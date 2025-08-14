ما AgentOps؟

يُقدَّر حجم سوق وكلاء الذكاء الاصطناعي بحوالي 5 مليارات دولار أمريكي في 2024، ومن المتوقع أن ينمو ليصل إلى نحو 50 مليار دولار أمريكي بحلول 2030.1 ومع توجُّه المزيد من الشركات إلى بناء وكلاء ذكاء اصطناعي لتبسيط وأتمتة مهام سير العمل، تظهر تحديات جديدة في مراقبة سلوك هؤلاء الوكلاء وضمان أدائهم على النحو المنشود. يُعَد نهج AgentOps مجموعة تقريبية من أفضل الممارسات الناشئة في تقييم أداء الوكلاء، يعتمد على المبادئ الموضوعة في المجالات ذات الصلة مثل نهج عمليات التطوير (DevOps) (الذي وحَّد عمليات تسليم البرمجيات) ونهج عمليات التعلم الآلي (MLOps) (الذي فعل الشيء نفسه بالنسبة إلى نماذج التعلم الآلي).

لكن إدارة الوكلاء ليست ببساطة بناء البرمجيات التقليدية أو حتى نماذج الذكاء الاصطناعي. الأنظمة "الوكيلية" معقدة وديناميكية، فهي في الأساس برمجيات لها عقل خاص بها. يتصرف الوكلاء بشكل مستقل، فهم يعملون على ربط المهام واتخاذ القرارات والتصرُّف بطريقة غير حتمية. تتمثَّل الفكرة وراء AgentOps في إدخال قابلية الملاحظة والموثوقية إلى مجال قد يكون فوضويًا، ما يمكِّن المطورين من الاطِّلاع على "الصندوق الأسود" لتفاعلات الوكلاء وسلوك الوكلاء الآخرين.

لا توجد أداة واحدة لإدارة AgentOps، بل هناك منظومة متكاملة؛ حيث كشفت دراسة حديثة عن وجود 17 أداة على Github ومستودعات التعليمات البرمجية الأخرى ذات الصلة بالممارسة، بدءًا من Agenta وLangSmith وTrulens (من بين أدوات AgentOps الطموحة، توجد أداة اسمها ببساطة "AgentOps"). عادةً ما توفِّر هذه الأدوات دعمًا لإطار عمل الوكيل الذي يختاره المطورون، سواء أكان من وكلاء IBM watsonx أم Agents SDK من OpenAI. في هذا المجال المتسارع، ظهر العديد من المنصات وأطر العمل الشهيرة، بما في ذلك AutoGen وLangChain وCrewAI (والأخير محسَّن لتنسيق الأنظمة متعددة الوكلاء).