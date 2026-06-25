كيفية نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة

نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي هو عملية نقل وكيل ذكاء اصطناعي من نموذج أولي أو بيئة اختبار إلى التشغيل في العالم الحقيقي.
وبينما يركز بناء الوكيل على تطوير قدراته، يركز النشر على جعل هذه القدرات موثوقة ومفيدة في مواقف الاستخدام اليومية. ويتمثل هدف نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي في تمكين الوكيل من إنجاز مهام لصالح مستخدمين فعليين، مع تفاعله مع بيانات وأنظمة فعلية.
غالبًا ما يعمل وكيل الذكاء الاصطناعي المنشور بالتكامل مع برمجيات أخرى وقواعد بيانات وأدوات أعمال مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقد يسترجع معلومات من أنظمة الشركة، أو يحدّث السجلات، أو ينسّق المهام عبر تطبيقات مختلفة. وتتيح هذه الاتصالات للوكيل أن يبدأ الإسهام في مهام سير العمل الفعلية.
ويشمل النشر أيضًا مراقبة طريقة عمل الوكيل بعد إطلاقه. إذ تتابع الفرق الموثوقية والدقة وتفاعلات المستخدمين لتحديد المشكلات وتحسين النتائج بمرور الوقت. وتساعد هذه الإدارة المستمرة في الحفاظ على فائدة الوكيل مع تطور المتطلبات.
تتوقع Gartner أنه بحلول عام 2028، ستتضمن 33% من تطبيقات برمجيات المؤسسات الذكاء الاصطناعي الوكيل، مقارنةً بأقل من 1% في عام 2024.1 ويمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي العمل بدرجة من الاستقلالية، وهم يغيرون بسرعة الطريقة التي تجمع بها المؤسسات المعلومات وتحللها وتتخذ الإجراءات بناءً عليها. كما يمكن تدريبهم على تحليل المعلومات، والاستدلال استنادًا إليها، واتخاذ الإجراءات وفقًا للسياق والأهداف.
تجمع أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل بين النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) والتعلّم الآلي وتقنيات أخرى للذكاء الاصطناعي لتنفيذ مهام معقدة. ويمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي الاتصال بأدوات خارجية ومصادر بيانات، واسترجاع المعلومات في الوقت الفعلي، وتنفيذ الإجراءات. كما يمكنهم التخطيط لمهام سير عمل متعددة الخطوات، والتكيف مع الظروف المتغيرة، والتعلّم من التفاعلات السابقة.
يرتبط نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي وتطويرهم ارتباطًا وثيقًا، لكنهما يشيران إلى مرحلتين مختلفتين من دورة حياة الذكاء الاصطناعي:
ويكتسب هذا التمييز أهمية لأن بناء الوكيل ليس سوى البداية. فقد تستثمر المؤسسات الوقت والموارد في بناء الوكلاء وتحسينهم، لكن هذه الجهود لا تحقق أثرًا يُذكر ما لم يُدمج الوكلاء في مهام سير العمل اليومية. ويحوّل النشر الذكاء الاصطناعي إلى عنصر فاعل في عمل المؤسسة.
احصل على رؤى منسقة حول أهم أخبار الذكاء الاصطناعي وأكثرها إثارةً للاهتمام. اشترِك في خدمة رسائل Think الإخبارية الأسبوعية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
يبدأ نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي بعد تصميم الوكيل وتطويره والتحقق من صحته في بيئة اختبار. تتضمن عملية التحقق ما يلي:
وغالبًا ما تكرر المؤسسات هذه العملية عدة مرات قبل الانتقال إلى مرحلة النشر. والغاية هي بناء الثقة في قدرة الوكيل على العمل بكفاءة داخل بيئات الأعمال الواقعية.
يركز النشر على تهيئة البنية المعمارية والبنية التحتية والضوابط التشغيلية اللازمة لدعم الاستخدام الفعلي. ورغم اختلاف التفاصيل من مؤسسة إلى أخرى، يتبع نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي عمومًا سلسلة من الخطوات تنقل الوكيل من مرحلة التطوير إلى حالة الجاهزية للإنتاج. ويمر ذلك بالمراحل الآتية:
بعد اكتمال التحقق، تحدد المؤسسات البنية التي سيقوم عليها النظام بعد نشره. وتؤثر القرارات المعمارية في مدى قابلية النظام للتوسع، وموثوقية تشغيله، وسهولة صيانته بمرور الوقت. ويتمثل الهدف من تصميم البنية المعمارية في بناء نظام يلبي متطلبات الأعمال بموثوقية، مع الاحتفاظ بالمرونة اللازمة لمواكبة التطور. ومن أبرز هذه القرارات:
بعد تحديد البنية المعمارية، تختار المؤسسات البنية التحتية التي ستدعم عملية النشر. وتنعكس هذه الخيارات على الأداء وقابلية التوسع والتوافر ومستوى التعقيد التشغيلي. ومن أبرز القرارات في هذه المرحلة:
كما تقيّم المؤسسات مدى انسجام منصات النشر مع النظام البنائي التقني القائم لديها، وما إذا كانت توفر قدرات المراقبة والأمن والتكامل اللازمة للتشغيل على المدى الطويل.
تستمد معظم وكلاء الذكاء الاصطناعي قيمتها من قدرتها على الوصول إلى المعلومات والتفاعل مع الأنظمة الأخرى. وخلال النشر، تنشئ المؤسسات الروابط التي تتيح للوكلاء استرجاع البيانات وتنفيذ الإجراءات.
تشمل عمليات التكامل الشائعة قواعد البيانات، وقواعد المعرفة، ومستودعات المستندات، ومنصات إدارة علاقات العملاء (CRM)، وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وأدوات دعم العملاء، وتطبيقات الأعمال الأخرى. ويؤثر تعقيد عمليات التكامل هذه تأثيرًا كبيرًا في الجهد الإجمالي المطلوب للنشر، وفي قابلية صيانة النظام على المدى الطويل. ومن الاعتبارات المهمة ما يلي:
تؤثر اعتبارات الأمن والحوكمة في معظم مراحل نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي. وغالبًا ما تُتخذ القرارات المتعلقة بالوصول إلى البيانات، وأذونات الأدوات، وعمليات تكامل الأنظمة بالتزامن مع أعمال البنية المعمارية والتكامل الواردة في الخطوات السابقة.
قبل إتاحة الوكيل للمستخدمين، تتحقق المؤسسات من تطبيق هذه الضوابط بالكامل، وتحدد بوضوح نطاق عمل الوكيل والإجراءات التي يُسمح له بتنفيذها. تشمل التدابير الأمنية الأساسية ما يلي:
بعد استكمال البنية المعمارية والبنية التحتية والضوابط، يصبح الوكيل جاهزًا للنشر ضمن تطبيقات الأعمال ومهام سير العمل. وقد يشمل ذلك موقعًا إلكترونيًا، أو تطبيقًا للهواتف المحمولة، أو منصة مراسلة، أو نظام أعمال داخليًا.
وتستخدم معظم المؤسسات عمليات نشر مؤتمتة ومسارات التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD) لاختبار التحديثات، وإصدار نسخ جديدة، وإدارة التغييرات بمرور الوقت. وتسهم هذه الممارسات في الحد من المخاطر التشغيلية وتعزيز الاتساق بين البيئات المختلفة.
بعد النشر، تصبح المراقبة عملية مستمرة. وتتابع الفرق عادةً:
تستخدم المؤسسات أيضًا أدوات قابلية الملاحظة للحصول على رؤية أعمق لسلوك الوكلاء. وترصد هذه الأنظمة مسارات تنفيذ مهام سير العمل، ونقاط اتخاذ القرار، وتفاعلات النظام، مما يجعل تصحيح الأخطاء واستكشاف المشكلات وإصلاحها أكثر فاعلية.
نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي هو عملية تكرارية. فهو لا يمثل المرحلة الأخيرة من دورة حياة تطوير الوكلاء (ADLC)، بل يشكل عملية مستمرة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحسينها وحوكمتها في بيئات واقعية. وتعمل الفرق بانتظام على صقل الموِّجهات، وتوسيع عمليات التكامل، وتعديل مهام سير العمل، وإعادة تقييم الأداء مع تطور متطلبات الأعمال.
يتألف وكيل الذكاء الاصطناعي بعد نشره عادةً من عدة مكوّنات مترابطة. وتُمكّن هذه المكوّنات الوكيل، مجتمعةً، من فهم الطلبات، والوصول إلى المعلومات، والتفاعل مع الأنظمة الخارجية، ودعم عمليات الأعمال الواقعية.
تختلف استراتيجيات النشر بين المؤسسات والقطاعات، لكن تبني وكلاء الذكاء الاصطناعي أصبح شائعًا في عدد من وظائف الأعمال. وتركز حالات النشر التالية على مهام تشمل جمع المعلومات، وإنجاز الإجراءات الروتينية، أو دعم الموظفين في اتخاذ القرار.
تعرّف بمزيد من التفصيل على حالات الاستخدام هذه وغيرها لوكلاء الذكاء الاصطناعي.
تتجه البنوك والمؤسسات المالية وفرق الشؤون المالية في الشركات، بوتيرة متزايدة، إلى نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي لدعم التحليل وإعداد التقارير والخدمات المقدمة للعملاء. يمكن للوكلاء المساعدة في جمع المعلومات المالية، وتلخيص التقارير، ومساندة الموظفين في مهام البحث الروتينية.
وتدعم بعض عمليات النشر أيضًا خدمة العملاء، والكشف عن الغش، وتقييم المخاطر. ونظرًا إلى أن هذه البيئات تتعامل مع بيانات حساسة وتخضع لمتطلبات تنظيمية، تخضع عمليات نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي فيها عادةً لضوابط إشراف وحوكمة أشد صرامة مقارنةً بالعديد من وظائف الأعمال الأخرى.
تُعد خدمة العملاء من أكثر المجالات شيوعًا لنشر وكلاء الذكاء الاصطناعي. وتستخدم المؤسسات الوكلاء للإجابة عن استفسارات العملاء، وتقديم معلومات عن المنتجات، والمساعدة في الطلبات المرتبطة بالحسابات. وفي كثير من عمليات النشر، يُدمج الوكلاء في المواقع الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة المحمولة ومنصات المراسلة، بما يتيح للعملاء الحصول على الدعم في أي وقت.
ويمكن للوكلاء الأكثر تقدمًا الاتصال بقواعد المعرفة وسجلات العملاء وأنظمة الدعم. وتتيح لهم هذه الاتصالات استرجاع المعلومات، وإنشاء تذاكر الدعم، والمساعدة في مهام الخدمة الروتينية قبل إحالة المسائل الأكثر تعقيدًا إلى ممثلي الدعم البشريين.
تستخدم فرق الموارد البشرية وكلاء الذكاء الاصطناعي لدعم تهيئة الموظفين الجدد، والإرشاد بشأن السياسات، وأنشطة التوظيف. ويمكن للموظفين التفاعل مع هؤلاء الوكلاء للعثور على معلومات بشأن المزايا، وسياسات مكان العمل، والإجراءات الداخلية، من دون البحث في كمّ كبير من الوثائق.
يُعد التوظيف من المجالات الشائعة لنشر الوكلاء. ويمكن للوكلاء المساعدة في فرز طلبات التوظيف، والإجابة عن أسئلة المرشحين، وتنسيق مواعيد المقابلات، مما يتيح لفرق الموارد البشرية تخصيص وقت أطول لتقييم المرشحين.
تستخدم أقسام التسويق وكلاء الذكاء الاصطناعي لدعم إنتاج المحتوى، والتخطيط للحملات، وتحليل الجمهور. ويمكن للوكلاء المساعدة في البحث في الموضوعات، وتوليد أفكار للمحتوى، وتلخيص اتجاهات السوق، ومساعدة الفرق على إعداد مواد تسويقية عبر قنوات متعددة.
تنشر بعض المؤسسات الوكلاء أيضًا لمراقبة أداء الحملات، وتحليل تعليقات العملاء، ورصد الفرص الناشئة. ويظل مسؤولو التسويق مسؤولين عن الاستراتيجية والقرارات المتعلقة بالعلامة التجارية، لكن وكلاء الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعدوا في تسريع العديد من مهام البحث والإنتاج.
تنشر فرق العمليات وكلاء الذكاء الاصطناعي لدعم إدارة مهام سير العمل، وتنسيق الموارد، ومراقبة العمليات، وأتمتة الأعمال. وفي بيئات التصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع، يمكن للوكلاء المساعدة في تتبع الأنشطة عبر أنظمة متعددة، وتحديد مواطن الاختناق المحتملة قبل أن تؤثر في الأداء.
تُمثل عمليات سلسلة التوريد مجالًا متناميًا لنشر وكلاء الذكاء الاصطناعي. ويمكن للوكلاء المساعدة في العمليات المتكاملة من البداية إلى النهاية، بما في ذلك إدارة المخزون، وتتبع الشحنات، والتنسيق مع الموردين، والتنبؤ بالطلب. ويتحقق ذلك من خلال جمع المعلومات من مصادر متعددة وعرضها بصيغة تدعم اتخاذ الإجراءات.
تنشر فرق المبيعات وكلاء الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل عملية البيع، من توليد العملاء المحتملين إلى دعم الصفقات. ويمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تحديد العملاء المحتملين الواعدين، والبحث في الشركات، وتلخيص معلومات الحسابات، والمساعدة في ترتيب أولويات الفرص. وتمنح هذه القدرات مندوبي المبيعات وقتًا أكبر للتواصل مع العملاء.
تدعم بعض عمليات النشر أيضًا المراحل اللاحقة من دورة المبيعات. فقد يُعِد الوكلاء موجزات الاجتماعات، ويصوغون مراسلات المتابعة، ويجيبون عن الأسئلة المتعلقة بالمنتجات أو الأسعار أو حسابات العملاء. تساعد هذه القدرات فرق المبيعات على إدارة قنوات مبيعات أكبر والاستجابة بسرعة أكبر للفرص المتاحة.
تتجه فرق تطوير البرمجيات، بوتيرة متزايدة، إلى نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي لدعم أنشطة البرمجة والاختبار وصيانة البرمجيات. ويمكن للوكلاء المساعدة في إنشاء التعليمات البرمجية، ومراجعة طلبات السحب، وتحديد الأخطاء البرمجية، والمساهمة في مهام إعداد الوثائق. كما يمكنهم استرجاع المعلومات من المستودعات، ومنصات التطوير، ومصادر المعرفة الداخلية لدعم مهام سير العمل الهندسية.
تدعم عمليات النشر الأكثر تقدمًا ضمان الجودة، وتحليل التعليمات البرمجية، والتخطيط للتطوير. ويمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي مساعدة المطورين الذين يعملون بلغات برمجة شائعة، مثل Python، مما يتيح للفرق تخصيص وقت أكبر للبنية المعمارية وحل المشكلات وتطوير المنتجات.
تنشر المؤسسات وكلاء الذكاء الاصطناعي لأسباب متعددة، لكن معظم الفوائد تندرج ضمن عدد محدود من الفئات المشتركة.
ورغم القيمة الكبيرة التي يمكن أن يقدمها وكلاء الذكاء الاصطناعي، فإن تشغيلهم على نطاق واسع قد يطرح تحديات تقنية وتشغيلية متعددة.
اكتشِف توقعاتنا الخمسة حول العوامل التي ستحدِّد أكثر الشركات نجاحًا في 2030 - والخطوات التي يمكن للقادة اتخاذها للحصول على ميزة تعتمد على الذكاء الاصطناعي أولًا.
اكتشِف كيف يؤدي ظهور اللوائح الجديدة ووكلاء الذكاء الاصطناعي إلى إعادة تشكيل الحاجة إلى أطر حوكمة قوية للذكاء الاصطناعي.
يقدِّم Techsplainers من IBM شرحًا لمبادئ الذكاء الاصطناعي الوكيل، من المفاهيم الأساسية إلى حالات الاستخدام العملية. تساعدك الحلقات الواضحة والسريعة على تعلم الأساسيات بسرعة.
تعرَّف على استراتيجيات مثبتة لزيادة الإنتاجية ودعم تحوُّل المؤسسات باستخدام الذكاء الاصطناعي والابتكار كعنصر أساسي.
استعرض هذا الدليل الشامل الذي يوضِّح حالات الاستخدام الرئيسية والقدرات الأساسية، ويقدِّم توصيات خطوة بخطوة لمساعدتك على اختيار الحلول المناسبة لعملك.
اعرف كيف يمكن لوكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي التعاون معًا من أجل تحقيق مستويات جديدة من الإنتاجية.
استكشف كيف يمكن لمساعدي الذكاء الاصطناعي التوليدي تخفيف أحمال العمل لديك وتحسين الإنتاجية.
اكتشف كيف تنتقل المؤسسات من تنفيذ مشاريع تجريبية متفرقة للذكاء الاصطناعي إلى استخدامه كعنصر محوري في عمليات التحول الجوهرية.
اكتشف كيف يمكنك الاستفادة من الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي التوليدي باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي.
تعلم طرق استخدام الذكاء الاصطناعي لتكون أكثر إبداعًا وفعالية، وابدأ بالتكيف مع مستقبل يتضمن العمل عن كثب مع وكلاء الذكاء الاصطناعي.
تابِع المستجدات حول أحدث وكلاء الذكاء الاصطناعي الناشئين، نقطة تحوُّل أساسية في ثورة الذكاء الاصطناعي.
ابقَ في الصدارة مع خبراء الذكاء الاصطناعي لدينا في هذه الحلقة من برنامج Mixture of Experts الذين يتعمقون في مستقبل وكلاء الذكاء الاصطناعي، وغيره من الموضوعات الأخرى.
يمكنك إنشاء مساعدين ووكلاء ذكاء اصطناعي ووكلاء أقوياء يعملون على أتمتة مهام سير العمل والعمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي ونشرها وإدارتها.
يمكنك بناء مستقبل عملك باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي الجديرة بالثقة.
تساعد خدمات IBM Consulting AI في إعادة تصور طريقة عمل الشركات باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي من أجل النهوض بأعمالها.