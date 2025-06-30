وكلاء الذكاء الاصطناعي في التسويق

المؤلفون

Matthew Finio

Staff Writer

IBM Think

Amanda Downie

Staff Editor, AI Productivity & IBM Consulting

IBM Think

يعمل الذكاء الاصطناعي على تغيير طريقة عمل جهات التسويق. ويؤدي وكلاء الذكاء الاصطناعي -وهم جيل جديد من الأدوات المصممة للعمل باستقلالية وذكاء- دورًا متزايد الأهمية في هذا التحوُّل.

في الواقع، 50% من الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي حاليًا ستبدأ برامج تجريبية للذكاء الاصطناعي الوكيل في عام 2025.1

على عكس الأدوات السابقة، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي أداء مهام معقدة بتفاعل بشري أقل. ويدعم هؤلاء الوكلاء مجموعة واسعة من وظائف التسويق، بما في ذلك التفاعل مع العملاء، وإنشاء المحتوى، وإدارة الحملات، وتحليل الأداء.

القدرات الفريدة لوكلاء الذكاء الاصطناعي

لفهم كيفية استخدام جهات التسويق لوكلاء الذكاء الاصطناعي، من المفيد أولًا فهم ماهية هؤلاء الوكلاء. يبدأ ذلك بفهم الفرق بين نوعين رئيسيين من الذكاء الاصطناعي: الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي الوكيل. يُنتج الذكاء الاصطناعي التوليدي محتوى أصليًا استنادًا إلى طلب المستخدم. يمكن للذكاء الاصطناعي الوكيل أن يقرر ويتصرف من تلقاء نفسه، ساعيًا لتحقيق أهداف معقدة بأقل قدر من الإشراف.

لا يأتي مساعدو الذكاء الاصطناعي في شكل واحد فقط، بل بدرجات مختلفة على امتداد نطاق متدرج. فمن ناحية، توجد روبوتات المحادثة القائمة على القواعد، والتي تتَّبع نصوصًا محددة مسبقًا. يليها مساعدون افتراضيون أكثر تقدمًا، ثم مساعدون مدعومون بالذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، والذين يمكنهم تنفيذ مهام من خطوة واحدة. وفي قمة هذا التسلسل يوجد الوكلاء المدعومون بالذكاء الاصطناعي، والذين يعملون بشكل مستقل. يتخذ هؤلاء الوكلاء القرارات، ويصممون سير العمل، ويستخدمون استدعاء الوظائف للاتصال بالأدوات الخارجية لسد الثغرات في معرفتهم.

يتجاوز وكلاء الذكاء الاصطناعي حدود أتمتة التسويق البسيطة بمراحل. فبينما تقتصر أدوات الذكاء الاصطناعي مثل روبوتات المحادثة الأساسية على تقديم ردود مبرمجة مسبقًا، فإن وكلاء الذكاء الاصطناعي قادرون على تفسير المدخلات، والتفكير في الخيارات، واتخاذ قرارات مدروسة تُراعي السياق عبر منصات متعددة. يتكيف هؤلاء الوكلاء مع السلوك بمرور الوقت، ويعملون على تجزئة الأهداف الكبيرة إلى خطوات أصغر، ما يُتيح دعم استراتيجيات تسويقية معقدة بأدنى قدر من الإشراف.

على سبيل المثال، تعاوَن فريق التحول في IBM مع قسم الموارد البشرية بالشركة لتقديم تجربة خدمة ذاتية للموظفين، مبسَّطة، وشخصية، وقائمة على البيانات. في الوقت الحالي، يتم الرد على 94% من استفسارات الموارد البشرية على المستوى الأدنى على مستوى الشركة في IBM من خلال الوكيل الرقمي AskHR، ما يُتيح لمتخصصي الموارد البشرية التركيز على القضايا الأكثر تعقيدًا.2

ولتحقيق النتائج، يعتمد وكلاء الذكاء الاصطناعي على مجموعة من التقنيات. ويساعدهم التعلم الآلي في التعرُّف على الأنماط والتوصل إلى التوقعات. وتمكِّنهم معالجة اللغة الطبيعية (NLP) من فهم اللغة البشرية وإنتاجها، ويمنحهم الذكاء الاصطناعي التوليدي القدرة على إنشاء محتوى أصلي.

غالبًا ما يتم تشغيل هؤلاء الوكلاء بواسطة نماذج ذكاء اصطناعي مدرَّبة على مجموعات بيانات كبيرة لدعم قدرات الاستدلال والتخصيص. ومن الجوانب المهمة أيضًا قدرتهم على الاتصال بالأنظمة الخارجية -مثل إدارة علاقات العملاء (CRM) وواجهات برمجة التطبيقات (API)- ما يُتيح لهم الوصول إلى البيانات ذات الصلة، وتخصيص التفاعلات، والعمل في بيئات واقعية.

بدلًا من الاكتفاء بالإجابة عن سؤال عن منتج، قد يتمكن وكيل الذكاء الاصطناعي من التعرُّف على نية العميل في الشراء استنادًا إلى نمط الأسئلة والبيانات التي تم جمعها عنه. يمكن للوكيل بعد ذلك تلخيص الميزات الرئيسية، وتقديم خصم، ومتابعة الأمر بتوصيات مخصصة للمنتجات. يتخذ الوكيل هذه الخطوات دون أن يتلقى تعليمات صريحة.

قد يتولى وكيل ذكاء اصطناعي واحد مهمة بسيطة ومتكررة نسبيًا، مثل تحديث سجلات إدارة علاقات العملاء أو الرد على استفسار عميل. في التطبيقات الأكثر تقدمًا، تعمل أنظمة الوكلاء المتعددين مثل الفرق الذكية. يمكن لهؤلاء الوكلاء تفويض المهام الفرعية، وتبادل المعلومات، والتنسيق عبر الأدوات المختلفة لإتمام سير عمل معقد يشمل تخطيط الحملات، وتوليد نسخ متعددة من المحتوى، وتوزيع المواد، وتحليل الأداء.

وهذه القدرة على التعاون تجعل وكلاء الذكاء الاصطناعي متميزين عن المساعدين التقليديين. فمن خلال تبادل الرؤى وتقسيم المهام، يمكن للوكلاء التعامل مع المهام المترابطة ونقل السياق من عملية إلى أخرى، ما يجعل العمليات التسويقية أكثر ذكاءً وتكيّفًا وكفاءة.

أدوات قوية يجب استخدامها بمسؤولية

تُعَد أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل مثيرة للإعجاب. لكنها تطرح تحديات حوكمة معقدة؛ نظرًا لقدرتها على اتخاذ قرارات مستقلة وغامضة، ولقابليتها للتحيُّز، والتهديدات الإلكترونية، والثغرات التنظيمية. كما أن اعتمادها على التعلم الآلي وواجهات برمجة التطبيقات الخارجية يجعل من الصعب ضمان العدالة والمساءلة وحماية الخصوصية.

يجب على المؤسسات أن تتجاوز ممارسات الحوكمة التقليدية لإدارة هذه المخاطر. وينبغي اعتماد أدوات حماية مثل آليات تحديد الوصول للذكاء الاصطناعي، واختبارات الضغط، والمراقبة بين الوكلاء، وآليات الإيقاف الطارئ، والإشراف البشري، وأنظمة الحوكمة مثل مجموعة أدوات IBM® watsonx.governance. ومع توسُّع نطاق أنظمة الذكاء الاصطناعي، تصبح الحوكمة المسؤولة أمرًا بالغ الأهمية لضمان استخدامها الآمن والأخلاقي والفعَّال.3

تغيير طريقة تنفيذ التسويق

وفقًا لبحث أجرته شركة IBM، من المتوقع أن يكون لوكلاء الذكاء الاصطناعي تأثير أوَّلي كبير على تحسين الأداء والعائد على الاستثمار في حالتَي خدمة العملاء ودعم المبيعات.4 ويتوقَّع تقرير صادر عن شركة Gartner أنه بحلول عام 2028، سيتم اتخاذ ما لا يقل عن 15% من قرارات العمل اليومية بشكل مستقل من خلال الذكاء الاصطناعي الوكيل، مقارنةً بـ 0% في عام 2024.5

يوفر وكلاء الذكاء الاصطناعي لجهات التسويق أداة جديدة قوية. يمكن لجهات التسويق الآن تفويض اتخاذ القرارات الحقيقية وتنفيذها إلى أنظمة قادرة على التعلم والتفكير والأداء على نطاق واسع. يمكن لوكيل التسويق المدعوم بالذكاء الاصطناعي تحليل بيانات العملاء. ويمكنه كتابة الرسائل المخصصة وإرسالها. ويمكنه إدارة الحملات الإعلانية وتعديل الاستراتيجيات. وكل هذا يفعله الوكيل دون الحاجة إلى توجيه بشري مستمر.

وتغطي حالات الاستخدام هذه وظائف التسويق الرئيسية. فهي تتضمن التسويق عبر البريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، وتحسين محركات البحث، واستراتيجية التسعير. وتجعل هذه القدرات من الذكاء الاصطناعي قوة رئيسية في تعزيز أداء التسويق الحديث.2

على سبيل المثال، قد يرد روبوت محادثة بسيط بإجابة معدّة مسبقًا عندما يكتب أحدهم: ما سياسة الاسترجاع لديكم؟ يمكن لوكيل الذكاء الاصطناعي أن يفعل الكثير. قد يدرك أنه من المحتمل أن يُجري العميل عملية شراء ويقدِّم المساعدة بشكل استباقي. ويمكنه أيضًا تلخيص تفاصيل المنتج وتخصيص المتابعة، وتخصيص سلوكه بناءً على ما يتعلمه بمرور الوقت.

بدلًا من مجرد تسريع سير العمل التقليدي، يُعيد وكلاء الذكاء الاصطناعي تعريف ما يمكن لفرق التسويق تحقيقه. يمثِّل هؤلاء الوكلاء جيلًا جديدًا من أدوات التسويق الرقمي الذكية التي تدعم استراتيجيات الابتكار والتفاعل مع العملاء، ويمكنهم تحمُّل تعقيدات تحليل البيانات وتنفيذها كشركاء متعاونين وفاعلين. 

لماذا يُعَد وكلاء الذكاء الاصطناعي مهمين في التسويق؟

يُعَد وكلاء الذكاء الاصطناعي عنصرًا مهمًا في جهود التسويق؛ لأنهم يعيدون تشكيل طريقة اتخاذ القرارات وتنفيذ الإجراءات على نحو جذري. تعتمد أنظمة التسويق التقليدية، حتى في حال أتمتتها، بشكل كبير على قواعد محددة مسبقًا وتخطيط الحملات من قبل البشر. تواجه هذه الأساليب صعوبة في مواكبة سرعة وتعدُّد وتنوع سلوك المستهلكين في العصر الحديث.

تم تصميم وكلاء الذكاء الاصطناعي؛ ليكونوا قادرين على التفكير والتعلُّم واتخاذ الإجراءات بشكل مستقل. يمنح هذا جهات التسويق القدرة على الاستجابة لاحتياجات كل عميل على حدة في الوقت الفعلي وعلى نطاق واسع.

لا تكمن أهميتهم في الأتمتة فحسب، بل في قدرتهم على أداء دور وسطاء قادرين على التكيّف بين العلامات التجارية والمستهلكين. مع تزايد تشتُّت عملية التسويق بسبب تنقُّل المستخدمين بين المنصات والقنوات والأجهزة، يؤدي وكلاء الذكاء الاصطناعي دور كيانات ذكية قادرة على فهم السياق والتفاعل مع المستخدمين وإرشادهم طوال رحلة العميل.

وبإمكانهم تحديث استراتيجياتهم باستمرار بناءً على المعلومات الجديدة، ما يؤدي إلى تحسين الأداء عبر مقاييس رئيسية مثل التصنيفات ومعدلات التحويل، مع الحفاظ على اتساق نبرة العلامة التجارية.

كما يُعالج وكلاء الذكاء الاصطناعي تحديًا استراتيجيًا متزايدًا يتمثل في محدودية انتباه البشر وقدرة المؤسسات على الاستيعاب. مع تزايد عدد القنوات والأدوات ومصادر البيانات، يصبح من غير العملي أن تقوم فرق التسويق بدمج كل هذه المعلومات في الوقت الفعلي. يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي بشكل مستمر ومستقل، ما يمكِّن أنظمة التسويق من التحلي بمرونة أكبر.

يساعد الوكلاء أيضًا على تقليل حاجة الفرق البشرية إلى إدارة كل تفصيل من تفاصيل التنفيذ، ما يُتيح لهم التركيز على التخطيط الاستراتيجي، واستراتيجية العلامة التجارية، والتوجيه الإبداعي.

يغيِّر وكلاء الذكاء الاصطناعي نموذج العمليات التسويقية - من نموذج قائم على حملات دورية وثابتة إلى نظام ديناميكي ومستمر وذكي. يُتيح هذا التغيير للمؤسسات أن تكون أكثر مرونة واستجابة وكفاءة في تلبية احتياجات العملاء وتحقيق أهداف الأعمال. ويُعَد هذا النوع من التحوُّل الشامل ذا قيمة خاصة للشركات التي تتعامل مع رحلات عملاء معقّدة ومتعددة النقاط، مثل مزودي البرمجيات كخدمة، ومنصات التجارة الإلكترونية، وشركات الخدمات المالية.

كيف يتم استخدام وكلاء الذكاء الاصطناعي في التسويق؟ 
.

تستخدم جهات التسويق وكلاء الذكاء الاصطناعي كمساعدين أذكياء لإدارة المهام التي كانت تتطلب عادةً جهدًا يدويًا أو مراقبة مستمرة أو تنسيقًا واسع النطاق. وفيما يلي بعض الأمثلة حول كيفية تطبيقها في مبادرات التسويق القائمة على الذكاء الاصطناعي:

مشاركة العملاء في المحادثات

يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي على تحسين كيفية تفاعل العلامات التجارية مع العملاء من خلال واجهات الدردشة الذكية. وعلى عكس روبوتات المحادثة التقليدية القائمة على القواعد، يفهم هؤلاء الوكلاء اللغة الطبيعية، ويتتبعون سياق المحادثات الجارية، ويستجيبون بطريقة أكثر شبهًا بالبشر.

حيث يمكنهم إرشاد المستخدمين خلال المهام المعقدة مثل اختيار المنتجات أو حل مشكلات الخدمة، وغالبًا ما يتم تعزيز ذلك من خلال التكامل مع أدوات النماذج اللغوية الكبيرة مثل ChatGPT، ما يوسِّع من قدراتهم الحوارية.

ومن الأمثلة المتخصصة على ذلك وكيل قاعدة المعرفة، الذي يعمل على تحديث موارد المعرفة الذاتية بشكل ديناميكي لتمكين العملاء من حل المشكلات بأنفسهم.6

التخصيص المفرط على نطاق واسع

يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تحليل سلوك المستخدم وتفضيلاته وتاريخه لإنشاء رسائل مخصصة لكل فرد، بدلًا من تصميم عشرات الإعلانات يدويًا لحملات البريد الإلكتروني الموجَّهة إلى شرائح مختلفة من الجمهور. يستخدم هؤلاء الوكلاء تقنيات توليد اللغة الطبيعية لصياغة محتوى فريد، إلى جانب التعلم الآلي لتحديد المحتوى الذي سيؤدي على الأرجح إلى تحقيق نقرة أو تحويل أو تفاعل أعمق.

وفي خطوة أكثر تقدمًا، يُنتج وكيل الفيديو المخصص الذي يمثِّل المتحدث باسم العلامة التجارية مقاطع فيديو مخصصة تُحيّي المستخدمين بأسمائهم وتُشير إلى اهتماماتهم الخاصة، ما يُضفي طابعًا إنسانيًا على المحتوى الديناميكي.6

تنفيذ حملات إعلانية ديناميكية

يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي تشغيل حملات التسويق وتحسينها ذاتيًا، والقيام بمهام كانت تتطلب في السابق فرقًا كبيرة. يمكنهم إدارة شراء الوسائط تلقائيًا عبر منصات متعددة مثل محركات البحث، وشبكات العرض، والشبكات الاجتماعية مثل LinkedIn. فهم يراقبون بيانات الأداء في الوقت الفعلي -مثل مرات الظهور، ومعدلات النقر، وأداء الحملة- ثم يعدِّلون العروض، ومعايير الاستهداف، وتوزيع الميزانية لتحقيق أهداف الحملة.

يعمل الذكاء الاصطناعي الوكيل بشكل مستمر ودون تعب. قد يقوم، على سبيل المثال، بتعديل حملة إعلانية لشركة كبيرة خلال الليل. وقد يتخذ قرارات تتعلق بميزانية الإعلانات، ويُنشئ المحتوى وينشره. سيؤدي وكيل الاستراتيجية دورًا حيويًا في هذا السياق، من خلال تحسين هيكل الحملات استنادًا إلى التحليلات التنبؤية وبيانات الأداء السابقة.6

الذكاء الاستراتيجي والرؤى

يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي معالجة كميات كبيرة من بيانات السوق وتعليقات العملاء ونتائج الحملات التسويقية لتوليد رؤى أو تقديم توصيات. يمكن لبعض الوكلاء حتى التنسيق فيما بينهم - حيث يتولى أحدهم إنشاء المحتوى، وآخر يتولى التوزيع، وثالث يقيِّم الأداء. يؤدي هذا التنسيق إلى إنشاء نظام تسويق أكثر ذكاءً وترابطًا قادر على التعلم والتكيف بمرور الوقت، ما يساهم في وضع إطار العمل ودراسة الحالة التي تُظهر النتائج.

على سبيل المثال ، يمكن لوكيل التوجهات والرؤى استخراج البيانات السلوكية وتحليل المشاعر لعرض توجهات السوق الناشئة. في الوقت نفسه، يراقِب وكيل الاستماع الاجتماعي المحادثات عبر الإنترنت ويتفاعل مع الجماهير في الوقت الفعلي لرصد أي تغيُّر في تصوُّر العلامة التجارية والاستجابة له.6

أتمتة سير العمل وتنسيق النظام

داخليًا، يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي على تبسيط العمليات التسويقية من خلال أتمتة المهام الداخلية مثل إنشاء المحتوى، وإعداد التقارير، وتتبُّع الأداء. يمكنهم إعداد نسخ متنوعة من المحتوى، وتحليل أنماط التفاعل، واقتراح الخطوات التالية، مع التنسيق بين الأدوات والمنصات المختلفة.

مع تطوّرهم، يؤدي هؤلاء الوكلاء دور الجسر بين الأدوات والأنظمة، ويساعدون جهات التسويق على إدارة العمليات المعقدة ومتعددة الوظائف بكفاءة أكبر. ويشمل ذلك دمج الأسئلة الشائعة، وسير عمل العملاء، وحملات التواصل.

على سبيل المثال، يمكن لوكيل إنشاء المحتوى إنتاج مواد مخصصة وذات صلة بالسياق عبر النصوص والصور ومقاطع الفيديو. يمكن لوكيل إعداد الموجزات الإبداعية متعددة الوسائط تحويل أهداف الحملة إلى موجزات إبداعية شاملة تتضمن نماذج للرسائل، وتوجيهات للتصميم، وتحليلات للجمهور، وذلك باستخدام قوالب قابلة لإعادة الاستخدام لدعم الاتساق والسرعة.6

أكاديمية الذكاء الاصطناعي

كن خبيرًا في الذكاء الاصطناعي

اكتسب المعرفة لتحديد أولويات استثمارات الذكاء الاصطناعي التي تدفع نمو الأعمال. ابدأ مع أكاديمية الذكاء الاصطناعي المجانية اليوم وتولَّ زمام المبادرة لتعزيز مستقبل الذكاء الاصطناعي في مؤسستك.
شاهِد السلسلة

فوائد وكلاء الذكاء الاصطناعي في التسويق

من أبرز الطرق التي يُحسِّن بها وكلاء الذكاء الاصطناعي عمل فرق التسويق ويُحدِثون بها تحوُّلًا:

التحسين المستمر: يراقب وكلاء الذكاء الاصطناعي بيانات الأداء ويحللونها في الوقت الفعلي، ما يُتيح لهم اختبار الحملات وتعلُّمها وتعديلها تلقائيًا دون الحاجة إلى تدخل بشري. ويُتيح ذلك إجراء تحسينات مستمرة على الرسائل والتصاميم والميزانية، ما يؤدي إلى نتائج أفضل.

تحسين مشاركة العملاء: بدلًا من تقديم ردود جاهزة كما تفعل روبوتات المحادثة التقليدية، يستطيع وكلاء الذكاء الاصطناعي فهم السياق، وتحليل احتياجات العملاء، ومتابعة المحادثات عبر الجلسات والقنوات المختلفة، ما يوفر تفاعلات أكثر فائدة وملاءمة للعملاء.

تقليل التعقيد عبر الأنظمة: غالبًا ما تكون الأنظمة التسويقية غير مترابطة، ما يجعل التنسيق أكثر صعوبة. يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي كطبقة وسيطة ذكية، تربط بين الأدوات والبيانات ومهام سير العمل، لأتمتة العمليات التي كانت تتطلب سابقًا تنسيقًا بين فرق أو منصات متعددة.

تنفيذ قابل للتوسع مع تكاليف أقل: يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي إدارة آلاف القرارات الصغيرة والمهام في وقت واحد، مثل اختبار الرسائل أو تعديل الاستهداف، دون زيادة عدد الموظفين. ويمكنهم أيضًا التكامل مع منصات مثل HubSpot وSalesforce وغيرها من حلول إدارة علاقات العملاء (CRM) لدعم إدارة الحملات من البداية إلى النهاية، ما يمكِّن الفرق الصغيرة من تنفيذ استراتيجيات تسويقية متقدمة بكفاءة.

تعزيز دعم اتخاذ القرار: بالإضافة إلى تنفيذ المهام، يقدم بعض وكلاء الذكاء الاصطناعي توصيات استراتيجية، ويشيرون إلى المشكلات، ويعرضون اقتراحات، ما يعزز الحكم البشري بدلًا من استبداله.

التسويق المستمر: يمكن للعلامات التجارية التي تستخدم وكلاء الذكاء الاصطناعي الحفاظ على حملات نشطة وتفاعل مستمر مع العملاء على مدار اليوم. لا يأخذ وكلاء الذكاء الاصطناعي فترات راحة؛ لِذا تستمر تجارب العملاء والتحديثات والتحليلات في العمل حتى عند غياب الفرق البشرية.

مستقبل الذكاء الاصطناعي بعد الوكلاء

لا يمكن للذكاء الاصطناعي ووكلائه أن يحلّوا محل فِرق التسويق من البشر بالكامل، ومن غير المرجَّح أن يحدث ذلك في المستقبل القريب. بل هم يُعيدون تشكيل أولويات فرق التسويق وطريقة عملها. فيما يلي بعض التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي التي من المتوقع أن نشهدها في غضون عشر سنوات والتي ستؤثِّر في التسويق والصناعات:7

الوضع الراهن للوسائط المتعددة: سيصبح الذكاء الاصطناعي متعدد الوسائط، الذي يعالج ويُدمج أشكالًا مختلفة من المدخلات مثل النص والصوت والصور والفيديو، أكثر تطورًا بكثير. سيسمح هذا التطور للذكاء الاصطناعي بمحاكاة التواصل البشري بشكل أفضل، ودعم مساعدين افتراضيين أذكياء قادرين على فهم استفسارات معقدة وغنية بالسياق، والرد بإجابات مخصصة ومتعددة الوسائط مثل المخططات أو التعليمات الصوتية أو العروض المرئية.

تعميم الذكاء الاصطناعي وتسهيل إنشاء النماذج: سيصبح تطوير الذكاء الاصطناعي أكثر سهولة بفضل المنصات التي لا تتطلب كتابة كود أو تتطلب كودًا بسيطًا، وأدوات التعلم الآلي المؤتمت، وواجهات برمجة التطبيقات الجاهزة للتكامل. يمكن لرواد الأعمال والهواة والشركات الاستفادة من دورات الابتكار الأسرع، وسير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والنماذج السحابية القابلة للتخصيص. ويمكن لهذه التطورات أن تمكِّن غير المتخصصين من إنشاء حلول ذكاء اصطناعي مخصصة ونشرها، ما يعزز الإبداع.

التأمين ضد الهلوسة: مع ازدياد اعتماد القطاعات الحيوية على الذكاء الاصطناعي، قد تلجأ المؤسسات إلى تأمين من نوع خاص لحماية نفسها من الأضرار المالية أو القانونية أو السمعة الناتجة عن المخرجات غير الدقيقة. ستغطي هذه السياسات المخاطر الناتجة عن أخطاء الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل نشر معلومات مضللة أو توصيات غير دقيقة أو قرارات متحيزة، وستسهم في ترسيخ ضوابط مؤسسية لضمان موثوقية النماذج.

الذكاء الاصطناعي في الإدارة العليا: سيكون الذكاء الاصطناعي بمثابة مستشار استراتيجي في بيئات الإدارة التنفيذية، حيث سيوفر رؤًى في الوقت الفعلي تستند إلى البيانات ومحاكاة للسيناريوهات لدعم قرارات الأعمال. ستعمل الأنظمة المتقدمة على تبسيط التنسيق بين الأقسام، وتقديم تخطيط تنبؤي، وتمكين الشركات الصغيرة من الوصول إلى أدوات كانت حكرًا على المؤسسات الكبرى. وسيصبح الذكاء الاصطناعي في الأساس شريكًا موثوقًا به للقيادة.

أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وتنظيمه: ستتطور اللوائح التنظيمية العالمية للذكاء الاصطناعي لتواكب التقنية السريعة. وستركِّز هذه اللوائح على الشفافية والصلابة والإشراف البشري، خصوصًا في التطبيقات عالية المخاطر. ستدفع المخاوف الأخلاقية مثل التحيُّز، والخصوصية، والمساءلة إلى وضع سياسات تُصنِّف الذكاء الاصطناعي حسب مستوى المخاطر، وتفرض معايير للسلامة، وتحظر حالات الاستخدام الضار مثل المراقبة الجماعية أو التصنيف الاجتماعي.

استخدام البيانات وإدارتها: مع تزايد صعوبة الحصول على البيانات الواقعية بطريقة أخلاقية وعلى نطاق واسع، ستصبح البيانات الاصطناعية معيارًا لتدريب الذكاء الاصطناعي. ستعطي المؤسسات الأولوية لمجموعات البيانات الخاصة بها وضمان الجودة الصارم لإنشاء نماذج مخصصة. سيتم تطبيق حوكمة أكثر صرامة للسيطرة على "الذكاء الاصطناعي الظلي" وضمان تعامل الأنظمة المعتمدة مع المعلومات الحساسة بمسؤولية.

