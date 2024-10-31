الأكبر ليس دائمًا أفضل، وما تفتقر إليه النماذج اللغوية الصغيرة من حيث الحجم، تعوضه النماذج اللغوية الصغيرة من خلال هذه المزايا:

سهولة الوصول إليها: يمكن للباحثين ومطوري الذكاء الاصطناعي وغيرهم من الأفراد استكشاف النماذج اللغوية وتجربتها من دون الحاجة إلى الاستثمار في وحدات معالجة رسومات (GPUs) متعددة أو غيرها من المعدات المتخصصة.

الكفاءة: إن صغر حجم النماذج اللغوية الصغيرة يجعلها أقل استهلاكًا للموارد، ما يسمح بالتدريب والنشر السريع.

الأداء الفعال: لا تأتي هذه الكفاءة على حساب الأداء. يمكن أن تتمتع النماذج الصغيرة بأداء مماثل أو حتى أفضل من مثيلاتها من النماذج الكبيرة. على سبيل المثال، يتفوق GPT-4o mini على GPT-3.5 Turbo في معايير تقييم النماذج اللغوية الكبيرة في مجالات فهم اللغة والإجابة على الأسئلة والاستدلال المنطقي والاستدلال الرياضي وتوليد الأكواد.10 كما أن أداء GPT-4o mini قريب من أداء شقيقه الأكبر GPT-4o.10

مزيد من الخصوصية والتحكم الأمني: بسبب حجمها الأصغر، يمكن نشر النماذج اللغوية الصغيرة في بيئات الحوسبة على السحابة الخاصة أو محليًا، ما يسمح بتحسين حماية البيانات وتحسين إدارة تهديدات الأمن الإلكتروني والتخفيف من حدتها. ويمكن أن يكون هذا الأمر ذا قيمة خاصة لقطاعات مثل الشؤون المالية أو الرعاية الصحية حيث الخصوصية والأمان أمران أساسيان.

زمن انتقال أقل: تجعل قلة المعلمات أوقات المعالجة أقل، ما يسمح للنماذج اللغوية الصغيرة بالاستجابة بسرعة. على سبيل المثال، يحتوي كل من Granite 3.0 1B-A400M و Granite 3.0 3B-A800Mعلى إجمالي عدد معلمات يبلغ مليار و3 مليارات على التوالي، في حين أن عدد المعلمات النشطة عند الاستدلال يبلغ 400 مليون للنموذج 1B و800 مليون للنموذج 3B. وهذا يسمح لكلا النموذجين بتقليل زمن الانتقال مع تقديم أداء استدلالي عالٍ.

أكثر استدامة من الناحية البيئية: نظرًا لأنها تتطلب موارد حاسوبية أقل، تستهلك النماذج اللغوية الصغيرة طاقة أقل، ما يقلل من بصمتها الكربونية.

انخفاض التكلفة: يمكن للمؤسسات توفير نفقات التطوير والبنية التحتية والنفقات التشغيلية - مثل الحصول على كميات هائلة من بيانات التدريب عالية الجودة واستخدام أجهزة متطورة - التي كانت ستحتاجها لتشغيل نماذج ضخمة.