دور الذكاء الاصطناعي الوكيل في إحداث تغيير جذري في مجال التصنيع

يبرز الذكاء الاصطناعي الوكيل كقوة فارقة في مجال التصنيع الحديث، حيث يبني على إمكاناته التقليدية في مجال التصنيع مع تقديم درجة أعلى من الاستقلالية والتنسيق.
يشير الذكاء الاصطناعي الوكيل في مجال التصنيع إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي المستقلة والموجهة نحو تحقيق الأهداف، والتي يمكنها التخطيط واتخاذ القرارات والعمل عبر بيئات الإنتاج بأقل قدر من التدخل البشري. غالبًا ما تعمل هذه الأنظمة الوكيلة كوكلاء ذكاء اصطناعي منسقين، ما يشكل نظامًا متعدد الوكلاء يعمل عبر مهام سير العمل بدلاً من الاقتصار على المهام المعزولة.
يعمل الوكلاء الأذكياء على موازنة القيود باستمرار مثل السعة والعمالة وتوافر المواد، ويمكنهم تعديل الإنتاج ديناميكيًا عند حدوث اضطرابات. يتيح هذا التنسيق للمصانع إمكانية الاستجابة للظروف المتغيرة مع تحسين الأداء باستمرار.
من الناحية العملية، يعني ذلك أن الأنظمة الوكيلة يمكنها اكتشاف أوجه القصور ومعالجتها في الوقت الفعلي، وغالبًا من دون انتظار التدخل البشري. كما يمكنها أتمتة مهام سير العمل عبر عمليات الإنتاج، ما يقلل من التنسيق اليدوي والتأخير. وبذلك تصبح العمليات أكثر مرونة وأفضل توافقًا مع متطلبات الإنتاج المتغيرة.
في أرض المصنع، يعزز الذكاء الاصطناعي الوكيل أيضًا صناعة القرار من خلال الجمع بين البيانات في الوقت الفعلي والسياق والأهداف المحددة. فبدلاً من مجرد رصد الخلل، يمكن للنظام ضبط إعدادات الماكينات وإجراء فحوصات الجودة وتتبع الأسباب الأساسية عبر العمليات الأولية. وتدفع الخوارزميات المتقدمة، والتعلم الآلي، واستدلال الذكاء الاصطناعي هذه الإجراءات. وتُنشئ هذه التقنيات حلقة صناعة قرار مستمرة تراعي التكلفة والجودة والتسليم معًا وتستخدم التغذية الراجعة لتحسين النتائج بمرور الوقت.
تتطور عمليات الصيانة وإدارة الأصول بطرق مشابهة مع انتقال الذكاء الاصطناعي الوكيل من مرحلة التنبؤ إلى مرحلة التنفيذ. فبدلاً من مجرد تحديد الأعطال المحتملة، يمكن لهذه الأنظمة إنشاء الاستجابات وتنسيقها. ويمكنها جدولة أعمال الصيانة ومواءمة الخدمة مع أولويات الإنتاج. تؤدي هذه الإمكانات إلى نهج أكثر استباقية حيث يمكن من خلاله التنبؤ بفترات التعطل وإدارتها.
وبعيدًا عن أرض المصنع، يساعد الذكاء الاصطناعي الوكيل على مزامنة قرارات سلاسل التوريد والإنتاج. في الواقع، يدرك 62% من قادة سلاسل التوريد أن وكلاء الذكاء الاصطناعي المدمجين ضمن مهام سير العمل التشغيلية يعملون على تسريع الانتقال من القرار إلى التنفيذ، وتعجيل اتخاذ القرارات وإصدار التوصيات، وتعزيز الاتصالات.1
يمكن للأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تفسير الطلب وقيود الموردين والظروف اللوجستية في الوقت نفسه. يؤدي الذكاء الاصطناعي في مجال الخدمات اللوجستية أيضًا دورًا متناميًا من خلال تمكين استجابات أسرع وأكثر استنارة للاضطرابات. يمكن لشركات التصنيع الحفاظ على مستويات الخدمة مع التحكم في التكاليف في الوقت نفسه.
تتوقع مؤسسة Gartner أنه بحلول عام 2028، ستتضمن 33% من تطبيقات البرامج المؤسسية الذكاء الاصطناعي الوكيل، مقارنةً بأقل من 1% في عام 2024.2 ومع ذلك، يتطلب تبنيه اهتمامًا دقيقًا بجودة البيانات، وتكامل الأنظمة، والحوكمة.
تحتاج المؤسسات إلى بنية تحتية رقمية فائقة، بما في ذلك أجهزة استشعار إنترنت الأشياء (IoT) وأنظمة تنفيذ التصنيع (MES)، لدعم البيانات في الوقت الفعلي وتمكين التصنيع الذكي. وتساعد هذه الأنظمة على ضمان توافق الإجراءات المستقلة مع أهداف العمل.
يظل الإشراف البشري مهمًا، خاصة في السيناريوهات المعقدة التي تتطلب البصيرة والمساءلة. ومع تزايد وتيرة التبني، ستحتاج شركات التصنيع إلى تحقيق التوازن بين الاستقلالية والتحكم، إلى جانب بناء الثقة في هذه الأنظمة.
يغيّر الذكاء الاصطناعي الوكيل في مجال التصنيع كيفية اتخاذ القرارات وتنفيذها عبر العمليات، وليس فقط ضمن مهام أو أنظمة معزولة. تعتمد البيئات التقليدية على هياكل صناعة القرار متعددة الطبقات، حيث تنتقل البيانات إلى الأعلى للتحليل وتتدفق التعليمات إلى الأسفل للتنفيذ.
تعمل الأنظمة الوكيلة على اختصار هذه الدورة من خلال تضمين صناعة القرار مباشرةً في مهام سير العمل، ما يسمح للمصانع بالاستجابة للظروف المتغيرة في الوقت الفعلي. وبذلك تتحول الأدوار البرمجية والبشرية من تنفيذ المهام إلى الإشراف على الأنظمة المستقلة.
تتسم بيئات الإنتاج بالتباين العالي وقصر دورات حياة المنتجات وتقلب سلاسل التوريد في بعض الأحيان. يتيح الذكاء الاصطناعي الوكيل لشركات التصنيع إمكانية إدارة هذا التعقيد بطريقة مستمرة ومنسقة. تعمل هذه المزامنة على تحسين قدرته على توقع التغييرات وتحسين نماذج التنبؤ التشغيلية في الوقت الفعلي.
ونظرًا إلى أن الأنظمة الوكيلة تعمل عبر وظائف كانت منفصلة تقليديًا مثل الإنتاج والصيانة وسلاسل التوريد، فإنها تقلل من الصوامع. يتيح هذا النموذج التشغيلي الموحّد إمكانية اتخاذ إجراءات في أحد المجالات استنادًا إلى الظروف السائدة في مجال آخر.
في أرض المصنع، يُعيد الذكاء الاصطناعي الوكيل تشكيل طريقة عمل الأشخاص. ينتقل الموظفون من أداء المهام المحددة مسبقًا إلى الإشراف على الأنظمة واتخاذ القرارات على مستوى أعلى. وتتغير الأدوار الرئيسية وتظهر الحاجة إلى مهارات جديدة، ما يؤثر في التدريب وتخطيط القوى العاملة وأولويات القيادة.
وعلى نطاق أوسع، يعكس الذكاء الاصطناعي الوكيل تحولاً في اتجاهات التصنيع، حيث تتحرك المؤسسات نحو البيئات المستقلة والذاتية التحسين. بدأ المتبنون الأوائل بالفعل في إطلاق مبادرات إستراتيجية لدمج الذكاء الاصطناعي الوكيل في العمليات الأساسية. وبذلك تتحول المصانع إلى أنظمة ديناميكية يمكنها التكيف ضمن أهداف محددة بدلاً من الاعتماد على التوجيه البشري المستمر. ويساعد هذا المستوى الجديد من الاستقلالية شركات التصنيع على بناء ميزة تنافسية أقوى، مع رفع مستوى التوقعات فيما يتعلق بالكفاءة والاستجابة وقابلية التوسع.
يمكن للذكاء الاصطناعي الوكيل رصد الخلل، واتخاذ الإجراءات التصحيحية، وتتبع مشكلات الجودة عبر عملية الإنتاج. فهو يربط البيانات الواردة من أجهزة الاستشعار وأنظمة الفحص وسجلات الأداء. وغالبًا ما تُستخدم رؤية الكمبيوتر لمراقبة الجودة الآلية من خلال رصد المشكلة، وتحديد كيفية حلها، ومنع تكرارها. يمكن أن تتضمن هذه الإجراءات ضبط إعدادات الماكينات أو إجراء المزيد من عمليات الفحص. ومن خلال التحسين المستمر للعمليات، تساعد هذه الأنظمة أيضًا على تحسين جودة المنتجات.
فعلى سبيل المثال، في مجال تصنيع الإلكترونيات، إذا اكتشف النظام عيبًا متكررًا في اللحام، فيمكنه تلقائيًا تعديل معايير درجة الحرارة أو التوقيت على المعدات. وفي الوقت نفسه، يمكنه بدء فحوصات الجودة المستهدفة على اللحامات الجديدة وتحديد الأسباب التي حدثت في المراحل السابقة مثل استخدام المواد غير المتسقة.
يمكن للذكاء الاصطناعي الوكيل تعديل جداول الإنتاج باستمرار بناءً على المدخلات في الوقت الفعلي مثل الطلبات الواردة ومدى توافر الماكينات والعمالة. كما أنه ينسق بين الروبوتات ويتيح الأتمتة المتقدمة للمهام، ما يساعد على ضمان تنفيذ خطوات الإنتاج بكفاءة مع تغير الأولويات. تعيد هذه الأنظمة حساب التسلسل مع تغير الظروف، ما يساعد شركات التصنيع على الحفاظ على الإنتاج حتى عند حدوث مشكلة مثل تعطل سلسلة التوريد.
ومن الأمثلة الشائعة على ذلك تجميع السيارات، حيث قد يؤدي تأخر شحنة عنصر رئيسي إلى توقف خط الإنتاج عادةً. يمكن للنظام الوكيل أن يحافظ على سير الإنتاج من خلال إعادة ترتيب المهام تلقائيًا، وإعطاء الأولوية للسيارات التي لا تتطلب القطعة المفقودة، وإعادة توازن أحمال التشغيل عبر خطوط التجميع.
بدلاً من تحسين الخطوات الفردية، يُمكّن الذكاء الاصطناعي الوكيل التحسين المستمر عبر مهام سير عمل التصنيع بأكملها. فهو يعمل على تقييم المفاضلات بين التكلفة والسرعة والجودة وينفذ التعديلات التي تحقق فائدة للنظام ككل.
في مصانع السلع الاستهلاكية، قد يكتشف النظام الوكيل أن تقليل سرعات الإنتاج قليلاً يؤدي إلى تقليل عدد العيوب. ويمكنه أيضًا تقليل الوقت والتكلفة المستهلكَين في إصلاح المنتجات المعيبة، ما يحسن الكفاءة الإجمالية. ويمكن للنظام بعد ذلك تنفيذ هذا التعديل ومراقبته تلقائيًا، مع تحسين هذا التوازن بمرور الوقت بناءً على النتائج.
غالبًا ما تواجه عمليات التصنيع تقلبات في تكاليف الطاقة وأهداف الاستدامة. يمكن للذكاء الاصطناعي الوكيل إدارة استهلاك الطاقة ديناميكيًا من خلال مواءمة أنشطة الإنتاج مع التسعير وحجم الطلب والأهداف البيئية. فهو يراعي العوامل الخارجية والكفاءة التشغيلية في قراراته.
ويمكن رؤية مثال على ذلك في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الصلب أو الكيماويات، حيث قد ينقل النظام بعض عمليات التصنيع إلى غير أوقات الذروة عندما تكون تكاليف الطاقة أقل. ويمكنه أيضًا تحقيق التوازن بين استخدام الماكينات لتقليل الاستهلاك الإجمالي مع الحفاظ على مستويات الإنتاج.
يسهم الذكاء الاصطناعي الوكيل في إيجاد نهج أكثر تكاملاً لإدارة الأصول. يعمل النظام الوكيل على تطوير مفهوم الصيانة التنبئية من خلال تنسيق الاستجابة الشاملة لمشكلات المعدات المحتملة. فهو يقيم الموعد الذي يجب أن تحدث فيه الصيانة، ويعمل على مواءمته مع جداول الإنتاج، ويساعد على ضمان توافر الموارد اللازمة.
في المصانع الكبرى، إذا ظهرت علامات التآكل على إحدى الماكينات الحيوية، فيمكن للنظام جدولة أعمال الصيانة خلال فترة توقف الإنتاج المخطط لها. ويمكنه طلب قطع الغيار وتكليف الفنيين بأداء الأعمال اللازمة. كما يمكنه تجنب الأعطال عن طريق نقل أحمال التشغيل مؤقتًا إلى ماكينات أخرى.
بدأ الذكاء الاصطناعي الوكيل في إحداث تغيير جذري في كيفية تصميم وتطوير شركات التصنيع للمنتجات الجديدة من خلال تسريع مهام سير عمل البحث والتطوير. يمكن لهذه الأنظمة تقسيم المشكلات الهندسية المعقدة إلى مهام أصغر. ويمكنها إنشاء بدائل تصميم وتنسيق عمليات المحاكاة، وغالبًا ما يكون ذلك باستخدام التوائم الرقمية لاختبار الأداء والتحقق منه في بيئة افتراضية. تعمل هذه العملية على تقليل الوقت اللازم للانتقال من الفكرة إلى التصميم المعتمد وتحسين جودة النتائج.
فعلى سبيل المثال، يمكن لشركات تصنيع السيارات التي تطور عنصرًا جديدًا استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل لإنشاء اختلافات تصميمية تلقائيًا بناءً على متطلبات الأداء. ومن خلال دمج إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبرى (LLM)، يمكن للنظام المساعدة على حل المشكلات المعقدة. كما يمكنه إجراء اختبارات افتراضية وتحسين المواصفات بناءً على النتائج، ما يسمح للمهندسين بالتركيز على القرارات الأعلى مستوى.
لا يتواجد قسم المبيعات في قلب المصنع، ولكنه يؤثر بشكل مباشر في تخطيط الإنتاج والمواءمة مع حجم الطلب. ويؤثر الذكاء الاصطناعي الوكيل في كيفية إدارة شركات التصنيع للمبيعات والتفاعل مع العملاء. يمكن لهذه الأنظمة تحليل بيانات العملاء، واتجاهات السوق، وتوافر المنتجات لتوجيه إستراتيجيات التسعير والتكوين والمبيعات في الوقت الفعلي. تُنشئ هذه العملية رابطًا أقوى بين حجم الطلب والتصنيع.
فعلى سبيل المثال، قد تستخدم شركات تصنيع المعدات الصناعية الذكاء الاصطناعي الوكيل للتوصية بتكوينات مخصصة للماكينات بناءً على أنماط استخدام العميل وسلوك الشراء السابق. وفي الوقت نفسه، يمكن للنظام مواءمة هذه التوصيات مع القدرة الإنتاجية الحالية ومدى توافر العناصر للمساعدة على ضمان إمكانية تصنيع ما سبق بيعه بكفاءة.
يمكن للذكاء الاصطناعي الوكيل مزامنة قرارات الإنتاج مع ظروف سلسلة التوريد. يراقب النظام أداء الموردين ومستويات المخزون وحجم الطلب. ويستخدم نماذج التنبؤ بالطلب لتحديث توقعاته باستمرار، ثم يعدل إستراتيجيات الشراء والإنتاج وفقًا لذلك.
تقلل هذه العملية من الفجوة الزمنية بين التغييرات الخارجية والاستجابات الداخلية وتساعد على تجنب العوائق أو فائض المخزون. في دراسة أجرتها IBM، قال 76% من مسؤولي سلاسل التوريد إن وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يؤدون المهام المتكررة القائمة على التأثير بوتيرة أسرع من الأشخاص سيحسنون من كفاءة عملياتهم بشكل عام.1
فعلى سبيل المثال، إذا أبلغ أحد الموردين عن وجود تأخير، فيمكن للنظام تعديل كميات الطلب تلقائيًا وتحديد الموردين البدلاء. أو يمكنه تعديل خطط الإنتاج لاستخدام المواد المتاحة بشكل أكثر كفاءة. وفي الصناعات سريعة الحركة، يساعد هذا المستوى من الاستجابة على تجنب العوائق وتراكم المخزون الفائض.
تسهم قدرة الذكاء الاصطناعي الوكيل على العمل بشكل مستقل، والتنسيق بين مهام سير العمل، والتعلم المستمر في تحقيق تأثيرات ملموسة عبر العمليات والابتكار وأداء الأعمال. وتشمل المزايا ما يلي:
يوفر الذكاء الاصطناعي الوكيل إمكانات هائلة ولكنه ليس حلاً جاهزًا للاستخدام. يطرح استخدام هذه الأنظمة وتشغيلها تحديات تقنية ومؤسسية وإستراتيجية جديدة. وهي لا تقتصر على النشر فحسب، بل تمتد لتشمل كيفية إدارة الأنظمة ودمجها والوثوق بها بمرور الوقت.
1. تعزيز مرونة سلاسل التوريد: الذكاء الاصطناعي الوكيل للعمليات الذاتية، IBM Institute for Business Value (IBV) بالتعاون مع Oracle وAccelalpha، تاريخ النشر الأول: 08 أبريل 2025
2. أبرز الاتجاهات التقنية الإستراتيجية لعام 2025: الذكاء الاصطناعي الوكيل، Gartner، أكتوبر 2024