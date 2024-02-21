هناك مجموعة متنوعة من الطرق لاستخدام التجميع في التعلم الآلي بدءًا من الاستكشافات الأولية لمجموعة البيانات إلى مراقبة العمليات الجارية. يمكنك استخدامه في التحليل الاستكشافي للبيانات مع مجموعة بيانات جديدة لفهم الاتجاهات والأنماط والقيم الخارجية. وبدلاً من ذلك، قد يكون لديك مجموعة بيانات أكبر تحتاج إلى تقسيمها إلى مجموعات بيانات متعددة أو تقليلها باستخدام تقليل الأبعاد. في هذه الحالات، يمكن أن يكون التجميع خطوة في المعالجة المسبقة.

يمكن أن تتضمن أمثلة التجميعات أنواعًا من الموسيقى، أو مجموعات مختلفة من المستخدمين، أو شرائح رئيسية في تقسيم السوق، أو أنواع حركة مرور الشبكة على مجموعة خوادم، أو مجموعات الأصدقاء في شبكة اجتماعية، أو أنواع أخرى كثيرة من الفئات. يمكن أن تستخدم عملية التجميع سمة واحدة فقط من البيانات أو يمكن أن تستخدم جميع السمات الموجودة في البيانات.

من المفيد أن نعتبر التجميع كعملية تهدف إلى إيجاد تجمعات طبيعية في البيانات؛ وذلك لفهم الفئات المحتملة وما يميز تلك الفئات.يمكن أن تساعدك المجموعات في العثور على العلاقات الأساسية بين نقاط البيانات لمعرفة الميزات أو الخصائص المشتركة عبر الفئات.واستنادًا إلى خوارزمية التجميع المستخدمة، قد تتمكن من إزالة القيم الخارجية من بياناتك أو تصنيفها كقيم خارجية. يمكن أن يساعد التجميع أيضًا على اكتشاف الحالات غير الطبيعية عن طريق اكتشاف نقاط البيانات غير الموجودة داخل المجموعة أو المرتبطة بشكل ضعيف بالمجموعة فقط وبالتالي قد تكون حالة غير طبيعية في عملية إنشاء البيانات.

يمكن أيضًا استخدام التجميع لتقليل تعقيد مجموعات البيانات الكبيرة عن طريق تقليل عدد أبعاد البيانات. إذا رأيت أن الفئات محددة بواسطة سمتين أو ثلاث سمات فقط، فقد تتمكن من إزالة السمات الدخيلة أو استخدام تقنيات تقليل الأبعاد مثل تحليل العناصر الرئيسية (PCA).ويُعَد التجميع مفيدًا جدًا أيضًا في إنشاء تصورات لمجموعات البيانات لمعرفة الخصائص الناشئة للبيانات بالإضافة إلى الكثافة والعلاقات بين المجموعات.

يتم أحيانًا تقسيم خوارزميات التجميع إلى نوعين: التجميع الصارم، حيث تنتمي كل نقطة بيانات إلى مجموعة واحدة فقط ولها قيمة ثنائية تُحدد إن كانت في المجموعة أم لا، والتجميع اللين، الذي يمنح كل نقطة بيانات احتمال الانتماء إلى كل مجموعة محددة. لا توجد عملية تجميع واحدة هي الأفضل، بل يتعين عليك اختيار الأسلوب الذي يتناسب أكثر مع احتياجاتك والبيانات التي تعمل عليها.