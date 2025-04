لقد سرّعت نماذج المحولات التوليدية مسبقة التدريب (GPT) من عملية تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي بفضل بنية المحولات الخاصة بها، وهي إحدى أنواع الشبكة العصبية التي قُدِّمت في عام 2017 في دراسة بحثية بعنوان "Attention Is All You Need"2 (الانتباه هو كل ما تحتاجه). وقد دعمت نماذج المحولات مثل GPT وBERT العديد من التطورات البارزة في الذكاء الاصطناعي التوليدي منذ ذلك الحين، مع احتلال روبوت المحادثة ChatGPT من OpenAI مركز الصدارة.

وبالإضافة إلى OpenAI، أصدرت شركات أخرى نماذج للذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك نموذج Claude من شركة Anthropic، ونموذج Pi من شركة Inflection، ونموذج Gemini من شركة Google، والذي كان يُعرف سابقاً باسم Bard. وفي الوقت نفسه، تشغل شركة OpenAI خدمة الذكاء الاصطناعي Copilot من Microsoft.