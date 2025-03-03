التوليد المعزز بالاسترجاع هو تطبيق الذكاء الاصطناعي (AI) الذي يربط نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي بقاعدة معرفية خارجية. تعمل البيانات الموجودة في قاعدة المعارف على زيادة استعلامات المستخدم بمزيد من السياق حتى يتمكن النموذج اللغوي الكبير من إنشاء استجابات أكثر دقة. يمكِّن التوليد المعزز بالاسترجاع النماذج اللغوية الكبيرة من أن تكون أكثر دقة في السياقات الخاصة بالمجال دون الحاجة إلى ضبط دقيق .

بدلًا من الاعتماد فقط على بيانات التدريب، يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي المدعومة بالتوليد المعزز بالاسترجاع الوصول إلى البيانات الحالية في الوقت الفعلي من خلال واجهات برمجة التطبيقات والاتصالات الأخرى بمصادر البيانات. يتألف مسار التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) القياسي من نموذجَين للذكاء الاصطناعي:

مكوِّن استرجاع المعلومات، عادةً ما يكون نموذج تضمين مُقترنًا بقاعدة بيانات متجهات تحتوي على البيانات المُراد استرجاعها.

مكوِّن الذكاء الاصطناعي التوليدي، عادةً ما يكون نموذجًا لغويًا كبيرًا.

استجابةً لاستعلامات مستخدم اللغة الطبيعية، يقوم نموذج التضمين بتحويل الاستعلام إلى تضمين متجه، ثم يسترجع بيانات مماثلة من قاعدة المعارف. يجمع نظام الذكاء الاصطناعي بين البيانات التي تم استردادها واستعلام المستخدم لإنشاء استجابة مدركة للسياق.