ما هي هلاوس الذكاء الاصطناعي؟

بشكل عام، عندما يقدم المستخدم طلبا لأداة الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإنه يرغب في مخرجات تعالج طلبه بشكل مناسب (أي إجابة صحيحة على سؤاله). ومع ذلك، في بعض الأحيان تقوم خوارزميات الذكاء الاصطناعي بإنتاج مخرجات لا تستند إلى بيانات التدريب، أو يتم تفسيرها بشكل غير صحيح من قبل المحول، أو لا تتبع أي نمط يمكن التعرف عليه. بمعنى آخر، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي "يهلوس" في الرد.

وقد يبدو المصطلح متناقضًا، نظرًا لأن الهلوسة ترتبط عادةً بالعقل البشري أو الحيوانات، وليس بالآلات. ولكن من الناحية المجازية، تصف الهلوسة هذه المخرجات وصفًا دقيقًا، خاصةً في حالة التعرف على الصور والأنماط (حيث قد تبدو المخرجات غير واقعية بالكامل).

تشبه هلوسة الذكاء الاصطناعي الطريقة التي يرى بها البشر أحيانًا أشكالًا في السحب أو الوجوه على القمر. في حالة الذكاء الاصطناعي، تحدث هذه التفسيرات الخاطئة بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك التحسين الزائد، والتحيز في بيانات التدريب أو عدم دقتها والتعقيد العالي للنموذج.

يمكن أن يمثل منع المشكلات باستخدام التقنيات التوليدية مفتوحة المصدر تحديًا. بعض الأمثلة البارزة على هلوسة الذكاء الاصطناعي تشمل ما يلي:

ادعاء خاطئ من روبوت المحادثة Bard من جوجل بأن تلسكوب جيمس ويب الفضائي التقط أول صور لكوكب خارج مجموعتنا الشمسية. .1

اعتراف روبوت المحادثة Sydney من مايكروسوفت بأنه عشق المستخدمين وتجسس على موظفي Bing. 2

سحب Meta لنموذج Galactica LLM التجريبي في عام 2022 بعد تقديمه معلومات غير دقيقة للمستخدمين، بعضها كان متحيزًا.3

على الرغم من أن العديد من هذه المشكلات قد تمت معالجتها وحلها منذ ذلك الحين، إلا أنه من السهل أن نرى كيف يمكن أن يؤدي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي حتى في أحسن الظروف إلى عواقب غير متوقعة وغير مرغوب فيها.