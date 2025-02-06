تنفيذ Graph RAG باستخدام الرسوم البيانية المعرفية

ظهرت تقنية التوليد المعزز بالاسترجاع القائمة على الرسوم البيانية (Graph RAG) كأسلوب فعَّال لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، يُتيح الاستفادة من المعرفة المتخصصة في المجالات والمعلومات ذات الصلة. يُعَد Graph RAG بديلًا عن طرق البحث باستخدام المتجهات التي تعتمد على قاعدة بيانات المتجهات.

الرسوم البيانية المعرفية هي أنظمة معرَّفة يمكن لقواعد البيانات الرسومية مثل Neo4j أو Amazon Neptune تمثيل البيانات المنظمة من خلالها. في الرسوم البيانية المعرفية، تُعَد العلاقات بين نقاط البيانات، المعروفة باسم الحواف، ذات معنى بمقدار أهمية الروابط بين نقاط البيانات نفسها، المعروفة باسم الرؤوس أو أحيانًا العُقَد. تسهِّل الرسوم البيانية المعرفية التنقل عبر الشبكة ومعالجة الاستعلامات المعقدة المتعلقة بالبيانات المرتبطة. تُعَد الرسوم البيانية المعرفية مناسبةً بشكل خاص للحالات التي تشمل روبوتات المحادثة وحل الهوية وتحليل الشبكات ومحركات التوصية والعميل 360 والكشف عن الاحتيال.

يستفيد نهج Graph RAG من الطبيعة المنظمة لقواعد البيانات الرسومية لتوفير عمق وسياق أكبر للمعلومات المسترجَعة حول الشبكات أو العلاقات المعقدة. عند اقتران قاعدة بيانات رسومية بنموذج لغوي كبير، يمكن للمطور أتمتة أجزاء كبيرة من عملية إنشاء الرسم البياني من بيانات غير منظمة مثل النصوص. يستطيع النموذج اللغوي الكبير معالجة بيانات النصوص وتحديد الكيانات وفهم علاقاتها وتمثيلها في هيكل رسومي.

هناك العديد من الطرق لإنشاء تطبيق Graph RAG، على سبيل المثال GraphRAG من Microsoft، أو دمج GPT4 مع LlamaIndex. في هذا البرنامج التعليمي، ستستخدم Memgraph، حل قاعدة بيانات رسومية مفتوح المصدر، لإنشاء نظام RAG باستخدام Llama-3 من Meta على watsonx. يستخدم Memgraph لغة Cypher، وهي لغة استعلام إعلانية. تشترك في بعض الخصائص مع SQL، لكنها تركِّز على الرؤوس والعلاقات بدلًا من الجداول والصفوف. سيمكِّنك Llama 3 من إنشاء قاعدة البيانات الرسومية الخاصة بك وملئها من النصوص غير المنظمة، بالإضافة إلى الاستعلام عن المعلومات داخل القاعدة.