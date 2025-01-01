تعزيز الإنتاجية باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي
أتمتة عمليات سير العمل المعقدة لديك باستخدام وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي
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وكلاء الذكاء الاصطناعي الذين يجعلون عملك أسهل

بإمكان وكلاء الذكاء الاصطناعي من IBM التكامل مع بياناتك وتطبيقاتك الحالية لإنجاز العمل. يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي من watsonx.ai، المصممين مسبقًا للأعمال، على تعزيز الإنتاجية على مستوى مؤسستك بأكملها. ابدأ في رؤية النتائج التي تطمح إليها. 

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الفوائد
تبسيط بيئات تكنولوجيا المعلومات المعقدة

تمكَّن من أتمتة عمليات سير العمل عبر جميع تطبيقات وأنظمة مؤسستك من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي ومنصة التنسيق الخاصة بنا.
زيادة الكفاءة من خلال الوكلاء الجاهزين والمخصصين

ابدأ بسرعة أكبر بنسبة 70% مع الوكلاء الجاهزين للأعمال، وأنشئ وكلاء مخصصين عبر استوديو بلا تعليمات برمجية.
التكامل بسلاسة مع الأنظمة الحالية

تمكَّن من التكامل بسلاسة مع أنظمة الأعمال الحالية وأكثر من 80 تطبيقًا مؤسسيًا رائدًا من Salesforce و Microsoft و Workday.

معدة مسبقًا وجاهزة للعمل

البدء باستخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي، بدون الحاجة إلى البرمجة. مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات أعمالك.
إعادة العنصر البشري إلى الموارد البشرية (HR)

توقف عن إهدار الوقت الثمين في مهام الموارد البشرية المتكررة التي تشتت انتباهك عن الأولويات الاستراتيجية. قم بأتمتة دعم الموارد البشرية، والتوظيف، والتأهيل، والتعلُّم والتطوير، وإدارة الأداء والموظفين باستخدام وكلاء الموارد البشرية المُعدين مسبقًا في watsonx. يمكنك النشر بشكل أسرع وتمكين الخدمة الذاتية باستخدام وظيفة الدردشة.

 استكشف وكلاء الموارد البشرية في watsonx
إطلاق العنان لإمكانات النمو الكاملة

تواجه المؤسسات أهداف نمو صعبة بالتزامن مع التفاوض على عمليات المبيعات المعقدة. عزز تأثير فريق المبيعات لديك من خلال أتمتة مهام المبيعات المهمة، بقوالب مبتكرة، باستخدام وكلاء  مبيعات watsonx -- لا حاجة إلى فريق برمجة أو فريق علم البيانات.

 استكشِف وكلاء مبيعات watsonx
ارتقِ بإنتاجيتك إلى مستوى جديد

ساعد محترفي المشتريات على خفض التكاليف والتخلص من أوجه القصور وتحسين إدارة الموردين. يتكامل وكلاء مشتريات watsonx مع الأدوات التي تستخدمها يوميًّا لإنجاز المهام الشائعة. ابدأ بسرعة باستخدام الوكلاء المُعَدّين مسبقًا أو أنشئ عمليات الأتمتة الخاصة بك. 

 استكشِف وكلاء المشتريات في watsonx
أدخلوا عصرًا جديدًا لتجربة العملاء

تقديم خدمة ذاتية أسرع وأذكى وأكثر سلاسة عبر أي قناة. حرر الموظفين من المهام المتكررة والمستهلكة للوقت، ليتفرغوا للحالات الأكثر تعقيدًا. يقدم وكلاء خدمة عملاء watsonx الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتلبية احتياجات العملاء وحل استفساراتهم بإجابات تستند إلى بيانات أعمالك.

 استكشِف وكلاء خدمة العملاء في watsonx
إعادة العنصر البشري إلى الموارد البشرية (HR)

توقف عن إهدار الوقت الثمين في مهام الموارد البشرية المتكررة التي تشتت انتباهك عن الأولويات الاستراتيجية. قم بأتمتة دعم الموارد البشرية، والتوظيف، والتأهيل، والتعلُّم والتطوير، وإدارة الأداء والموظفين باستخدام وكلاء الموارد البشرية المُعدين مسبقًا في watsonx. يمكنك النشر بشكل أسرع وتمكين الخدمة الذاتية باستخدام وظيفة الدردشة.

 استكشف وكلاء الموارد البشرية في watsonx
إطلاق العنان لإمكانات النمو الكاملة

تواجه المؤسسات أهداف نمو صعبة بالتزامن مع التفاوض على عمليات المبيعات المعقدة. عزز تأثير فريق المبيعات لديك من خلال أتمتة مهام المبيعات المهمة، بقوالب مبتكرة، باستخدام وكلاء  مبيعات watsonx -- لا حاجة إلى فريق برمجة أو فريق علم البيانات.

 استكشِف وكلاء مبيعات watsonx
ارتقِ بإنتاجيتك إلى مستوى جديد

ساعد محترفي المشتريات على خفض التكاليف والتخلص من أوجه القصور وتحسين إدارة الموردين. يتكامل وكلاء مشتريات watsonx مع الأدوات التي تستخدمها يوميًّا لإنجاز المهام الشائعة. ابدأ بسرعة باستخدام الوكلاء المُعَدّين مسبقًا أو أنشئ عمليات الأتمتة الخاصة بك. 

 استكشِف وكلاء المشتريات في watsonx
أدخلوا عصرًا جديدًا لتجربة العملاء

تقديم خدمة ذاتية أسرع وأذكى وأكثر سلاسة عبر أي قناة. حرر الموظفين من المهام المتكررة والمستهلكة للوقت، ليتفرغوا للحالات الأكثر تعقيدًا. يقدم وكلاء خدمة عملاء watsonx الدعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتلبية احتياجات العملاء وحل استفساراتهم بإجابات تستند إلى بيانات أعمالك.

 استكشِف وكلاء خدمة العملاء في watsonx

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استكشف حلولنا المستندة إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي

حقِّق إنتاجية غير مسبوقة مع مجموعة من أكثر الحلول تكاملًا في القطاع لمساعدة الأعمال على بناء وتخصيص وإدارة وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي. 
IBM watsonx™ Orchestrate

يمكنك إنشاء وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي ونشرهم وإدارتهم لأتمتة عملك وتسريع وتيرته.
خدمات استشارات الذكاء الاصطناعي

حوِّل عمليات أعمالك الشاملة إلى تطبيقات ذكية مدعومة بالوكلاء، وحقِّق عائد استثمار أعلى بمساعدة خبراء الذكاء الاصطناعي ونظامنا المفتوح من الشركاء.
IBM® watsonx.ai™

تمكَّن من تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي المخصصة وتشغيلها وإدارتها بشكل أسرع وأسهل باستخدام استوديو متكامل وتعاوني وشامل وآمن على مستوى المؤسسات للمطورين.
IBM watsonx™ Code Assistant

تمكَّن من تسريع إنتاجية المطورين وتقليل وقت الوصول إلى السوق من خلال دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في دورة حياة تطبيقاتك.

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قصص العملاء IBM AskHR

تمكَّنت IBM من توفير 12,000 ساعة من جمع البيانات وإدخالها خلال ربع سنة واحد فقط.

 اقرأ قصة IBM Dun and Bradstreet

يقدِّم كلٌّ من D&B Ask Procurement و IBM watsonx™ تقييمات شاملة لمخاطر الموردين باستخدام البيانات الموثوق بها والذكاء الاصطناعي.

 اقرأ قصة D&B Avid Solutions

قلَّلت Avid Solutions أخطاء إدارة المشاريع بنسبة 10%.

 اقرأ قصة Avid Solution
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تعرَّف على كيفية تعزيز الإنتاجية باستخدام watsonx Orchestrate.

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