لقد لعب تطوير التضمين لتمثيل النص دورًا حاسمًا في تطوير تطبيقات معالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعلم الآلي (ML). أصبحت تضمينات الكلمات جزءًا لا يتجزأ من مهام مثل تصنيف النصوص وتحليل المشاعر والترجمة الآلية والمزيد.

تمثّل الطرق التقليدية لتمثيل الكلمات بطريقة يمكن للآلات فهمها، مثل الترميز الأحادي، كل كلمة كمتجه متناثر بأبعاد تساوي حجم المفردات. هنا، عنصر واحد فقط من المتجه هو "ساخن" (تم ضبطه على 1) للإشارة إلى وجود تلك الكلمة. على الرغم من بساطته، إلا أن هذا النهج يعاني من لعنة الأبعاد، ويفتقر إلى المعلومات الدلالية ولا يلتقط العلاقات بين الكلمات.

من ناحية أخرى، تُعد تضمينات الكلمات عبارة عن متجهات كثيفة ذات قيم مستمرة يتم تدريبها باستخدام تقنيات التعلم الآلي، والتي غالبًا ما تعتمد على الشبكات العصبية. تكمن الفكرة في تعلم التمثيلات التي ترمز إلى المعنى الدلالي والعلاقات بين الكلمات. يتم تدريب عمليات تضمين الكلمات من خلال تعريض النموذج لكمية كبيرة من البيانات النصية وتعديل تمثيلات المتجهات بناءً على السياق الذي تظهر فيه الكلمات.

إحدى الطرق الشائعة للتدريب على تضمين الكلمات هي Word2Vec، والتي تستخدم شبكة عصبية للتنبؤ بالكلمات المحيطة بالكلمة المستهدفة في سياق معين. هناك نهج آخر يُستخدم على نطاق واسع وهو GloVE (Global Vectors for Word Representation)، والذي يستفيد من الإحصاءات العالمية لإنشاء عمليات تضمين.

لقد أثبتت عمليات تضمين الكلمات أنها ذات قيمة لا تقدر بثمن لمهام معالجة اللغة الطبيعية، حيث إنها تسمح لخوارزميات التعلم الآلي بفهم العلاقات الدلالية بين الكلمات ومعالجتها بطريقة أكثر دقة مقارنة بالطرق التقليدية.