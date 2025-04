للتعمق أكثر في التحليل التمييزي الخطي باستخدام Python والاستفادة من مكتبة scikit-learn، يمكنك استكشاف هذا البرنامج التعليمي تعلم خوارزميات التصنيف باستخدام Python و scikit-learn في ™IBM watsonx. يساعدك هذا البرنامج التعليمي في أساسيات حل مشكلة التعلم الآلي القائم على التصنيف باستخدام Python و scikit-learn (المعروف أيضًا باسم sklearn).

في البرنامج التعليمي التدريجي، تستورد أولاً مكتبات Python اللازمة للعمل مع مجموعة بيانات Iris، ثم إجراء المعالجة المسبقة للبيانات، ثم إنشاء نموذج التحليل التمييزي الخطي (LDA) وتقييمه:

<Python code snippet>

import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import sklearn import seaborn as sns from sklearn.preprocessing import StandardScaler, LabelEncoder from sklearn.model_selection import train_test_split from sklearn.discriminant_analysis import LinearDiscriminantAnalysis from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix

إذا كانت المكتبات لم تُثبَّت بعدُ، فيمكنك حل هذه المشكلة باستخدام pip install.

طالع أيضًا وثائق scikit-learn للحصول على نظرة عامة عن المعلمات الرئيسية والسمات والأمثلة العامة لتطبيقات Python باستخدام sklearn.discriminant_analysis.LinearDiscriminantAnalysis.