ما المقصود بالتصفية القائمة على المحتوى؟

كلما اقتربت متجهات الروايتين من بعضها في فضاء المتجهات، قدّر النظام أن تلك الروايتين أكثر تشابهًا وفقًا للأوصاف المقدمة.5 على سبيل المثال، تتشارك روايتا "Peter Pan [بيتر بان]" و"Treasure Island [جزيرة الكنز]" تمامًا في عناصرهما، حيث تقعان في النقطة المتجهية نفسها (1,1,0). ووفقًا لنظامنا، فإنهما متطابقتان. وهما في الواقع تتشاركان العديد من عناصر الحبكة (مثل الجزر المعزولة والقراصنة) والأفكار (مثل النمو أو المقاومة). وعلى النقيض من ذلك، على الرغم من أن رواية Little Women هي أيضًا رواية موجهة للأطفال، فإنها ليست رواية مغامرات بل تُعد رواية تربوية (رواية تطور الشخصية). ورغم أن رواية Little Women تُعد رواية أطفال مثل رواية Peter Pan وTreasure Island، فإنها تفتقر إلى القيم الشكلية المتعلقة بالمغامرة، وتملك قيمة شكلية 1 كرواية تربوية، والتي تفتقر إليها الروايتان الأخريان. وهذا يجعل رواية Little Women أقرب إلى رواية Northanger Abbey في فضاء المتجهات، إذ تتشاركان نفس القيم الشكلية المتعلقة بالمغامرة والخصائص التربوية.

ونظرًا لتشابههما في هذا الفضاء، فإذا كان المستخدم قد اشترى رواية Peter Pan من قبل، فإن النظام سيوصي ذلك المستخدم بالروايات الأقرب إلى رواية Peter Pan – مثل Treasure Island – كشراء محتمل في المستقبل. ولاحظ أنه إذا أضفنا المزيد من الروايات والسمات القائمة على النوع (مثل الخيال، والقوطية، وما إلى ذلك)، فإن مواقع الرواية في الفضاء المتجهي ستتحرك. على سبيل المثال، إذا أضفنا بعدًا لنوع الخيال، فقد تتحرك روايتا Peter Pan وTreasure Island بشكل طفيف/هامشي عن بعضهما البعض، إذ تُعتبر الأولى رواية يغلب عليها الخيال بينما الثانية ليست كذلك.

لاحظ أيضًا أنه يمكن إنشاء متجهات للعناصر باستخدام المواصفات الداخلية للعناصر كمميزات. على سبيل المثال، يمكننا تحويل عناصر النصوص غير المنسقة (مثل المقالات الإخبارية) إلى تنسيق منظم وتحديد موقعها في فضاء متجهات، مثل "نموذج حقيبة الكلمات". وفي هذا النهج، تصبح كل كلمة مستخدمة في مجموعة النصوص ذات بُعد مختلف في فضاء المتجهات، وتظهر المقالات التي تتشابه كلماتها الرئيسية أقرب إلى بعضها في فضاء المتجهات.