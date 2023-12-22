ما هي حقيبة الكلمات؟

على الرغم من أن المصنِّفات الاحتمالية التي تستخدم نهج حقيبة الكلمات أثبتت فعاليتها إلى حدٍ كبير، إلا أن هناك عدة عيوب لهذا النهج.

ترابط الكلمات. يفترض نهج حقائب الكلمات أن الكلمات ليس لها صلة ببعضها في المستندات أو في مجموعة النصوص. فعلى سبيل المثال، كلمة انتخابات من المرجح أن تظهر في سياق مشترك مع كلمة "رئيس" أكثر من كلمة "شاعر". وعند قياس معدل تكرار كل مصطلح على حدة، لا يراعي نهج حقائب الكلمات الارتباطات في استخدام الكلمات. ونظرًا إلى أن نهج حقائب الكلمات يستخرج كل كلمة في المستند كعنصر في نموذج حقيبة الكلمات، مع كون معدل تكرار المصطلح هو وزن ذلك العنصر، يمكن نظريًا أن تتسبب كلمتان أو أكثر مرتبطتان في إحداث مشكلة تعدد الارتباطات في المصنفات الإحصائية التي تستخدم هذا النموذج. ومع ذلك، أثبت الافتراض التبسيطي لمصنف بايز البسيط أنه يمكن إنشاء نماذج فائقة على الرغم من أوجه القصور المحتملة.5

الكلمات المركبة. يمتد ارتباط الكلمات ليشمل تمثيلات حقيبة الكلمات للعبارات المركبة، حيث تعمل كلمتان أو أكثر كوحدة دلالية واحدة. فعلى سبيل المثال، قد يُمثل نموذج حقيبة الكلمات البسيط عبارة "مستر دارسي" ككلمتين منفصلتين وغير مرتبطتين، رغم أنهما تعملان معًا كوحدة واحدة. وهذا التمثيل باستخدام حقيبة الكلمات يفشل في عكس الطبيعة الدلالية والنحوية للمفاهيم المكونة من عدة كلمات.

الكلمات متعددة المعاني. كثيرٍ من الكلمات تحمل معانٍ متعددة تختلف بشكل كبير. فعلى سبيل المثال، يمكن أن تعني كلمة "bat" إما أداة رياضية أو حيوانًا، وعادةً ما تحدث هذه المعاني في سياقات مختلفة تمامًا. وبالمثل، يمكن أن تتغير معاني الكلمات حسب موقع النبرة (التركيز) في اللغة المنطوقة-مثل الفرق بين "CON-tent" و"con-TENT". ونظرًا لأن حقيبة الكلمات لا تأخذ في الاعتبار السياق والمعنى عند نمذجة الكلمات، فإنها تدمج جميع هذه المعاني المختلفة تحت كلمة واحدة، مما يؤدي إلى فقدان معلومات مهمة قد تكون حاسمة في تصنيف النصوص.

الندرة. في نموذج حقيبة الكلمات، كل كلمة تُعد عنصرًا، أو بُعدًا، في النموذج، وكل مستند يُعد متجهًا. ونظرًا إلى أن المستند لا يستخدم كل كلمة في المفردات التي ينتجها النموذج، قد تكون العديد من قيم عناصر متجه معين صفرية. وعندما تكون غالبية قيم المتجهات صفرية، يُشير ذلك إلى أن النموذج يُعاني من مشكلة ندرة البيانات (وإذا عُرضت المتجهات في مصفوفة، تسمى هذه المصفوفة مصفوفة نادرة البيانات). وتؤدي ندرة البيانات في النموذج إلى ارتفاع الأبعاد، ما يؤدي بدوره إلى الإفراط في تخصيص بيانات التدريب.6