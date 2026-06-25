كيفية نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة

تاريخ النشر 25 يونيو 2026
By Matthew Finio and Amanda Downie

نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي هو عملية نقل وكيل ذكاء اصطناعي من نموذج أولي أو بيئة اختبار إلى التشغيل في العالم الحقيقي.

وبينما يركز بناء الوكيل على تطوير قدراته، يركز النشر على جعل هذه القدرات موثوقة ومفيدة في مواقف الاستخدام اليومية. ويتمثل هدف نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي في تمكين الوكيل من إنجاز مهام لصالح مستخدمين فعليين، مع تفاعله مع بيانات وأنظمة فعلية.

غالبًا ما يعمل وكيل الذكاء الاصطناعي المنشور بالتكامل مع برمجيات أخرى وقواعد بيانات وأدوات أعمال مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقد يسترجع معلومات من أنظمة الشركة، أو يحدّث السجلات، أو ينسّق المهام عبر تطبيقات مختلفة. وتتيح هذه الاتصالات للوكيل أن يبدأ الإسهام في مهام سير العمل الفعلية.

ويشمل النشر أيضًا مراقبة طريقة عمل الوكيل بعد إطلاقه. إذ تتابع الفرق الموثوقية والدقة وتفاعلات المستخدمين لتحديد المشكلات وتحسين النتائج بمرور الوقت. وتساعد هذه الإدارة المستمرة في الحفاظ على فائدة الوكيل مع تطور المتطلبات.

ظهور الذكاء الاصطناعي الوكيل

تتوقع Gartner أنه بحلول عام 2028، ستتضمن 33% من تطبيقات برمجيات المؤسسات الذكاء الاصطناعي الوكيل، مقارنةً بأقل من 1% في عام 2024.1 ويمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي العمل بدرجة من الاستقلالية، وهم يغيرون بسرعة الطريقة التي تجمع بها المؤسسات المعلومات وتحللها وتتخذ الإجراءات بناءً عليها. كما يمكن تدريبهم على تحليل المعلومات، والاستدلال استنادًا إليها، واتخاذ الإجراءات وفقًا للسياق والأهداف.

تجمع أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل بين النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) والتعلّم الآلي وتقنيات أخرى للذكاء الاصطناعي لتنفيذ مهام معقدة. ويمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي الاتصال بأدوات خارجية ومصادر بيانات، واسترجاع المعلومات في الوقت الفعلي، وتنفيذ الإجراءات. كما يمكنهم التخطيط لمهام سير عمل متعددة الخطوات، والتكيف مع الظروف المتغيرة، والتعلّم من التفاعلات السابقة.

مقارنة بين نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي وتطويرهم

يرتبط نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي وتطويرهم ارتباطًا وثيقًا، لكنهما يشيران إلى مرحلتين مختلفتين من دورة حياة الذكاء الاصطناعي:

  • يركز تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي على تصميم الوكيل وبنائه واختباره. وتحدد الفرق أهداف الوكيل، وتضبط سلوكه، وتربطه بالأدوات، وتقيّم مدى كفاءة أدائه في بيئات خاضعة للضبط.

  • يبدأ نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي عندما يصبح الوكيل جاهزًا للاستخدام في العالم الحقيقي. وفي هذه المرحلة، يُدمج الوكيل مع أنظمة الأعمال، ويُتاح للمستخدمين، وتُدار كفاءته بمرور الوقت.

ويكتسب هذا التمييز أهمية لأن بناء الوكيل ليس سوى البداية. فقد تستثمر المؤسسات الوقت والموارد في بناء الوكلاء وتحسينهم، لكن هذه الجهود لا تحقق أثرًا يُذكر ما لم يُدمج الوكلاء في مهام سير العمل اليومية. ويحوّل النشر الذكاء الاصطناعي إلى عنصر فاعل في عمل المؤسسة.

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كيف يعمل نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي

يبدأ نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي بعد تصميم الوكيل وتطويره والتحقق من صحته في بيئة اختبار. تتضمن عملية التحقق ما يلي:

  • تقييم أداء الوكيل وفقًا لمعايير نجاح محددة مسبقًا
  • اختبار الوكيل من حيث الدقة والموثوقية وقدرته على إنجاز المهام
  • قياس أدائه عبر موِّجهات وسيناريوهات متنوعة
  • رصد حالات الإخفاق والسلوكيات غير المتوقعة
  • التحقق من سلامة عمليات التكامل واستدعاءات الأدوات

وغالبًا ما تكرر المؤسسات هذه العملية عدة مرات قبل الانتقال إلى مرحلة النشر. والغاية هي بناء الثقة في قدرة الوكيل على العمل بكفاءة داخل بيئات الأعمال الواقعية.

يركز النشر على تهيئة البنية المعمارية والبنية التحتية والضوابط التشغيلية اللازمة لدعم الاستخدام الفعلي. ورغم اختلاف التفاصيل من مؤسسة إلى أخرى، يتبع نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي عمومًا سلسلة من الخطوات تنقل الوكيل من مرحلة التطوير إلى حالة الجاهزية للإنتاج. ويمر ذلك بالمراحل الآتية:

1. تصميم بنية النشر

بعد اكتمال التحقق، تحدد المؤسسات البنية التي سيقوم عليها النظام بعد نشره. وتؤثر القرارات المعمارية في مدى قابلية النظام للتوسع، وموثوقية تشغيله، وسهولة صيانته بمرور الوقت. ويتمثل الهدف من تصميم البنية المعمارية في بناء نظام يلبي متطلبات الأعمال بموثوقية، مع الاحتفاظ بالمرونة اللازمة لمواكبة التطور. ومن أبرز هذه القرارات:

  • بنية توزيع الوكلاء: ينبغي للمؤسسات تحديد ما إذا كان وكيل واحد قادرًا على التعامل مع عبء العمل، أو ما إذا كان من الأنسب أن تتعاون مجموعة من الوكلاء المتخصصين. وتكون عمليات النشر التي تعتمد على وكيل واحد أبسط عادةً من حيث الإدارة والصيانة. أما الأنظمة متعددة الوكلاء، فتتيح توزيع المسؤوليات بين وكلاء يمتلكون قدرات مختلفة، مما قد يحسن الأداء في مهام سير العمل المعقدة.

  • استراتيجية النماذج: ينبغي للمؤسسات تحديد نماذج الذكاء الاصطناعي التي ستشكل الأساس الذي يقوم عليه النظام المنشور. والنموذج هو النظام الأساسي للذكاء الاصطناعي الذي يتولى الاستدلال، وتوليد الاستجابات، وتنفيذ المهام. تعتمد بعض عمليات النشر على نموذج واحد، بينما تستخدم أخرى عدة نماذج تتكامل نقاط قوتها. فقد يُختار نموذج لسرعته وانخفاض تكلفته، فيما يُستخدم آخر عندما تتطلب المهمة استدلالًا أكثر تعقيدًا. وقد تنعكس هذه الخيارات على الدقة، وزمن الانتقال، وتكاليف التشغيل.

  • آليات المعالجة البديلة: ينبغي للفرق تحديد كيفية استجابة النظام عندما يتعذر على الوكيل إنجاز مهمة، أو الوصول إلى أداة لازمة، أو استرجاع المعلومات المطلوبة. تقوم بعض عمليات النشر بتصعيد الطلب إلى مستخدم بشري، فيما تنتقل أخرى إلى مهام سير عمل بديلة أو أنظمة احتياطية. وتسهم الإجراءات البديلة المحددة بوضوح في رفع الموثوقية وتحسين تجربة المستخدم.

  • إدارة الحالة: ينبغي للفرق تحديد الطريقة التي سيدير بها الوكيل المعلومات بمرور الوقت. يتعامل الوكلاء عديمو الحالة مع كل تفاعل بوصفه مستقلًا، مما يسهّل النشر والتوسع. أما الوكلاء ذوو الحالة، فيحتفظون بالسياق عبر المحادثات أو مهام سير العمل، مما يجعلهم أكثر فاعلية في المهام التي تتطلب ذاكرة أو استمرارية أو وقتًا طويلًا للتنفيذ.

    وهذا القرار مستقل عن آلية تفعيل الوكيل. فبعض عمليات النشر تعتمد على الطلبات، بحيث يستجيب الوكيل مباشرةً لمدخلات المستخدم. بينما تعتمد عمليات أخرى على الأحداث، فيستجيب الوكيل تلقائيًا للتغيرات التي تطرأ على الأنظمة المتصلة أو مهام سير العمل. ويمكن للوكيل الواحد أن يكون ذا حالة ويعمل استجابةً للأحداث في آنٍ واحد. فعلى سبيل المثال، قد يحتفظ وكيل الدعم بسجل التفاعلات السابقة، وفي الوقت نفسه يستجيب تلقائيًا للتذاكر الجديدة فور إنشائها.

  • استراتيجية تنسيق العمليات: يحتاج وكلاء الذكاء الاصطناعي في كثير من الحالات إلى تنفيذ عدة إجراءات قبل الوصول إلى نتيجة. فقد يسترجع الوكيل معلومات، ويقيّم البدائل، ويستخدم أدوات خارجية، ثم ينشئ استجابة ضمن مهمة سير عمل واحدة. ويحدد تنسيق العمليات كيفية مواءمة هذه الأنشطة، وكيفية انتقال المعلومات بين مراحلها المختلفة. وتُستخدم أطر عمل مثل LangGraph وLangChain على نطاق واسع لدعم تنسيق العمليات وإدارة مهام سير العمل.

  • منطق التوجيه: تستخدم بعض عمليات النشر عدة نماذج أو أدوات أو وكلاء. ويحدد التوجيه المورد الأنسب لمعالجة طلب محدد. فعلى سبيل المثال، قد يتولى أحد النماذج الإجابة عن الأسئلة العامة، بينما يُخصص نموذج آخر للمهام المتخصصة. ويساعد التوجيه الفعّال على تحسين الأداء وضبط التكاليف.

  • بنية استرجاع المعلومات: يتعين على المؤسسات تحديد الطريقة التي سيصل بها الوكلاء إلى المعلومات. تعتمد بعض عمليات النشر على قواعد معرفة داخلية، بينما تتصل عمليات أخرى بقواعد بيانات أو مستودعات مستندات أو خدمات خارجية. وتؤثر هذه القرارات في جودة المعلومات المتاحة للوكيل ودقتها وحداثتها.

2. اختيار البنية التحتية وبيئات وقت التشغيل

بعد تحديد البنية المعمارية، تختار المؤسسات البنية التحتية التي ستدعم عملية النشر. وتنعكس هذه الخيارات على الأداء وقابلية التوسع والتوافر ومستوى التعقيد التشغيلي. ومن أبرز القرارات في هذه المرحلة:

  • بيئة النشر: تختار المؤسسات عادةً بين بيئات سحابية أو خاصة أو هجينة. وينطوي كل خيار على مفاضلات مختلفة. فتوفر عمليات النشر السحابية قابلية أكبر للتوسع، وتخفف أعباء إدارة البنية التحتية. أما البيئات الخاصة، فتمنح المؤسسة تحكمًا أكبر في بياناتها وأنظمتها. وتجمع الأساليب الهجينة بين مزايا الخيارين، وقد تكون مناسبة للمؤسسات ذات المتطلبات المحددة المتعلقة بالأمن أو الامتثال.

  • نموذج النشر: ينبغي للفرق تحديد كيفية تغليف التطبيقات وتشغيلها. ويتيح النقل بالحاويات نشر التطبيقات واعتمادياتها بصورة متسقة عبر البيئات المختلفة. أما النشر بلا خوادم، فيقلل الحاجة إلى إدارة البنية التحتية الأساسية، وقد يبسّط التوسع لبعض أحمال التشغيل.

  • متطلبات قابلية التوسع: ينبغي أن تستوعب البنية التحتية أحمال التشغيل المتوقعة، مع إتاحة المجال للتوسع مستقبلًا. وقبل بدء النشر، ينبغي للمؤسسات التخطيط لتقلبات الطلب، ومتطلبات التوافر العالي، وسيناريوهات استرداد النظام.

  • تنسيق وقت التشغيل: تستخدم عمليات النشر واسعة النطاق عادةً Kubernetes ومنصات تنسيق مماثلة لإدارة موارد الحوسبة، وتوزيع أحمال التشغيل، والحفاظ على توافر النظام. وتستطيع هذه المنصات أتمتة كثير من المهام التشغيلية التي كانت ستتطلب، لولا ذلك، تدخلًا يدويًا.

  • إدارة البيئات: ينبغي الحفاظ على اتساق بيئات التطوير والاختبار والإنتاج للحد من مشكلات النشر. وتساعد الإدارة الفاعلة للبيئات الفرق على اكتشاف المشكلات مبكرًا، وتقلل مخاطر ظهور سلوك غير متوقع بعد الإطلاق.

كما تقيّم المؤسسات مدى انسجام منصات النشر مع النظام البنائي التقني القائم لديها، وما إذا كانت توفر قدرات المراقبة والأمن والتكامل اللازمة للتشغيل على المدى الطويل.

3. ربط مصادر البيانات وأنظمة الأعمال

تستمد معظم وكلاء الذكاء الاصطناعي قيمتها من قدرتها على الوصول إلى المعلومات والتفاعل مع الأنظمة الأخرى. وخلال النشر، تنشئ المؤسسات الروابط التي تتيح للوكلاء استرجاع البيانات وتنفيذ الإجراءات.

تشمل عمليات التكامل الشائعة قواعد البيانات، وقواعد المعرفة، ومستودعات المستندات، ومنصات إدارة علاقات العملاء (CRM)، وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، وأدوات دعم العملاء، وتطبيقات الأعمال الأخرى. ويؤثر تعقيد عمليات التكامل هذه تأثيرًا كبيرًا في الجهد الإجمالي المطلوب للنشر، وفي قابلية صيانة النظام على المدى الطويل. ومن الاعتبارات المهمة ما يلي:

  • أساليب التكامل: تُنشأ الاتصالات عادةً عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، ومجموعات تطوير البرمجيات (SDKs)، وموصلات البرمجيات. تتيح هذه الآليات للوكيل تبادل المعلومات مع التطبيقات والخدمات الأخرى.

  • استخدام الأدوات: يعتمد العديد من وكلاء الذكاء الاصطناعي على استدعاءات الأدوات لإنجاز المهام. فقد ينشئ وكيل خدمة العملاء تذكرة دعم، بينما قد يحدّث وكيل المبيعات سجلًا في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM). ويتعيّن على المؤسسات تحديد الإجراءات المسموح للوكيل بتنفيذها، والشروط التي تحكم ذلك.

  • الاعتماديات: قد يعتمد وكلاء الذكاء الاصطناعي على عدة أنظمة خارجية. وإذا أصبح أحد هذه الأنظمة غير متاح، فقد يتأثر أداء الوكيل. ويساعد فهم الاعتماديات وإدارتها على تعزيز الموثوقية.

  • الوصول إلى البيانات: تحدد بنية استرجاع المعلومات مصادر المعلومات التي يحصل منها الوكيل. وخلال النشر، يجب أن تحدد المؤسسات المعلومات التي سيتيحها كل نظام متصل للوكيل، والقيود التي ستنطبق على هذا الوصول. تُجسِّد هذه القرارات التصورات المعمارية في ضوابط تشغيلية، بما يحقق توازنًا بين متطلبات سهولة الاستخدام والأمن والامتثال.

4. تطبيق ضوابط الأمن والحوكمة

تؤثر اعتبارات الأمن والحوكمة في معظم مراحل نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي. وغالبًا ما تُتخذ القرارات المتعلقة بالوصول إلى البيانات، وأذونات الأدوات، وعمليات تكامل الأنظمة بالتزامن مع أعمال البنية المعمارية والتكامل الواردة في الخطوات السابقة.

قبل إتاحة الوكيل للمستخدمين، تتحقق المؤسسات من تطبيق هذه الضوابط بالكامل، وتحدد بوضوح نطاق عمل الوكيل والإجراءات التي يُسمح له بتنفيذها. تشمل التدابير الأمنية الأساسية ما يلي:

  • المصادقة والتفويض: تتحقق هذه الضوابط من الهويات، وتحدد ما يُسمح للمستخدمين والتطبيقات بالوصول إليه. وفي كثير من عمليات النشر، يُمنح الوكيل هويةً وأذوناتٍ خاصة به. ويتيح هذا النهج التحقق من هوية الوكيل عند تنفيذ إجراءاته، وتدقيق تلك الإجراءات وإدارتها بصورة مستقلة عن المستخدمين الذين يدعمهم. ويوفر هذا الفصل قدرًا أكبر من الرؤية والتحكم في طريقة الوصول إلى أنظمة الأعمال.

  • إدارة الوصول: تساعد الأذونات المستندة إلى الأدوار على الحد من الوصول إلى المعلومات الحساسة والأنظمة الحيوية للأعمال.

  • حواجز الحماية: تطبق المؤسسات قيودًا تمنع الوكلاء من تنفيذ إجراءات محظورة، أو الوصول إلى بيانات غير مصرّح بها، أو إنشاء مخرجات غير ملائمة.

  • الإشراف البشري: تُستخدم عمليات مراجعة يشارك فيها الإنسان عادةً عند تنفيذ إجراءات عالية المخاطر، أو اتخاذ قرارات حساسة، أو الوفاء بمتطلبات تنظيمية. وتتيح هذه الضوابط للأشخاص مراجعة أنشطة محددة أو الموافقة عليها قبل إتمامها.

  • الحماية من التهديدات: يواجه وكلاء الذكاء الاصطناعي مخاطر لا تتعرض لها أنظمة البرمجيات التقليدية. وتهدف هجمات حَقن الموِّجهات إلى التلاعب بسلوك الوكيل من خلال تعليمات ضارة. كما تراقب المؤسسات الثغرات الأمنية، وإساءة الاستخدام، والسلوك غير المتوقع الذي قد ينشأ عنه مخاوف أمنية.

5. النشر والمراقبة والتحسين المستمر

بعد استكمال البنية المعمارية والبنية التحتية والضوابط، يصبح الوكيل جاهزًا للنشر ضمن تطبيقات الأعمال ومهام سير العمل. وقد يشمل ذلك موقعًا إلكترونيًا، أو تطبيقًا للهواتف المحمولة، أو منصة مراسلة، أو نظام أعمال داخليًا.

وتستخدم معظم المؤسسات عمليات نشر مؤتمتة ومسارات التكامل المستمر والتسليم المستمر (CI/CD) لاختبار التحديثات، وإصدار نسخ جديدة، وإدارة التغييرات بمرور الوقت. وتسهم هذه الممارسات في الحد من المخاطر التشغيلية وتعزيز الاتساق بين البيئات المختلفة.

بعد النشر، تصبح المراقبة عملية مستمرة. وتتابع الفرق عادةً:

  • زمن الانتقال: المدة التي يستغرقها الوكيل لمعالجة الطلبات وتوليد الاستجابات. يمكن أن يؤثر زمن الانتقال الطويل سلبًا في تجربة المستخدم.

  • التوافر: مدى بقاء الوكيل والأنظمة الداعمة له متاحة عند الحاجة إليها.

  • معدلات إنجاز المهام: مدى نجاح الموظف في إنجاز الإجراءات ومهام سير العمل الموكلة إليه.

  • أداء الأدوات: مدى تكرار استخدام الوكيل للأدوات الخارجية، وما إذا كانت هذه التفاعلات تحقق النتائج المتوقعة.

  • إعادة المحاولة والإخفاقات: قد تشير المحاولات المتكررة لتنفيذ المهمة إلى مشكلات في مهام سير العمل، أو أخطاء في النظام، أو مشكلات في التكامل.

تستخدم المؤسسات أيضًا أدوات قابلية الملاحظة للحصول على رؤية أعمق لسلوك الوكلاء. وترصد هذه الأنظمة مسارات تنفيذ مهام سير العمل، ونقاط اتخاذ القرار، وتفاعلات النظام، مما يجعل تصحيح الأخطاء واستكشاف المشكلات وإصلاحها أكثر فاعلية.

6. الإدارة المستمرة

نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي هو عملية تكرارية. فهو لا يمثل المرحلة الأخيرة من دورة حياة تطوير الوكلاء (ADLC)، بل يشكل عملية مستمرة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي وتحسينها وحوكمتها في بيئات واقعية. وتعمل الفرق بانتظام على صقل الموِّجهات، وتوسيع عمليات التكامل، وتعديل مهام سير العمل، وإعادة تقييم الأداء مع تطور متطلبات الأعمال.

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عناصر نشر وكيل الذكاء الاصطناعي

يتألف وكيل الذكاء الاصطناعي بعد نشره عادةً من عدة مكوّنات مترابطة. وتُمكّن هذه المكوّنات الوكيل، مجتمعةً، من فهم الطلبات، والوصول إلى المعلومات، والتفاعل مع الأنظمة الخارجية، ودعم عمليات الأعمال الواقعية.

  • نماذج الذكاء الاصطناعي: يقف النموذج اللغوي الكبير (LLM) في صميم معظم عمليات نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي. ويشكّل هذا النموذج محرك الاستدلال لدى الوكيل، إذ يتيح له تفسير التعليمات الواردة بلغة طبيعية، وتوليد الاستجابات، وتحديد النهج المناسب للتعامل مع المهمة. وتستخدم العديد من عمليات النشر نماذج الأساس التي يقدمها مزودون مثل OpenAI وAnthropic وGoogle وMeta. كما تنشر بعض المؤسسات نماذج متخصصة دُرّبت أو خضعت لضبط دقيق لقطاعات أو مهام سير عمل محددة.

  • تنسيق عمليات وكلاء الذكاء الاصطناعي: لا يقتصر عمل وكلاء الذكاء الاصطناعي في كثير من الأحيان على تفاعل واحد بين موِّجه واستجابة. فقد يحتاج الوكيل إلى جمع المعلومات، وتقييم الخيارات، واستخدام الأدوات، وإنجاز عدة خطوات قبل التوصل إلى نتيجة. وتعتمد بعض عمليات النشر على وكيل واحد، بينما تستخدم عمليات أخرى أنظمة متعددة الوكلاء تتعاون لإنجاز مهام معقدة.

    وتتولى أنظمة تنسيق العمليات مواءمة هذه الأنشطة. فهي تدير تنفيذ المهام، وتحدد الأدوات الواجب استخدامها، وتنفّذ استدعاءات الأدوات، وتتحكم في انتقال المعلومات بين المراحل المختلفة ضمن مهام سير عمل الوكيل. وفي كثير من عمليات النشر، تتولى أنظمة تنسيق العمليات أيضًا توجيه المهام بين الأدوات، وعُقد المعالجة، والأنظمة متعددة الوكلاء. ويُعد LangGraph وLangChain من أطر عمل تنسيق العمليات الشائعة، إذ يقدمان أدوات لإدارة مهام سير العمل، وتفاعلات الوكلاء، واستخدام الأدوات.

  • أنظمة استرجاع المعلومات: يعتمد كثير من وكلاء الذكاء الاصطناعي على الوصول إلى معلومات تتجاوز ما تضمّنته بيانات تدريب النموذج. ولتلبية هذه الحاجة، تُربط الوكلاء عادةً بقواعد البيانات الداخلية، ومستودعات المستندات، وقواعد المعرفة، وتطبيقات الأعمال.

    تحدد أنظمة استرجاع المعلومات كيفية تخزين المعلومات وتنظيمها والوصول إليها أثناء تفاعلات الوكيل. وبدلًا من الاعتماد فقط على المعرفة المتاحة للنموذج، يمكن للوكيل استرجاع معلومات حديثة أو خاصة بالمؤسسة في الوقت الفعلي عند الحاجة. ويساعد هذا النهج على تحسين الدقة، ويتيح للوكلاء العمل بمعلومات تتغير بمرور الوقت.

    ويمكن أن يؤثر تصميم أنظمة استرجاع المعلومات تأثيرًا كبيرًا في الأداء وجودة الاستجابات. وتحتاج المؤسسات إلى تحديد المعلومات التي ينبغي إتاحتها، ومدى تكرار تحديث البيانات، وكيفية ترتيب أولوية المعلومات عند توافر مصادر متعددة.

  • عمليات التكامل الخارجية: بخلاف روبوتات المحادثة التقليدية، يستطيع وكلاء الذكاء الاصطناعي التفاعل مع الأنظمة الخارجية. ومن خلال واجهات برمجة التطبيقات، وعمليات تكامل البرمجيات، وأدوات مثل مجموعات تطوير البرمجيات (SDKs)، يمكن للوكلاء استرجاع المعلومات، وتحديث السجلات، وإنشاء التقارير، أو تشغيل العمليات.

    فعلى سبيل المثال، قد يصل الوكيل إلى منصة لإدارة علاقات العملاء (CRM)، أو ينشئ تذاكر دعم، أو يجدول اجتماعات، أو يستعلم من أنظمة المخزون. وتتيح هذه التكاملات للوكلاء العمل ضمن مهام سير العمل القائمة.

  • أنظمة الذاكرة: تتضمن كثير من عمليات النشر أنظمة تساعد الوكلاء على الاحتفاظ بالسياق عبر التفاعلات المختلفة. وقد تمتد الذاكرة من سياق المحادثة قصير المدى إلى تخزين طويل المدى لتفضيلات المستخدمين، أو معلومات المشاريع، أو سجل المهام.

    وتساعد إدارة السياق الوكلاء على تقديم استجابات أكثر صلة، والحفاظ على الاستمرارية عبر مهام سير العمل المعقدة. ومن دون معالجة فعّالة للسياق، قد يفقد الوكلاء معلومات مهمة كلما ازدادت التفاعلات تعقيدًا.

  • أطر عمل النشر: تستخدم مؤسسات كثيرة أطر عمل برمجية لتبسيط تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي ونشرهم وإدارتهم. وتوفر هذه الأطر قدرات شائعة، مثل تنسيق مهام سير العمل، وإدارة الذاكرة، وتكامل الأدوات، وتتبع الحالة.

    ومن خلال توفير مكوّنات وقوالب قابلة لإعادة الاستخدام، يمكن لأطر عمل النشر تقليل جهد التطوير، وتسهيل صيانة عمليات نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقها.

  • البنية التحتية لوقت التشغيل: يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي المنشورون ضمن بنية تحتية أساسية توفر موارد الحوسبة والشبكات وتوافر النظام. وبحسب متطلبات المؤسسة، يمكن تشغيل الوكلاء ضمن بنية تحتية سحابية أو خاصة أو هجينة. وتستخدم مؤسسات كثيرة خدمات سحابية من مزودين مثل AWS وMicrosoft Azure لنشر وكلاء الذكاء الاصطناعي.

    تحدد البنية التحتية لوقت التشغيل كيفية تشغيل تطبيقات الوكلاء، وتوسعها، وتعافيها من حالات الإخفاق. كما تدعم الموارد اللازمة لمعالجة الطلبات، والتفاعل مع الأنظمة الخارجية، والحفاظ على أداء موثوق. وتستخدم بعض المؤسسات تقنيات مفتوحة المصدر، مثل Kubernetes، لإدارة وكلاء الذكاء الاصطناعي المنشورين وتوسيع نطاقهم.

  • إدارة الوصول: نظرًا إلى أن وكلاء الذكاء الاصطناعي قد يتفاعلون مع معلومات حساسة وأنظمة أعمال، تحتاج المؤسسات إلى آليات للتحكم في ما يمكن للوكيل الوصول إليه والإجراءات التي يمكنه تنفيذها. وتساعد إدارة الوصول على تحديد أذونات المستخدمين والتطبيقات والأنظمة المتصلة.

    وقد تشمل هذه الضوابط المصادقة، والتفويض، وسياسات الوصول المستندة إلى الأدوار. كما تطبق المؤسسات حواجز حماية تشغيلية تحد من الإجراءات التي يمكن للوكلاء تنفيذها، ومن كيفية تفاعلهم مع الأنظمة. وتساعد إدارة الوصول الفعّالة على الحد من المخاطر الأمنية، مع تمكين الوكلاء من العمل بكفاءة ضمن الحدود المصرح بها.

  • أنظمة المراقبة: توفر أنظمة المراقبة رؤية واضحة لكيفية عمل الوكلاء المنشورين في البيئات الواقعية. وتستخدم المؤسسات هذه الأنظمة لتتبع مقاييس مثل جودة الاستجابة، ومعدلات إتمام المهام، وزمن الانتقال، وتوافر النظام.

    وتوفر أدوات قابلية الملاحظة فهمًا أعمق لسلوك الوكلاء من خلال تسجيل مسارات اتخاذ القرار، واستخدام الأدوات، وتنفيذ مهام سير العمل. كما تساعد هذه الأنظمة الفرق على تحديد مشكلات الأداء عبر تتبع حالات الإخفاق، ومحاولات إعادة التنفيذ، ومواطن الاختناق.

المجالات التي تنشر فيها المؤسسات وكلاء الذكاء الاصطناعي

تختلف استراتيجيات النشر بين المؤسسات والقطاعات، لكن تبني وكلاء الذكاء الاصطناعي أصبح شائعًا في عدد من وظائف الأعمال. وتركز حالات النشر التالية على مهام تشمل جمع المعلومات، وإنجاز الإجراءات الروتينية، أو دعم الموظفين في اتخاذ القرار.

تعرّف بمزيد من التفصيل على حالات الاستخدام هذه وغيرها لوكلاء الذكاء الاصطناعي.

الخدمات المصرفية والمالية

تتجه البنوك والمؤسسات المالية وفرق الشؤون المالية في الشركات، بوتيرة متزايدة، إلى نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي لدعم التحليل وإعداد التقارير والخدمات المقدمة للعملاء. يمكن للوكلاء المساعدة في جمع المعلومات المالية، وتلخيص التقارير، ومساندة الموظفين في مهام البحث الروتينية.

وتدعم بعض عمليات النشر أيضًا خدمة العملاء، والكشف عن الغش، وتقييم المخاطر. ونظرًا إلى أن هذه البيئات تتعامل مع بيانات حساسة وتخضع لمتطلبات تنظيمية، تخضع عمليات نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي فيها عادةً لضوابط إشراف وحوكمة أشد صرامة مقارنةً بالعديد من وظائف الأعمال الأخرى.

خدمة العملاء

تُعد خدمة العملاء من أكثر المجالات شيوعًا لنشر وكلاء الذكاء الاصطناعي. وتستخدم المؤسسات الوكلاء للإجابة عن استفسارات العملاء، وتقديم معلومات عن المنتجات، والمساعدة في الطلبات المرتبطة بالحسابات. وفي كثير من عمليات النشر، يُدمج الوكلاء في المواقع الإلكترونية وتطبيقات الأجهزة المحمولة ومنصات المراسلة، بما يتيح للعملاء الحصول على الدعم في أي وقت.

ويمكن للوكلاء الأكثر تقدمًا الاتصال بقواعد المعرفة وسجلات العملاء وأنظمة الدعم. وتتيح لهم هذه الاتصالات استرجاع المعلومات، وإنشاء تذاكر الدعم، والمساعدة في مهام الخدمة الروتينية قبل إحالة المسائل الأكثر تعقيدًا إلى ممثلي الدعم البشريين.

الموارد البشرية

تستخدم فرق الموارد البشرية وكلاء الذكاء الاصطناعي لدعم تهيئة الموظفين الجدد، والإرشاد بشأن السياسات، وأنشطة التوظيف. ويمكن للموظفين التفاعل مع هؤلاء الوكلاء للعثور على معلومات بشأن المزايا، وسياسات مكان العمل، والإجراءات الداخلية، من دون البحث في كمّ كبير من الوثائق.

يُعد التوظيف من المجالات الشائعة لنشر الوكلاء. ويمكن للوكلاء المساعدة في فرز طلبات التوظيف، والإجابة عن أسئلة المرشحين، وتنسيق مواعيد المقابلات، مما يتيح لفرق الموارد البشرية تخصيص وقت أطول لتقييم المرشحين.

التسويق

تستخدم أقسام التسويق وكلاء الذكاء الاصطناعي لدعم إنتاج المحتوى، والتخطيط للحملات، وتحليل الجمهور. ويمكن للوكلاء المساعدة في البحث في الموضوعات، وتوليد أفكار للمحتوى، وتلخيص اتجاهات السوق، ومساعدة الفرق على إعداد مواد تسويقية عبر قنوات متعددة.

تنشر بعض المؤسسات الوكلاء أيضًا لمراقبة أداء الحملات، وتحليل تعليقات العملاء، ورصد الفرص الناشئة. ويظل مسؤولو التسويق مسؤولين عن الاستراتيجية والقرارات المتعلقة بالعلامة التجارية، لكن وكلاء الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعدوا في تسريع العديد من مهام البحث والإنتاج.

العمليات وسلسلة التوريد

تنشر فرق العمليات وكلاء الذكاء الاصطناعي لدعم إدارة مهام سير العمل، وتنسيق الموارد، ومراقبة العمليات، وأتمتة الأعمال. وفي بيئات التصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع، يمكن للوكلاء المساعدة في تتبع الأنشطة عبر أنظمة متعددة، وتحديد مواطن الاختناق المحتملة قبل أن تؤثر في الأداء.

تُمثل عمليات سلسلة التوريد مجالًا متناميًا لنشر وكلاء الذكاء الاصطناعي. ويمكن للوكلاء المساعدة في العمليات المتكاملة من البداية إلى النهاية، بما في ذلك إدارة المخزون، وتتبع الشحنات، والتنسيق مع الموردين، والتنبؤ بالطلب. ويتحقق ذلك من خلال جمع المعلومات من مصادر متعددة وعرضها بصيغة تدعم اتخاذ الإجراءات.

المبيعات

تنشر فرق المبيعات وكلاء الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل عملية البيع، من توليد العملاء المحتملين إلى دعم الصفقات. ويمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تحديد العملاء المحتملين الواعدين، والبحث في الشركات، وتلخيص معلومات الحسابات، والمساعدة في ترتيب أولويات الفرص. وتمنح هذه القدرات مندوبي المبيعات وقتًا أكبر للتواصل مع العملاء.

تدعم بعض عمليات النشر أيضًا المراحل اللاحقة من دورة المبيعات. فقد يُعِد الوكلاء موجزات الاجتماعات، ويصوغون مراسلات المتابعة، ويجيبون عن الأسئلة المتعلقة بالمنتجات أو الأسعار أو حسابات العملاء. تساعد هذه القدرات فرق المبيعات على إدارة قنوات مبيعات أكبر والاستجابة بسرعة أكبر للفرص المتاحة.

تطوير البرمجيات

تتجه فرق تطوير البرمجيات، بوتيرة متزايدة، إلى نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي لدعم أنشطة البرمجة والاختبار وصيانة البرمجيات. ويمكن للوكلاء المساعدة في إنشاء التعليمات البرمجية، ومراجعة طلبات السحب، وتحديد الأخطاء البرمجية، والمساهمة في مهام إعداد الوثائق. كما يمكنهم استرجاع المعلومات من المستودعات، ومنصات التطوير، ومصادر المعرفة الداخلية لدعم مهام سير العمل الهندسية.

تدعم عمليات النشر الأكثر تقدمًا ضمان الجودة، وتحليل التعليمات البرمجية، والتخطيط للتطوير. ويمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي مساعدة المطورين الذين يعملون بلغات برمجة شائعة، مثل Python، مما يتيح للفرق تخصيص وقت أكبر للبنية المعمارية وحل المشكلات وتطوير المنتجات.

فوائد نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي

تنشر المؤسسات وكلاء الذكاء الاصطناعي لأسباب متعددة، لكن معظم الفوائد تندرج ضمن عدد محدود من الفئات المشتركة.

  • دعم أفضل لاتخاذ القرار: يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي مساعدة الموظفين على اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة من خلال جمع المعلومات وتلخيصها وتنظيمها.

  • سرعة الاستجابة: يمكن للوكلاء الإجابة عن الأسئلة، وتقديم المساعدة، وإنجاز المهام بوتيرة أسرع من العمليات التقليدية، مما يحسن سرعة الاستجابة للعملاء والموظفين على حد سواء.

  • قابلية توسع أكبر: بعد نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي، يمكنهم دعم أحمال التشغيل المتزايدة دون أن تضطر المؤسسات إلى زيادة أعداد الموظفين بالمعدل نفسه.

  • تحسين الوصول إلى المعلومات: يمكن للوكلاء الاتصال بأنظمة ومصادر معرفة متعددة. تسهّل هذه الاتصالات على المستخدمين العثور على المعلومات ذات الصلة عند الحاجة إليها.

  • تحسين الكفاءة: يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تنفيذ المهام الروتينية، واسترجاع المعلومات، وإنجاز مهام سير العمل متعددة الخطوات بسرعة أكبر من العمليات اليدوية.

  • زيادة الإنتاجية: يقلل وكلاء الذكاء الاصطناعي الوقت الذي يُنفق في المهام المتكررة، مما يتيح للموظفين التركيز على أعمال أعلى قيمة تتطلب حكمًا بشريًا أو خبرة متخصصة.

  • نتائج أكثر اتساقًا: يتبع وكلاء الذكاء الاصطناعي تعليمات ومهام سير عمل محددة، مما يساعد على الحد من التباين في طريقة تنفيذ المهام الشائعة.

  • تقليل التكاليف التشغيلية: تستطيع المؤسسات تقليل تكلفة بعض العمليات من خلال أتمتة الأنشطة الروتينية وتحسين كفاءة مهام سير العمل.

تحديات نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي

ورغم القيمة الكبيرة التي يمكن أن يقدمها وكلاء الذكاء الاصطناعي، فإن تشغيلهم على نطاق واسع قد يطرح تحديات تقنية وتشغيلية متعددة.

  • متطلبات الامتثال: تواجه المؤسسات العاملة في القطاعات الخاضعة للتنظيم متطلبات أكثر صرامة فيما يتعلق بخصوصية البيانات والأمن وحفظ السجلات. ويمكن أن يساعد وضع سياسات الحوكمة في مرحلة مبكرة من عملية النشر على الوفاء بهذه الالتزامات.

  • جودة البيانات: يعتمد وكلاء الذكاء الاصطناعي على معلومات دقيقة ومتاحة. البيانات غير المكتملة أو القديمة أو غير المتسقة قد تُضعف الأداء وتؤدي إلى مخرجات غير موثوقة. ويمكن أن تسهم المراجعات الدورية للبيانات، إلى جانب ممارسات واضحة لإدارة البيانات، في تحسين النتائج.

  • المراقبة والصيانة: لا يقتصر النشر على حدث يُنفَّذ مرة واحدة. فتتطلب وكلاء الذكاء الاصطناعي مراقبةً وتحديثًا وتحسينًا مستمرين مع تطور احتياجات الأعمال. ويساعد الإشراف البشري المخصص والمراجعات المنتظمة على الحفاظ على فاعلية الوكلاء على المدى الطويل.

  • قابلية التوسع: قد يواجه وكيل الذكاء الاصطناعي الذي يعمل بكفاءة خلال الاختبار تحديات مع ازدياد الاستخدام. ويساعد التخطيط للبنية التحتية، والاختبار، واعتماد بُنى نشر قابلة للتوسع على دعم النمو بمرور الوقت.

  • المخاطر الأمنية: نظرًا إلى أن وكلاء الذكاء الاصطناعي يتفاعلون غالبًا مع معلومات حساسة وأنظمة أعمال، فقد يثيرون مخاوف أمنية جديدة. ويمكن للمؤسسات الحد من هذه المخاطر عبر تطبيق ضوابط وصول صارمة، ومراقبة أنشطة الوكلاء، والحماية من التهديدات.

  • تكامل الأنظمة: تعتمد مؤسسات كثيرة على تطبيقات متعددة وقواعد بيانات وأنظمة قديمة لم تُصمم للعمل مع وكلاء الذكاء الاصطناعي. وقد يكون تكامل هذه الأنظمة معقدًا ويستغرق وقتًا طويلًا. ويساعد البدء بمهام سير عمل محددة بوضوح، وإعطاء الأولوية لعمليات التكامل ذات القيمة العالية، على تبسيط عملية النشر.

  • تبنّي المستخدمين: قد يتردد الموظفون والعملاء في الاعتماد على الأنظمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ولا سيما عند تغيّر مهام سير العمل. ويمكن أن تسهم الاتصالات الواضحة، وبرامج التهيئة، والدروس التدريبية، والتطبيق التدريجي في بناء الثقة وتشجيع التبني.

المؤلفون

Matthew Finio

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor

IBM Think

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