وكلاء الذكاء الاصطناعي في المشتريات

تم تصميم وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين، والمدعومين بالنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، لأداء مهام تتطلب عادةً ذكاءً بشريًا، مثل فهم اللغة الطبيعية، والتعرُّف على الصور، واتخاذ القرارات. ولا يقتصر دورهم على أتمتة عمليات الأعمال الحالية، بل يعملون جنبًا إلى جنب مع البشر، ويُنشئون محركات ذاكرة خاصة بهم ويتعلمون من الأخطاء.

تستند قدرات وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى كميات البيانات الهائلة التي يستوعبونها. فهم قادرون على التفاعل مع مصادر بيانات أخرى، واستيراد البيانات، وكذلك التواصل مع وكلاء آخرين لاتخاذ قرارات أكثر دقة.

في عالم عمليات المشتريات وسلاسل التوريد، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي التعامل مع مجموعة من المسؤوليات بما في ذلك إدارة الموردين، والتسعير، وسجل طلبات الشراء، وإدارة سلسلة التوريد، وتحليل السوق.

يمكن تنفيذ وكلاء الذكاء الاصطناعي باستخدام مجموعة متنوعة من لغات البرمجة وأطر العمل، مثل Python وJava وTensorFlow. ويمكن دمجهم مع أنظمة وتقنيات المشتريات الأخرى، مثل قواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات (API) وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ومنصات المشتريات وبوابات المورِّدين.

على سبيل المثال، يتكامل IBM® watsonx Orchestrate مع أبرز الأدوات التي تستخدمها المؤسسات يوميًا لتنفيذ المهام الشائعة مثل إنشاء طلبات المورِّدين، واسترجاع بنود الطلبات، وإدارة العقود.