ما المقصود بالذكاء الاصطناعي التوليدي؟ 

2017: نشر Ashish Vaswani، فريق من Google Brain، وفريق من جامعة تورنتو ورقة بحثية بعنوان ” Attention is All You Need،“ وهي ورقة بحثية توثق مبادئ نماذج المحولات، المعترف بها على نطاق واسع على أنها تُمكّن أقوى نماذج الأساس وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي يتم تطويرها اليوم.