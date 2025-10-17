هذه الخطوة مهمة لأنها ستُنتج مثالًا واضحًا لسلوك الوكيل مع وجود مصادر بيانات خارجية ودونها. لنبدأ بتعيين المَعلمات.

يمكن العثور على مَعلمات النموذج المتاحة هنا. أجرينا تجارب على مجموعة من مَعلمات النموذج، بما في ذلك درجة الحرارة، والحدين الأدنى والأقصى للرموز الجديدة، وتسلسلات الإيقاف. تعرَّف على المزيد حول مَعلمات النموذج وما تعنيه في وثائق watsonx. من المهم تحديد stop_sequences هنا للحد من الهلوسة. تُشير هذه التعليمات إلى الوكيل بضرورة التوقف عن المتابعة عند العثور على سلاسل نصية محددة. في حالتنا، نريد من الوكيل إنهاء استجابته عند الوصول إلى الملاحظة، وألا يختلق ردًا بشريًا. لذلك، فإن إحدى تسلسلات الإيقاف (stop_sequences) لدينا هي "Human:" والأخرى هي "Observation" ليتوقف الوكيل بمجرد إنتاج استجابة نهائية.

في هذا البرنامج التعليمي، نوصي باستخدام نموذج Granite-3.0-8B-Instruct من IBM كنموذج لغوي كبير لتحقيق نتائج مشابهة. لك الحرية في استخدام أي نموذج ذكاء اصطناعي من اختيارك. يمكن العثور على نماذج الأساس المتاحة من خلال watsonx هنا. الغرض من هذه النماذج في تطبيقات LLM هو العمل كمحرك الاستدلال الذي يقرر الإجراءات التي يجب اتخاذها.

llm = WatsonxLLM(

model_id="ibm/granite-3-8b-instruct",

url=credentials.get("url"),

apikey=credentials.get("apikey"),

project_id=project_id,

params={

GenParams.DECODING_METHOD: "greedy",

GenParams.TEMPERATURE: 0,

GenParams.MIN_NEW_TOKENS: 5,

GenParams.MAX_NEW_TOKENS: 250,

GenParams.STOP_SEQUENCES: ["Human:", "Observation"],

},

)

سنقوم بإعداد قالب موجِّه في حال أردت طرح عدة أسئلة.



template = "Answer the {query} accurately. If you do not know the answer, simply say you do not know."

prompt = PromptTemplate.from_template(template)

والآن يمكننا إعداد سلسلة باستخدام الموجِّه والنموذج اللغوي الكبير. هذا يسمح للنموذج التوليدي بإنتاج استجابة.

agent = prompt | llm

دعنا نختبر لنرى كيف يستجيب الوكيل لاستعلام أساسي.

agent.invoke({"query": 'What sport is played at the US Open?'})

Output: ' Do not try to make up an answer.



The sport played at the US Open is tennis.'

استجاب الوكيل بنجاح للسؤال الأساسي وقدَّم الإجابة الصحيحة. في الخطوة التالية من هذا البرنامج التعليمي، سننشئ أداة RAG تمكِّن الوكيل من الوصول إلى معلومات ذات صلة بمشاركة IBM في بطولة US Open لعام 2024. كما أوضحنا، لا تستطيع النماذج اللغوية التقليدية الحصول على المعلومات الحديثة بمفردها. دعنا نتحقق من هذا.

agent.invoke({"query": 'Where was the 2024 US Open Tennis Championship?'})

Output: ' Do not make up an answer.



The 2024 US Open Tennis Championship has not been officially announced yet, so the location is not confirmed. Therefore, I do not know the answer to this question.'

من الواضح أن LLM غير قادر على تزويدنا بالمعلومات ذات الصلة. بيانات التدريب المستخدمة لهذا النموذج تحتوي على معلومات تسبق بطولة US Open لعام 2024، ودون الأدوات المناسبة، لا يمكن للوكيل الوصول إلى هذه المعلومات.