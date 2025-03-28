وكلاء الذكاء الاصطناعي في المشتريات

يمرّ مشهد المشتريات بمرحلة انتقالية، متجاوزًا بكثير عمليات الأتمتة البسيطة. يشير تقرير حديث من معهد IBM Institute for Business Value1 حول الذكاء الاصطناعي التوليدي في المشتريات إلى أن المؤسسات بدأت بالفعل في تبني ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي. من بين رؤساء سلاسل التوريد ومديري العمليات الذين شملهم الاستطلاع، ذكر 64% أن الذكاء الاصطناعي التوليدي بدأ بالفعل بتحويل سير عمل عمليات سلسلة التوريد لديهم.
يتصدر وكلاء الذكاء الاصطناعي مشهد هذا التحول، ويُنظر إليهم الآن على أنهم مستقبل المشتريات وإدارة العقود. تجلب عمليات المشتريات كميات هائلة من البيانات من داخل المؤسسة ومن المورِّدين أو قواعد بيانات رؤى السوق. تحتاج المؤسسات إلى استغلال هذه البيانات واتخاذ الإجراءات بناءً عليها لتحقيق نتائج أسرع وأفضل.
ركَّزت الطريقة التقليدية لأتمتة المشتريات على رقمنة الأعمال الورقية بهدف تقليل المهام الروتينية وتبسيط سير العمل لمساعدة الفرق على العمل بكفاءة أكبر.
يُحدِث الذكاء الاصطناعي الوكيل تحوُّلًا في مجال المشتريات، من خلال الاستفادة من قوة التحليلات التنبؤية، والاستفادة من تقنيات التعلم الآلي (ML) ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP). والنتيجة هي وكلاء ذكاء اصطناعي يفكرون بشكل استراتيجي، ويتعلمون من التجارب، ويتصرفون بشكل مستقل. يستطيع وكلاء الذكاء الاصطناعي التفاوض مع المورِّدين، وتحقيق وفورات في التكاليف، وتحقيق قيمة استراتيجية كشركاء في اتخاذ القرار إلى جانب الموظفين البشر.