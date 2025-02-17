ما هو استخراج المعلومات؟

يمكن لقادة الأعمال استخدام المعلومات المستخرجة لتسهيل اتخاذ قرارات قائمة على البيانات في الوقت الفعلي. استخراج المعلومات هي مرحلة أولية في دورة معالجة المعلومات الأكبر التي يتم فيها الحصول على المعلومات وتنظيمها وتخزينها ومعالجتها وإتاحتها للاستخدام.

توفر مسارات البيانات المعلومات عبر المؤسسة، وتربط نقاط الإدخال—على سبيل المثال، الطلبات عبر الإنترنت—بقواعد البيانات. ومن ثم، تعتمد أدوات العرض المصور للبيانات على تلك البيانات لإنشاء مخططات ورسوم بيانية في الوقت الفعلي، مما يكشف عن رؤى قابلة للتنفيذ تدفع عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية.

يمكن استخدام مجموعات البيانات الكبيرة للبيانات المنظمة الناتجة عن أنظمة استخراج المعلومات لإنشاء تقارير وملخصات. يمكن لخوارزميات التعلم الآلي لاستخراج المعلومات (IE) أيضًا إجراء تلخيص للنصوص لتكثيف المستندات التفصيلية إلى نقاط مختصرة قابلة للهضم بسرعة مع تعليقات مرجعية سريعة.

على سبيل المثال، يمكن لاستخراج المعلومات في مجال الرعاية الصحية أن يجمع تلقائيًا تقريرًا للمريض من ملفات متعددة، مما قد يسهل على الأطباء تشخيص المشكلات ووصف العلاجات. يمكن للمتخصصين الماليين إنشاء توقعات أكثر دقة باستخدام معلومات مستقاة من تقارير متعددة ومقالات إخبارية ومصادر أخرى.