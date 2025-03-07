ما المقصود بالبنية الوكيلية؟

تُشير البنية الوكيلية إلى هيكل وتصميم أطر عمل الذكاء الاصطناعي الوكيلي. البنية الوكيلية هي التي تشكِّل الفضاء الافتراضي وهيكل سير العمل من أجل أتمتة نماذج الذكاء الاصطناعي ضمن نظام ذكاء اصطناعي وكيل.

الذكاء الاصطناعي الوكيل هو نظام أو برنامج يستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي للقيام بمهام بشكل مستقل نيابةً عن مستخدم أو نظام آخر. تعمل البنية الوكيلية على دعم وتنظيم سلوك الوكلاء المدعومين بالذكاء الاصطناعي والذين يعملون داخل نظام الذكاء الاصطناعي التوليدي. تتطلب أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل أن يكون وكلاؤها قادرين على التكيف والتنقل في بيئات ديناميكية لتحقيق النتائج المرجوة.



لا يختلف النموذج كثيرًا عن علم النفس البشري - تُشير الوكالة إلى القدرة على تحقيق شيء ما عن قصد بناءً على أفعال المرء.1 لتحقيق النتائج المرجوة، يجب على المرء استخدام التخطيط والعمل والذاكرة والتفكير. تتوافق هذه الخصائص مع خصائص وكلاء الذكاء الاصطناعي الحديثة المستخدمين في إطار العمل ذي الوكيل الواحد ومتعدد الوكلاء.



لقد أدى التقدم في خوارزميات التعلم الآلي والنماذج اللغوي الكبيرة (LLMs) مثل GPT من OpenAI إلى دفع تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي. الهدف من البنية الوكيلية هو توفير هيكل للنموذج اللغوي الكبير لأتمتة الوكلاء لإكمال المهام المعقدة.

يعتمد السلوك المستقل أو صناعة القرار لوكيل الذكاء الاصطناعي على البنية التحتية التي تمكِّنه. تم تصميم البنية الوكيلية للتكيُّف مع البيئات الديناميكية، ما يعزز قابلية التشغيل البيني.



على سبيل المثال، يمكن للوكلاء التفاعل مع مصادر بيانات وتنسيقات متنوعة، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) أو الأنظمة. يسمح هذا السلوك القابل للتكيُّف للوكلاء باتخاذ قرارات مستنيرة.