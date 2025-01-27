أطر عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي: اختيار الأساس المناسب لعملك

وكلاء الذكاء الاصطناعي عبارة عن برامج يمكنها تنفيذ مهمة بشكل مستقل نيابة عن المستخدم. تضع أنظمة الذكاء الاصطناعي هذه أولًا خطة مكونة من سلسلة من الخطوات لإنجاز مهمة معقدة.

بعد ذلك، يستخدمون استدعاء الدالة للاتصال بأدوات خارجية—مثل واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، ومصادر البيانات، وعمليات البحث على الويب، وحتى وكلاء الذكاء الاصطناعي الآخرين—والتي يمكن أن تساعد في سد أي فجوات في معرفتهم.

بعد تنفيذ خطة عملهم، يتعلم الوكلاء المستقلون من التعليقات ويخزنون المعلومات المكتسبة في الذاكرة لتحسين الأداء.