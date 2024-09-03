10 مخاطر للذكاء الاصطناعي وكيفية إدارتها

البشر متحيّزون بالفطرة، والذكاء الاصطناعي الذي نطوِّره يمكن أن يعكس هذه التحيزات. هذه الأنظمة تتعلم التحيزات بشكل غير مقصود والتي قد تكون موجودة في بيانات التدريب، وتظهر في خوارزميات التعلم الآلي ونماذج التعلم العميق التي تدعم تطوير الذكاء الاصطناعي. قد تستمر هذه التحيّزات المكتسبة أثناء نشر الذكاء الاصطناعي، ما يؤدي إلى نتائج منحازة.

يمكن أن يؤدي تحيّز الذكاء الاصطناعي إلى عواقب غير مقصودة قد تكون ضارة. تتضمن الأمثلة أنظمة تتبُّع المتقدمين التي تميّز على أساس الجنس، وأنظمة التشخيص الصحي التي تعطي نتائج أقل دقة للفئات المحرومة من الخدمات تاريخيًا، وأدوات الشرطة التنبؤية التي تستهدف المجتمعات المهمشة بشكل غير متناسب، وغيرها.

إليك بعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها:

وضع استراتيجية لحوكمة الذكاء الاصطناعي تشمل أطر العمل والسياسات والعمليات التي توجِّه التطوير والاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وضع ممارسات لتعزيز العدالة، مثل تضمين مجموعات بيانات تدريبية تمثيلية، وتشكيل فِرق تطوير متنوعة، ودمج مقاييس العدالة، ودمج الرقابة البشرية عبر مجالس أو لجان مراجعة أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وضع عمليات للحد من التحيّز عبر دورة حياة الذكاء الاصطناعي بأكملها. ويتضمن ذلك اختيار نموذج التعلم الصحيح، ومعالجة البيانات بعناية، ومراقبة الأداء في العالم الواقعي.