ما وكيل ReAct؟

يستلهم إطار ReAct فكرته من الطريقة التي يستخدم بها البشر اللغة الطبيعية بشكل حدسي، غالبًا من خلال الحوار الداخلي، في التخطيط والتنفيذ المتسلسل للمهام المعقدة.



وبدلًا من تنفيذ مهام سير عمل تستند إلى قواعد محددة مسبقًا، يعتمد وكلاء ReAct على قدرات الاستدلال الخاصة بالنموذج اللغوي الكبير (LLM) لضبط نهجهم بشكل ديناميكي استنادًا إلى المعلومات الجديدة أو نتائج الخطوات السابقة.

تخيَّل أنك تحزم أمتعتك لرحلة قصيرة. قد تبدأ بتحديد الاعتبارات الأساسية (مثل: كيف سيكون الطقس أثناء وجودي هناك؟)، ثم تستعين بمصادر خارجية (مثل: سأتحقق من توقعات الطقس المحلية).



وباستخدام هذه المعلومات الجديدة ("سيكون الجو باردًا")، تحدِّد اعتبارك التالي ("ما الملابس الدافئة التي سآخذها معي؟")، وتتخذ إجراءً ("سأتحقق من خزانة ملابسي"). عند اتخاذ هذا الإجراء، قد تواجه عائقًا غير متوقع (كل ملابسي الشتوية مخزَّنة)، فتقوم بتعديل خطوتك التالية بناءً على ذلك (ما الملابس التي يمكنني ارتداؤها معًا على شكل طبقات؟).

يستخدم إطار ReAct هندسة الموجِّهات لتنظيم نشاط وكيل الذكاء الاصطناعي ضمن نمط رسمي يتناوب فيه التفكير، ثم اتخاذ الإجراء، ثم الملاحظة:

تُساعد خطوات استدلال سلسلة التفكير (CoT) المنطوقة النموذج على تفكيك المهمة الأكبر إلى مهام فرعية أكثر قابلية للإدارة.

تمكِّن الإجراءات المُحددة مسبقًا النموذج من استخدام الأدوات، وإجراء استدعاءات لواجهة برمجة التطبيقات (API)، وجمع معلومات إضافية من مصادر خارجية مثل محركات البحث أو قواعد المعرفة مثل مستودع الوثائق الداخلي.

بعد تنفيذ إجراء ما، يُعيد النموذج تقييم تقدّمه ويستخدم تلك الملاحظة لتقديم إجابة نهائية أو لتوجيه الفكرة التالية. من الأفضل أن تأخذ الملاحظة في الحسبان أيضًا المعلومات السابقة، سواء أكانت ضمن نافذة السياق القياسية للنموذج أم من عنصر ذاكرة خارجية.

نظرًا لأن أداء وكيل ReAct يعتمد بشكل كبير على قدرة النموذج اللغوي الكبير المركزي لديه على "التفكير المنطوق" أثناء تنفيذ المهام المعقدة، فإن وكلاء ReAct يستفيدون بشكل كبير من النماذج القادرة على الاستدلال المتقدم واتباع التعليمات بدقة.

لتقليل التكاليف وزمن الانتقال، قد يعتمد إطار عمل ReAct متعدد الوكلاء أساسًا على نموذج كبير وأكثر كفاءة ليكون بمثابة الوكيل المركزي. يقوم هذا الوكيل بالتفكير أو تفويض المهام الفرعية إلى وكلاء أصغر مبنيين على نماذج أخف وزنًا وأكثر كفاءة.