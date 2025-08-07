ما مَعلمات النماذج اللغوية الكبيرة؟

تُشبه مَعلمة درجة حرارة النموذج اللغوي الكبير (LLM) قرص ضبط العشوائية أو الإبداع. يؤدي رفع درجة الحرارة إلى توسيع توزيع الاحتمالات للكلمات التالية التي يظهرها النموذج في مخرجاته أثناء توليد النصوص.
يستخدم ضبط درجة الحرارة عند 1 توزيع الاحتمالات القياسي للنموذج. القيم الأعلى من 1 لدرجة الحرارة تعمل على تسطيح توزيع الاحتمالات، ما يشجع النموذج على اختيار مجموعة أوسع من الرموز المميزة. بالمقابل، درجات الحرارة الأقل من 1 توسِّع توزيع الاحتمالات، ما يجعل النموذج أكثر ميلًا لاختيار الرموز المميزة التالية الأكثر احتمالًا.
تشير قيمة درجة الحرارة الأقرب إلى 1.0، مثل 0.8، إلى أن النموذج اللغوي الكبير يصبح أكثر إبداعًا في استجاباته، مع إمكانية انخفاض مستوى التنبؤ بها. في المقابل، درجة الحرارة المنخفضة بقيمة 0.2 ستنتج ردودًا أكثر حتمية. النموذج ذو درجة الحرارة المنخفضة يقدِّم مخرجات متوقعة، وإن كانت رتيبة. بينما درجات الحرارة الأعلى الأقرب إلى 2.0 قد تبدأ بإنتاج مخرجات غير منطقية.
توفِّر حالة الاستخدام معلومات عن قيمة درجة الحرارة المثالية للنموذج اللغوي الكبير. يحتاج روبوت المحادثة المصمم ليكون مسليًا ومبدعًا، مثل ChatGPT، إلى درجة حرارة أعلى لإنشاء نص يشبه النص البشري. ويتطلب تطبيق تلخيص النصوص في مجال منظم للغاية مثل القانون أو السلامة أو التمويل العكس - يجب أن تلتزم الملخصات النصية التي يتم إنشاؤها بمتطلبات صارمة.