ما المقصود بالاستدلال بالذكاء الاصطناعي؟

يُعدّ الاستدلال بالذكاء الاصطناعي أمرًا بالغ الأهمية لتقدُّم تقنيات الذكاء الاصطناعي ودعم تطبيقاتها الأكثر ابتكارًا، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي القدرة التي تشغل تطبيق ChatGPT الشهير.تعتمد نماذج الذكاء الاصطناعي على الاستدلال بالذكاء الاصطناعي لتقليد طريقة تفكير البشر واستنتاجاتهم واستجابتهم للمطالبات.

يبدأ الاستدلال بالذكاء الاصطناعي بتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي على مجموعة كبيرة من البيانات باستخدام خوارزميات صنع القرار. تتكون نماذج الذكاء الاصطناعي من خوارزميات اتخاذ القرار التي يتم تدريبها على الشبكات العصبية—وهي نماذج لغوية كبيرة (LLMs) يتم إنشاؤها مثل الدماغ البشري.على سبيل المثال، قد يتم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المصمم للتعرف على الوجه على ملايين الصور للوجه البشري.في نهاية المطاف، أنها تتعلم التعرف بدقة على ميزات مثل لون العينين وشكل الأنف ولون الشعر، ويمكنها بعد ذلك استخدامها للتعرف على الفرد في الصورة.