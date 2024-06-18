ما المقصود بالاستدلال بالذكاء الاصطناعي؟

الاستدلال بالذكاء الاصطناعي (AI) هو قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي المدرَّبة على التعرُّف على الأنماط واستخلاص النتائج من المعلومات التي لم ترها من قبل.
يُعدّ الاستدلال بالذكاء الاصطناعي أمرًا بالغ الأهمية لتقدُّم تقنيات الذكاء الاصطناعي ودعم تطبيقاتها الأكثر ابتكارًا، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهي القدرة التي تشغل تطبيق ChatGPT الشهير.تعتمد نماذج الذكاء الاصطناعي على الاستدلال بالذكاء الاصطناعي لتقليد طريقة تفكير البشر واستنتاجاتهم واستجابتهم للمطالبات.
يبدأ الاستدلال بالذكاء الاصطناعي بتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي على مجموعة كبيرة من البيانات باستخدام خوارزميات صنع القرار. تتكون نماذج الذكاء الاصطناعي من خوارزميات اتخاذ القرار التي يتم تدريبها على الشبكات العصبية—وهي نماذج لغوية كبيرة (LLMs) يتم إنشاؤها مثل الدماغ البشري.على سبيل المثال، قد يتم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المصمم للتعرف على الوجه على ملايين الصور للوجه البشري.في نهاية المطاف، أنها تتعلم التعرف بدقة على ميزات مثل لون العينين وشكل الأنف ولون الشعر، ويمكنها بعد ذلك استخدامها للتعرف على الفرد في الصورة.
على الرغم من الارتباط الوثيق بينهما، فإن الاستدلال بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) هما خطوتان مختلفتان في دورة حياة نموذج الذكاء الاصطناعي.
إذا لم يتم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على مجموعة بيانات قوية مناسبة لتطبيقها، فهي ببساطة غير فعالة. نظرًا للطبيعة الحساسة للتكنولوجيا وكيفية التدقيق المتواصل عليها في الإعلام1، تحتاج المؤسسات إلى توخي الحذر. ولكن مع التطبيقات التي تمتد عبر الصناعات وتوفر إمكانات التحول الرقمي والابتكار القابل للتوسع، فإن فوائدها عديدة:
على الرغم من أن فوائد الاستدلال بالذكاء الاصطناعي كثيرة، إلا أنها لا تخلو من التحديات أيضًا باعتبارها تقنية حديثة وسريعة النمو. وفيما يلي بعض المشكلات التي تواجه الصناعة والتي يجب على الشركات التي تفكر في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مراعاتها:
يُعَد الاستدلال بالذكاء الاصطناعي عملية معقدة تتطلب تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي على مجموعات بيانات مناسبة ليتمكن من استنتاج ردود دقيقة. وهذه عملية تتطلب قدرًا كبيرًا من الحوسبة، ما يستلزم استخدام أجهزة وبرامج متخصصة. قبل النظر في عملية تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي للاستدلال بالذكاء الاصطناعي، دعونا نستعرض بعض الأجهزة المتخصصة التي تمكِّن ذلك:
تُعَد وحدة المعالجة المركزية (CPU) المكون الوظيفي الأساسي للكمبيوتر. في تدريب الذكاء الاصطناعي والاستدلال، تقوم وحدة المعالجة المركزية بتشغيل نظام التشغيل وتساعد على إدارة موارد الحوسبة المطلوبة لأغراض التدريب.
وحدات معالجة الرسومات (GPUs)، أو دوائر إلكترونية مصممة للرسومات الحاسوبية عالية الأداء ومعالجة الصور، تتم استخدامها في مجموعة متنوعة من الأجهزة، مثل بطاقات الفيديو واللوحات الأم وهواتف المحمول. ومع ذلك، نظرًا لقدراتها على المعالجة المتوازية، فإنها تتم استخدامها أيضًا بشكل متزايد في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. ويمكن وصل كثير من وحدات معالجة الرسومات إلى نظام ذكاء اصطناعي واحد لزيادة قدرة المعالجة لهذا النظام.
مصفوفات البوابات القابلة للبرمجة الميدانية (FPGAs) هي مسرّعات ذكاء اصطناعي قابلة للتخصيص بشكل كبير والتي تعتمد على معرفة متخصصة لإعادة برمجتها لغرض معين. على عكس مسرّعات الذكاء الاصطناعي الأخرى، فإن FPGAs لها تصميم فريد يناسب وظيفة محددة، وغالبًا ما يتعلق بمعالجة البيانات في الوقت الفعلي، وهذا مهم للغاية للاستدلال بالذكاء الاصطناعي. يمكن إعادة برمجة مصفوفات البوابات القابلة للبرمجة الميدانية (FPGAs) على مستوى الأجهزة، ما يتيح مستوى تخصيص أعلى.
الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات هي مُسرّعات الذكاء الاصطناعي التي صُممت مع وضع غرض أو حمل تشغيل محدد في الحسبان، مثل التعلم العميق في حالة مسرع الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات WSE-3 الذي أنتجته شركة Cerebras. تساعد ASICs علماء البيانات على تسريع قدرات الاستدلال بالذكاء الاصطناعي وخفض التكلفة. وعلى عكس مصفوفات البوابات القابلة للبرمجة الميدانية، لا يمكن إعادة برمجة الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (ASICs)، ولكن نظرًا لأنها مصممة لغرض واحد، فإنها عادةً ما تتفوق في الأداء على المسرعات الأخرى ذات الأغراض العامة. أحد الأمثلة على ذلك هو وحدة معالجة تينسور (TPU) من Google، التي تم تطويرها من أجل التعلم الآلي للشبكات العصبية باستخدام برنامج TensorFlow الخاص بشركة Google.
يجب على الشركات التي تريد الاستثمار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي كجزء من رحلتها للتحول الرقمي تثقيف نفسها بشأن مزايا الاستدلال بالذكاء الاصطناعي وتحدياته. بالنسبة إلى أولئك الذين قاموا بالتحقيق الشامل في تطبيقاته المختلفة وهم مستعدون لاستخدامه، إليك خمس خطوات لإنشاء استدلال فعَّال بالذكاء الاصطناعي:
يُعَد إعداد البيانات أمرًا بالغ الأهمية لإنشاء نماذج وتطبيقات فعَّالة للذكاء الاصطناعي. يمكن للمؤسسات إنشاء مجموعات بيانات لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام البيانات من داخل مؤسستها أو من خارجها. وللحصول على أفضل النتائج، من المعتاد استخدام مزيج من الاثنين معًا. جزء آخر رئيسي من تجميع البيانات التي سيتدرب عليها الذكاء الاصطناعي هو تنظيف البيانات، أي إزالة أي إدخالات مكررة وحل أي مشكلات تتعلق بالتنسيق.
بمجرد تجميع مجموعة البيانات، فإن الخطوة التالية هي اختيار نموذج الذكاء الاصطناعي المناسب لتطبيقك. تتفاوت النماذج من بسيطة إلى معقدة، حيث يمكن للنماذج الأكثر تعقيدًا استيعاب المزيد من المدخلات واستنتاجات أكثر دقة مقارنةً بالنماذج الأقل تعقيدًا. خلال هذه الخطوة، من المهم أن تكون واضحًا بشأن احتياجاتك، حيث إن تدريب النماذج الأكثر تعقيدًا قد يتطلب وقتًا ومالًا وموارد أخرى أكثر من تدريب النماذج الأبسط.
للحصول على المخرجات المطلوبة من تطبيق الذكاء الاصطناعي، ستحتاج الشركات عادةً إلى المرور بالعديد من الجولات المكثفة من تدريب الذكاء الاصطناعي. وكلما تدربت النماذج بشكل أكبر، أصبحت دقة استدلالاتها أكثر وضوحًا، وقلَّت الموارد الحاسوبية المطلوبة للوصول إلى تلك الاستدلالات، مثل قوة الحوسبة وزمن الانتقال. عندما يتطور النموذج، ينتقل إلى مرحلة جديدة حيث يصبح قادرًا على استنتاج معلومات جديدة بناءً على البيانات التي تم تدريبه عليها. وهذه خطوة مميزة لأنك تبدأ برؤية نموذجك يعمل بالطريقة التي تم تصميمه لها.
قبل اعتبار نموذجك جاهزًا للعمل، من المهم أن تتحقق وتراقب مخرجاته بحثًا عن أي أخطاء أو تحيزات أو مشكلات تتعلق بخصوصية البيانات. تُسمَّى هذه المرحلة أحيانًا بالمعالجة اللاحقة، وهي المرحلة التي تنشئ فيها عملية تفصيلية لضمان دقة نموذجك. وتُعَد مرحلة المعالجة اللاحقة الوقت المناسب لوضع منهجية تضمن أن الذكاء الاصطناعي يقدِّم الإجابات المطلوبة ويعمل بالشكل الذي تم تصميمه لأجله.
بعد المراقبة الدقيقة والمعالجة اللاحقة، يصبح نموذج الذكاء الاصطناعي جاهزًا للاستخدام في الأعمال. تتضمن الخطوة النهائية إنشاء الهيكل التنظيمي ونُظُم البيانات التي تسمح لنموذج الذكاء الاصطناعي بالعمل بكفاءة، بالإضافة إلى وضع إجراءات إدارة التغيير لتدريب الأطراف المعنية على كيفية استخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي في أعمالهم اليومية.
اعتمادًا على نوع تطبيق الذكاء الاصطناعي الذي تحتاجه المؤسسات، هناك أنواع مختلفة من الاستدلال بالذكاء الاصطناعي التي يمكنها اختيارها. إذا كانت الشركة تسعى لبناء نموذج ذكاء اصطناعي ليتم استخدامه مع تطبيقات إنترنت الأشياء (IoT)، فمن المحتمل أن يكون الاستدلال المباشر (بما في ذلك قدراته على القياس) هو الخيار الأنسب. ومع ذلك، إذا تم تصميم نموذج الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع البشر، فإن الاستدلال عبر الإنترنت (مع قدرات النماذج اللغوية الكبيرة) سيكون أكثر ملاءمة. فيما يلي الأنواع الثلاثة للاستدلال بالذكاء الاصطناعي والخصائص التي تجعلها فريدة من نوعها.
الاستدلال الديناميكي، المعروف أيضًا باسم الاستدلال عبر الإنترنت، هو أسرع نوع من أنواع الاستدلال بالذكاء الاصطناعي ويُستخدم في أكثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي ذات النماذج اللغوية الكبيرة شهرةً، مثل ChatGPT من OpenAI. يقوم الاستدلال الديناميكي بإنتاج المخرجات والتنبؤات فور طلبها، ويتطلب بعد ذلك زمن انتقال قصيرًا وسرعة في الوصول إلى البيانات لضمان فاعلية عمله. من الخصائص الأخرى للاستدلال الديناميكي أن المخرجات يمكن أن تأتي بسرعة كبيرة لدرجة أنه لا يوجد وقت لمراجعتها قبل أن تصل إلى المستخدم النهائي. ويؤدي هذا إلى قيام بعض المؤسسات بإضافة طبقة من المراقبة بين المخرجات والمستخدم النهائي لضمان مراقبة الجودة.
الاستدلال الدفعي هو عملية إنتاج توقعات الذكاء الاصطناعي باستخدام مجموعة كبيرة من البيانات دفعة واحدة. باستخدام نهج الاستدلال الدفعي، يتم بعد ذلك تطبيق البيانات التي تم جمعها مسبقًا على خوارزميات التعلم الآلي. على الرغم من أنه ليس مثاليًا للمواقف التي تتطلب مخرجات في بضع ثوان أو أقل، إلا أن الاستدلال الدفعي مناسب تمامًا لتوقعات الذكاء الاصطناعي التي يتم تحديثها بانتظام على مدار اليوم أو على مدار الأسبوع، مثل لوحات معلومات المبيعات أو التسويق أو تقييمات المخاطر.
يَستخدِم الاستدلال المباشر سلسلة من البيانات، عادةً ما يتم توفيرها من خلال قياسات منتظمة من أجهزة الاستشعار، ويقوم بتغذيتها إلى خوارزمية تستخدم هذه البيانات لإجراء حسابات وتوقعات بشكل مستمر. تعتمد تطبيقات إنترنت الأشياء، مثل الذكاء الاصطناعي المستخدم لمراقبة محطة توليد الكهرباء أو حركة المرور في المدينة عبر أجهزة استشعار متصلة بالإنترنت، على الاستدلال المباشر لاتخاذ قراراتها.
1 “Why Companies Are Vastly Underprepared For The Risks Posed By AI”, Forbes, June 15, 2023
2 “Onshoring Semiconductor Production: National Security Versus Economic Efficiency”, Council on Foreign Relations, April 2024