر الوكلاء؛ بدءًا من أدوات دون تعليمات برمجية تُتيح لك بناء وكيل خلال 5 دقائق، وحتى أدوات برمجية متقدمة للمطورين.

تسهيل عملية بناء وتخصيص ونشر الوكلاء؛ بدءًا من أدوات دون تعليمات برمجية تُتيح لك بناء وكيل خلال 5 دقائق، وحتى أدوات برمجية متقدمة للمطورين. تنسيق الوكلاء: دمج وأتمتة الوكلاء لتنفيذ مشاريع معقدة، ما يُتيح للوكلاء والمساعدين العمل معًا عبر أي أداة أو مصدر بيانات أو بنية تحتية.

دمج وأتمتة الوكلاء لتنفيذ مشاريع معقدة، ما يُتيح للوكلاء والمساعدين العمل معًا عبر أي أداة أو مصدر بيانات أو بنية تحتية. قابلية الملاحظة: اكتشاف ومراقبة وتحسين استخدام الوكلاء في جميع أنحاء المؤسسة من أجل تعزيز الثقة والأداء والكفاءة.

جوهر هذه الاستراتيجية هو IBM watsonx Orchestrate، الحل الموحد لدينا لتنظيم العمل عبر كامل بيئة مؤسستك. يعمل كنظام إشراف، وتوجيه، وتخطيط متعدد الوكلاء، ما يمكِّن الوكلاء -سواء من IBM أو منصات خارجية أو مفتوحة المصدر- من التعاون بفاعلية مع بعضهم ومع أصولك الحالية (عمليات الأتمتة التقليدية، ومساعدو الذكاء الاصطناعي، وواجهات برمجة التطبيقات، ومخازن البيانات، والتطبيقات). وهو مُدمج مسبقًا مع أكثر من 80 تطبيقًا مؤسسيًا رائدًا، ما يجعله البوابة المثالية لدمج الوكلاء عبر بنية المؤسسة بأكملها - دون التقيد بأي مزود.