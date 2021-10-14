ما هو الرسم البياني المعرفي؟

يتكون الرسم البياني للمعرفة من ثلاثة عناصر رئيسية: العقد (Nodes) والحواف (Edges) والتسميات (Labels). تمثل العقدة الكيانات مثل الأشخاص، أو الأماكن، أو الأشياء تصف الحافة العلاقة بين العقد على سبيل المثال، قد تمثل العقدة عميلًا مثل IBM وعقدة أخرى وكالةً مثل Ogilvy، في حين تصف الحافة العلاقة بينهما بأنها علاقة عملاء.

يمثل (أ) الفاعل، ويمثل (ب) المسند إليه، في حين يمثل (ج) المفعول به

ومن الجدير بالذكر أيضًا أن تعريفات الرسوم البيانية المعرفية ليست موحدة حيث تشير بعض الأبحاث إلى أن الرسم البياني المعرفي لا يختلف عن قاعدة المعرفة أو الأنطولوجيا (Ontology). وتُشير هذه الأبحاث إلى أن المصطلح اشتهر عندما قدمت Google الرسم البياني المعرفي الخاص بها في عام 2012.