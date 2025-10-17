استخدام ChatDev ChatChain للتواصل مع الوكيل على watsonx.ai

لتشغيل هؤلاء الوكلاء، قمنا بدمج واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بمنصة ®IBM® watsonx.aiكمحرّك خلفي للنموذج. ومن خلال الاستفادة من تكامل watsonx.ai مع Hugging Face، قمنا بتهيئة الإطار لاستخدام Llama-4-Maverick لإنتاج حل برمجي بسيط. يُعَد هذا المثال أساسًا لاستكشاف ChatChain وآليات الاتصال الداخلية الأخرى للوكلاء التي توجِّه سلوك الوكلاء وصناعة القرار طوال سير العمل.

بنهاية هذا البرنامج التعليمي، يجب أن تكون قد اكتسبت خبرة عملية في إعداد وتشغيل ChatDev، وفهمًا أوضح حول دور بروتوكولات التواصل في تحقيق تعاون متعدد الوكلاء بشكل فعَّال وموثوق به.

الذكاء الاصطناعي التعاوني: أنظمة الذكاء الاصطناعي المصممة للعمل جنبًا إلى جنب مع البشر أو وكلاء الذكاء الاصطناعي، غالبًا باستخدام التعلم العميق أو تقنيات متقدمة أخرى لتمكين التعاون وصناعة القرار المشتركة وحل المشكلات بشكل جماعي لتحقيق الأهداف المشتركة.

التعاون متعدد الوكلاء: وكلاء مستقلون متعددون يتشاركون المعلومات وينسقون فيما بينهم لتحقيق هدف مشترك. قد تختلف مستويات معرفة هؤلاء الوكلاء وقدراتهم ووجهات نظرهم، وغالبًا ما ينطوي تعاونهم على التفاوض والتخطيط والعمل المنسق.

وكلاء تقمُّص الأدوار: وكلاء ذكاء اصطناعي يُحاكون أدوارًا أو شخصيات محددة للتفاعل والتعاون بطريقة موجَّهة نحو تحقيق الأهداف. يمكن أن تعكس هذه الأدوار المهن أو الشخصيات في العالم الحقيقي، ما يُتيح تفاعلات أكثر وعيًا بالسياق وقائمة على الأغراض.

بروتوكولات اتصال الوكلاء: معايير أو إطار العمل الذي يحدد كيفية تفاعل وكلاء الذكاء الاصطناعي مع بعضهم من خلال تبادل رسائل البيانات المنظمة. تحكم هذه البروتوكولات تنسيق ودلالات وقواعد الاتصال للوكلاء الذين ينسقون داخل الأنظمة متعددة الوكلاء.