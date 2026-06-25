كيفية نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة

وبينما يركز بناء الوكيل على تطوير قدراته، يركز النشر على جعل هذه القدرات موثوقة ومفيدة في مواقف الاستخدام اليومية. ويتمثل هدف نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي في تمكين الوكيل من إنجاز مهام لصالح مستخدمين فعليين، مع تفاعله مع بيانات وأنظمة فعلية.

غالبًا ما يعمل وكيل الذكاء الاصطناعي المنشور بالتكامل مع برمجيات أخرى وقواعد بيانات وأدوات أعمال مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وقد يسترجع معلومات من أنظمة الشركة، أو يحدّث السجلات، أو ينسّق المهام عبر تطبيقات مختلفة. وتتيح هذه الاتصالات للوكيل أن يبدأ الإسهام في مهام سير العمل الفعلية.

ويشمل النشر أيضًا مراقبة طريقة عمل الوكيل بعد إطلاقه. إذ تتابع الفرق الموثوقية والدقة وتفاعلات المستخدمين لتحديد المشكلات وتحسين النتائج بمرور الوقت. وتساعد هذه الإدارة المستمرة في الحفاظ على فائدة الوكيل مع تطور المتطلبات.