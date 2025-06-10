ما بروتوكول اتصال الوكيل (ACP)؟

باستخدام ACP، الذي قدَّمَته IBM لأول مرة عبر BeeAI، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي التعاون بحرية عبر الفرق وأطر العمل والتقنيات والمؤسسات. إنه بروتوكول عالمي يحوِّل المشهد المُجزَّأ لوكلاء الذكاء الاصطناعي اليوم إلى زملاء فريق مترابطين، وهذا المعيار المفتوح يفتح مستويات جديدة من التشغيل البيني وإعادة الاستخدام والتوسع. كخطوة تالية بعد بروتوكول سياق النموذج (MCP)، وهو معيار مفتوح للوصول إلى الأدوات والبيانات، يحدِّد بروتوكول سياق النموذج (ACP) كيفية عمل الوكلاء وتواصلهم.1

للتوضيح، وكيل الذكاء الاصطناعي هو نظام أو برنامج قادر على تنفيذ المهام بشكل مستقل نيابةً عن مستخدم أو نظام آخر. وينفِّذ هذه المهام من خلال تصميم سير العمل واستخدام الأدوات المتاحة. تتكون الأنظمة متعددة الوكلاء من وكلاء ذكاء اصطناعي متعددين يعملون بشكل جماعي لأداء المهام نيابةً عن مستخدم أو نظام آخر.



باعتباره معيارًا لتواصل وكلاء الذكاء الاصطناعي مع حوكمة مفتوحة، يسمح ACP لوكلاء الذكاء الاصطناعي بالتواصل عبر أطر عمل ومجموعات تقنية مختلفة. بدءًا من تلقي استفسارات المستخدم في شكل لغة طبيعية إلى تنفيذ سلسلة من الإجراءات، يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل عند تزويدهم ببروتوكولات الاتصال. تنقل هذه البروتوكولات هذه المعلومات بين الأدوات والوكلاء الآخرين وفي النهاية إلى المستخدم.

يشير اتصال وكيل الذكاء الاصطناعي إلى كيفية تفاعل وكلاء الذكاء الاصطناعي مع بعضهم أو البشر أو الأنظمة الخارجية لتبادل المعلومات واتخاذ القرارات وإكمال المهام. يُعَد هذا التواصل مهمًا بشكل خاص في الأنظمة متعددة الوكلاء، حيث يتعاون العديد من وكلاء الذكاء الاصطناعي، وفي التفاعل بين الإنسان والذكاء الاصطناعي.

يُعَد ACP جزءًا من منظومة متنامية تشمل BeeAI. فيما يلي بعض الميزات الرئيسية، ويمكنك الاطلاع على المفاهيم الأساسية والتفاصيل الكاملة في الوثائق الرسمية.