ما إطار ReWOO؟

قدَّمت النماذج اللغوية الكبيرة الأولى (مثل نماذج GPT-1 وGPT-2 من OpenAI) الإجابات مباشرةً، بينما أضافت موجة النماذج التي تعتمد على سلسلة التفكير والتي ظهرت في 2022 عنصر الاستدلال الخارجي، بحيث كانت النماذج "تفكِّر بصوت عالٍ" أثناء الوصول إلى الإجابة، ما أدَّى إلى تحسين الدقة وقابلية الشرح.

ثم جاء بعد ذلك جيل من النماذج اللغوية المعززة ("أنظمة ALM") ووكلاء الذكاء الاصطناعي، الذين أضافوا قدرات استدعاء الأدوات فوق هذا الاستدلال. أطر عمل ALM المبكرة، مثل ReAct، تستخدم نمط التفكير-الفعل-الملاحظة، حيث يعمل النظام على ملاحظة ما يولِّده قبل أن يبدأ بالتفكير مرة أخرى. على الرغم من فاعليتها بشكل عام، قد تتطلب أطر العمل مثل ReAct استهلاكًا كبيرًا من الرموز المميزة؛ إذ يجب أن تتضمن كل عملية استدعاء أداة لاحقة تاريخ المحادثة السابق بأكمله، وهو تكلفة تتزايد مع كل خطوة.

يبتعد ReWOO عن نمط التفكير-الفعل-الملاحظة بفصل الاستدلال عن الملاحظات الخارجية، ما يسمح للنموذج بتخطيط سلسلة استدلاله داخليًا قبل استدعاء الأدوات أو استرجاع المعلومات بشكل انتقائي. يقلل هذا الفصل من التبادلات غير الضرورية ويسمح للنموذج بالحفاظ على خطة طوال المهمة.