يتم تدريب معظم نماذج التعلم العميق الحديثة للتصنيف أو الانحدار من خلال التعلم الخاضع للإشراف، ما يتطلب العديد من الأمثلة المُصنَّفة لفئات البيانات ذات الصلة. "تتعلم" النماذج من خلال إجراء تنبؤات على مجموعة بيانات تدريبية مصنفة؛ حيث توفر تصنيفات البيانات نطاق الإجابات المحتملة والإجابات الصحيحة (أو الحقيقة الأساسية) لكل مثال تدريبي. يعني "التعلّم" هنا تعديل أوزان النموذج لتقليل الفرق بين تنبؤات النموذج والحقيقة الأساسية. وتتطلب هذه العملية عينات مصنفة كافية للعديد من جولات التدريب والتحديثات.

على الرغم من فعالية التعلم الخاضع للإشراف، فإنه غير عملي في بعض سيناريوهات العالم الحقيقي. يُعدّ وضع تعليقات توضيحية لكميات كبيرة من عينات البيانات أمرًا مكلفًا للغاية ويستغرق وقتًا طويلاً، وفي حالات مثل الأمراض النادرة والأنواع المكتشفة حديثًا، قد تكون الأمثلة نادرة أو غير موجودة. ضع في حسبانك مهام التعرف على الصور: وفقًا لإحدى الدراسات، يمكن للبشر التعرف على ما يقرب من 30,000 فئة من فئات الأشياء التي يمكن تمييزها بشكل فردي.1 ليس من الممكن، من حيث الوقت والتكلفة والموارد الحاسوبية، أن تقترب نماذج الذكاء الاصطناعي من القدرات البشرية عن بُعد في حال تدريبها بشكل صريح على بيانات مصنفة لكل فئة.

لقد أدت الحاجة إلى أن تكون نماذج التعلم الآلي قادرة على التعميم بسرعة على عدد كبير من الفئات الدلالية بأقل قدر من التدريب إلى ظهور التعلم بمثال واحد: وهي مجموعة فرعية من التعلم الآلي تشمل أيضًا التعلم بالقليل من الأمثلة والتعلم بمثال واحد. وعادةً ما يستخدم التعلُّم بمثال واحد فقط التعلُّم النقلي والأساليب القائمة على التعلُّم الوصفي لتدريب النماذج على التعرف بسرعة على الفئات الجديدة باستخدام عدد قليل من الأمثلة التدريبية المصنفة - أو مثال واحد مصنّف في التعلُّم بمثال واحد.

لا يشير التعلّم بدون أمثلة مُسبقة، مثله مثل جميع أنواع التعلّم بالقليل من الأمثلة، إلى أي خوارزمية محددة أو بنية شبكة عصبية معينة، بل إلى طبيعة مشكلة التعلّم نفسها: حيث لا يتم تدريب النموذج في التعلّم بدون أمثلة مُسبقة على أي أمثلة مُصنّفة للفئات غير المرئية التي يُطلب منها وضع تنبؤات تتعلق بها بعد التدريب.

لا يأخذ إعداد المشكلة هذا في الحسبان ما إذا كانت هذه الفئة موجودة (وإن كانت غير مُصنَّفة) في بيانات التدريب. على سبيل المثال، بعض نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) مناسبة تمامًا لمهام التعلم بدون أمثلة مُسبقة، حيث يتم تدريبها مسبقًا من خلال التعلم الذاتي الخاضع للإشراف على مجموعة ضخمة من النصوص التي قد تحتوي على إشارات عرضية أو معرفة بفئات بيانات غير مرئية. ومن دون وجود أمثلة مصنفة للاستفادة منها، تعتمد جميع طرق التعلم بدون أمثلة مُسبقة على استخدام مثل هذه المعرفة المساعدة لوضع التنبؤات.

نظرًا لتعدد استخداماته ونطاقه الواسع من حالات الاستخدام، فقد أصبح التعلم بدون أمثلة مُسبقة مجالاً ملحوظًا بشكل متزايد للبحث في علوم البيانات، لا سيما في مجالات الرؤية الحاسوبية ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP).