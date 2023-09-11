ما المقصود بالتجزئة الدلالية؟

تجزئة الصور هي عملية تحليل صور شاملة، تقسم صورة رقمية إلى عدة مقاطع وتصنف المعلومات الموجودة في كل منطقة.

تقوم الأنواع الثلاثة من مهام تجزئة الصور—التجزئة الدلالية والمثيل والشاملة—بتعيين تسميات لوحدات البكسل الفردية في الصورة لتمييز الحدود والأشكال المحددة للأجسام والمناطق المختلفة في الصورة، وتصنيفها باستخدام معلومات مثل اللون والتباين والموضع داخل الصورة والسمات الأخرى.



بينما تقوم التجزئة الدلالية بتصنيف كل بكسل في الصورة حسب فئته الدلالية، تُستخدم تجزئة المثيل والتجزئة الشاملة لمهام تصنيف مختلفة.

تركز نماذج تجزئة المثيل فقط على الفئات الدلالية الموجودة في الصورة والتي يمكن عدها: الكيانات والأشياء مثل الأشخاص، الحيوانات، الأشجار، السيارات، أو صنابير إطفاء الحرائق. تكتشف أي كائن أو مثيل فردي، ثم تقوم بإخراج قناع تجزئة وتعريف محددة لكل منها.

تتضمن نماذج التجزئة الشاملة كلا النوعين من المعلومات: فهي تقوم بالتجزئة الدلالية وتكتشف وتجزئ مثيلات الكائنات الفردية، مما يقدم تحليلاً أكثر اكتمالاً للصورة عن طريق تعيين كل بكسل تسمية دلالية ومعرف مثيل فريد (عند الاقتضاء).