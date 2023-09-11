ما المقصود بالتجزئة الدلالية؟

مؤلف

Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

ما المقصود بالتجزئة الدلالية؟

التجزئة الدلالية هي مهمة رؤية الكمبيوتر التي تقوم بتعيين تصنيف للفئات إلى وحدات البكسل باستخدام خوارزمية التعلم العميق (DL) . وهي إحدى ثلاث فئات فرعية في العملية الشاملة لتجزئة الصور التي تساعد أجهزة الكمبيوتر على فهم المعلومات المرئية.

التجزئة الدلالية تحدد مجموعات من البكسلات وتصنفها وفقًا لخصائص متنوعة. الفئتان الفرعيتان الأخريان لتجزئة الصور هما تجزئة المثيل والتجزئة الشاملة.

الرسالة الإخبارية الخاصة بالمجال

أحدث اتجاهات الذكاء الاصطناعي، يقدمها لك الخبراء

احصل على رؤى منسقة حول أهم أخبار الذكاء الاصطناعي وأكثرها إثارةً للاهتمام. اشترِك في خدمة رسائل Think الإخبارية الأسبوعية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.

شكرًا لك! لقد اشتركت بنجاح.

سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.

تجزئة الصورة

تجزئة الصور هي عملية تحليل صور شاملة، تقسم صورة رقمية إلى عدة مقاطع وتصنف المعلومات الموجودة في كل منطقة.

تقوم الأنواع الثلاثة من مهام تجزئة الصور—التجزئة الدلالية والمثيل والشاملة—بتعيين تسميات لوحدات البكسل الفردية في الصورة لتمييز الحدود والأشكال المحددة للأجسام والمناطق المختلفة في الصورة، وتصنيفها باستخدام معلومات مثل اللون والتباين والموضع داخل الصورة والسمات الأخرى.

بينما تقوم التجزئة الدلالية بتصنيف كل بكسل في الصورة حسب فئته الدلالية، تُستخدم تجزئة المثيل والتجزئة الشاملة لمهام تصنيف مختلفة.

تركز نماذج تجزئة المثيل فقط على الفئات الدلالية الموجودة في الصورة والتي يمكن عدها: الكيانات والأشياء مثل الأشخاص، الحيوانات، الأشجار، السيارات، أو صنابير إطفاء الحرائق. تكتشف أي كائن أو مثيل فردي، ثم تقوم بإخراج قناع تجزئة وتعريف محددة لكل منها.

تتضمن نماذج التجزئة الشاملة كلا النوعين من المعلومات: فهي تقوم بالتجزئة الدلالية وتكتشف وتجزئ مثيلات الكائنات الفردية، مما يقدم تحليلاً أكثر اكتمالاً للصورة عن طريق تعيين كل بكسل تسمية دلالية ومعرف مثيل فريد (عند الاقتضاء).

Mixture of Experts | 28 أغسطس، الحلقة 70

فك تشفير الذكاء الاصطناعي: تقرير إخباري أسبوعي

انضمّ إلى نخبة من المهندسين والباحثين وقادة المنتجات وغيرهم من الخبراء وهم يقدّمون أحدث الأخبار والرؤى حول الذكاء الاصطناعي، بعيدًا عن الضجيج الإعلامي.
شاهد أحدث حلقات البودكاست

ما أهمية تجزئة الصور الدلالية؟

تساعد مهام التجزئة الدلالية الآلات على تمييز فئات الكائنات المختلفة والمناطق الخلفية في الصورة. مع ظهور الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML)، تلعب عملية تجزئة الصور وإنشاء خرائط التجزئة دورًا مهمًا في تدريب أجهزة الكمبيوتر على التعرف على السياق المهم في الصور الرقمية مثل المناظر الطبيعية وصور الأشخاص والصور الطبية وغير ذلك الكثير.

تسمح نماذج تعلم تجزئة الصور للآلات بفهم المعلومات المرئية بطريقة مشابهة لطريقة فهم الدماغ البشري. رغم تشابه استخدامات نماذج تجزئة الصور مع نماذج اكتشاف الكائنات، إلا أنها تختلف في نقطة أساسية: فهي تحدد الكائنات في الصورة بدقة على مستوى كل بكسل، وليس فقط بتحديد مكانها في مربع محيط. بشكل أساسي، بينما يمكن لنموذج تصنيف الصور تحديد ماذا تحتوي الصورة (لكن دون إجراء أي تحديد للمواقع)، ويمكن لنموذج اكتشاف الأجسام تحديد أين يقع الجسم في الصورة، فإن تحديد الأشكال والحدود المحددة للكيانات في الصورة يتطلب نموذج تجزئة الصور.1

مع تزايد نجاح خوارزميات التعلم العميق في مساعدة الآلات على تفسير الصور كبيانات، أصبحت الآلات أفضل وأفضل في تحديد الأجسام. في حين أن تصنيف الصور يمكّن الآلة من فهم محتوى الصورة، فإن التجزئة الدلالية تسمح لها بتحديد المواقع الدقيقة للعناصر المرئية المختلفة، ومكان بداية ونهاية كل عنصر.

كيف تعمل التجزئة الدلالية؟ 

تقوم نماذج التجزئة الدلالية بإنشاء خريطة تجزئة لصورة الإدخال. خريطة التجزئة هي، أساسًا، إعادة بناء للصورة الأصلية حيث تم تلوين كل بكسل حسب فئته الدلالية لإنشاء أقنعة تجزئة. قناع التجزئة هو ببساطة جزء من الصورة تم تمييزه عن مناطق أخرى في الصورة. على سبيل المثال، خريطة تجزئة لشجرة في حقل فارغ من المحتمل أن تحتوي على ثلاثة أقنعة تجزئة: واحد للشجرة، وواحد للأرض، وواحد للسماء في الخلفية.

للقيام بذلك، تستخدم نماذج التجزئة الدلالية شبكات عصبية معقدة لتجميع وحدات البكسل ذات الصلة معًا بدقة في أقنعة التجزئة والتعرف بشكل صحيح على الفئة الدلالية في العالم الحقيقي لكل مجموعة من وحدات البكسل (أو المقطع). تتطلب طرق التعلم العميق (DL) هذه تدريب نموذج على مجموعات بيانات كبيرة مُصنفة مسبقًا وشرحها خبراء بشريون، وضبط أوزانها وتحيزاتها من خلال تقنيات التعلم الآلي مثل الانتشار العكسي والانحدار التدرجي.

لقد حلت طرق التعلم الآلي محل خوارزميات التعلم الآلي "التقليدية" الأخرى، مثل آلات المتجهات الداعمة (SVM) والغابات العشوائية. على الرغم من أن الشبكات العصبية العميقة تتطلب المزيد من الوقت والبيانات والموارد الحاسوبية للتدريب، إلا أنها تتفوق في الأداء على الطرق الأخرى وسرعان ما أصبحت النهج المختار بعد أن أثبتت الابتكارات المبكرة نجاحها.

مجموعات البيانات للتدريب

تتطلب مهمة تصنيف بيانات الصور بدقة مجموعات بيانات تتكون من قيم البكسل التي تمثل أقنعة لأجسام مختلفة أو تسميات فئات مختلفة موجودة في الصورة. عادةً ما تكون هذه الأنواع من مجموعات البيانات أكبر وأكثر تعقيدًا من مجموعات بيانات التعلّم الآلي الأخرى بسبب تعقيد بيانات التدريب المتضمنة في تجزئة الصور.

تتوفر العديد من مجموعات بيانات تجزئة الصور مفتوحة المصدر، والتي تغطي مجموعة واسعة من الفئات الدلالية مع آلاف الأمثلة وشروح مفصلة لكل منها. على سبيل المثال، تخيل مشكلة تجزئة حيث يتم تعليم رؤية الكمبيوتر في سيارة ذاتية القيادة للتعرف على جميع الأجسام المختلفة التي ستحتاج للتوقف من أجلها، مثل المشاة والدراجات الهوائية والسيارات الأخرى. يجب تدريب نظام رؤية الكمبيوتر للسيارة على التعرف على كل شيء باستمرار، وإلا قد يفشل في إصدار أمر الفرملة في بعض الأحيان. كما يجب أن يكون التدريب دقيقًا للغاية، وإلا فقد يفرمل باستمرار بسبب تصنيف صور غير ضارة على أنها تهديدات.

إليك بعض مجموعات البيانات مفتوحة المصدر الأكثر شيوعًا المستخدمة في التجزئة الدلالية وتجزئة الصور:

فئات الكائنات المرئية باسكال (Pascal VOC): تتكون مجموعة بيانات Pascal VOC من العديد من فئات الكائنات المختلفة، والمربعات المحيطة، وخرائط التجزئة القوية.

MS COCO: يحتوي MS COCO على حوالي 330000 صورة وشرح للعديد من المهام بما في ذلك الكشف والتجزئة والتعليق على الصور.

Cityscapes: تفسر مجموعة بيانات cityscapes الشهيرة بيانات من البيئات الحضرية وتتكون من 5000 صورة مع 20000 تعليق توضيحي و30 تصنيفاً للفئات.

نماذج التجزئة الدلالية

تتطلب النماذج المدربة بنية قوية لتعمل بشكل صحيح. فيما يلي بعض نماذج التجزئة الدلالية المستخدمة على نطاق واسع.

الشبكات التلافيفية الكاملة (FCNs)

الشبكة التلافيفية الكاملة (FCN) هي بنية شبكة عصبية متطورة تُستخدم في التجزئة الدلالية التي تعتمد على عدة طبقات تلافيفية متصلة. في حين أن بنية الشبكة العصبية التلافيفية (CNN) التقليدية تتكون من طبقات تلافيفية وطبقات مسطحة تخرج تصنيفات مفردة، فإن نماذج الشبكة التلافيفية الكاملة (FCN) تستبدل بعض تلك الطبقات المسطحة بكتل تلافيفية بنسبة 1:1 التي يمكنها استخلاص المزيد من المعلومات حول الصورة. تجنب استخدام الطبقات المسطحة والأكثر كثافة لصالح الطبقات التلافيفية والتجميع أو زيادة العينات يجعل شبكات FCN أسهل في التدريب.

  • زيادة وتقليل العينات: مع تجميع الشبكة المزيد من الطبقات التلافيفية، يتم تقليل حجم الصورة، مما يؤدي إلى معلومات مكانية أقل بالإضافة إلى معلومات على مستوى البكسل، وهي عملية ضرورية تُعرف باسم تقليل العينات. في المرحلة الأخيرة من هذه العملية، يُجري مهندسو البيانات تحسينًا للصور عبر توسيع أو زيادة عينات خريطة السمات المُنشأة، لإعادتها إلى حجم الصورة الأصلية.

  • التجميع الأقصى: التجميع الأقصى هو أداة حاسمة أخرى في عملية استخراج المعلومات من مناطق الصورة وتحليلها. يقوم التجميع الأقصى باختيار العنصر الأكبر في المنطقة التي يتم تحليلها، وبالتالي يمكن أن ينتج عنه خريطة سمات تحتوي على أبرز السمات من خريطة السمات السابقة.

U-Nets

تعد بنية U-Net تعديلًا لبنية FCN الأصلية التي تم تقديمها في عام 2015 وتحقق نتائج أفضل باستمرار. وتتكون من جزأين، المُشفِّر والمُفكِّك. بينما يقوم المُشفِّر بتكديس الطبقات التلافيفية التي تقوم باستمرار بتصغير عينات الصورة لاستخراج المعلومات منها، يقوم المُفكِّك بإعادة بناء سمات الصورة باستخدام عملية الالتفاف العكسي. تُستخدم بنية U-net بشكل أساسي في المجال الطبي لتحديد الأورام السرطانية وغير السرطانية في الرئتين والدماغ.

  • وصلات التخطي: ابتكار هام قدمته شبكة U-Net للشبكات العصبية التلافيفية الكاملة (FCNs)، وتُعرف بوصلات التخطي، وتُستخدم لربط مخرج طبقة تلافيفية بأخرى غير متجاورة. عملية وصلات التخطي هذه تقلل من فقدان البيانات أثناء تقليل حجم العينات، وتُمكّن من إنتاج مخرجات ذات دقة أعلى. يتم زيادة عينات كل طبقة التفافية بشكل مستقل ودمجها مع ميزات من طبقات أخرى حتى تمثل المخرجات النهائية الصورة التي يتم تحليلها بدقة.

DeepLab

تم تطوير نموذج تقسيم الدلالي DeepLab بواسطة Google في عام 2015 لزيادة تحسين بنية شبكة FCN الأصلية وتقديم نتائج أكثر دقة. بينما تقلل تكدسات الطبقات في نموذج الشبكة التلافيفية الكاملة (FCN) دقة الصورة بشكل كبير، تستخدم بنية DeepLab عملية تسمى الالتفاف التوسعي (atrous convolution) لإعادة تكبير البيانات. باستخدام عملية الالتفاف التوسعي، يمكن لنوى الالتفاف إزالة معلومات من الصورة وترك فجوات بين معاملات النواة.

يقوم نهج DeepLab للتلافيف المتوسعة بسحب البيانات من مجال الرؤية الأوسع مع الحفاظ على نفس الدقة. ثم يتم تمرير فضاء السمات عبر خوارزمية حقل عشوائي شرطي متصل بالكامل (CRF) لالتقاط المزيد من التفاصيل واستخدامها لدالة الخسارة على مستوى البكسل، مما يؤدي إلى قناع تجزئة أكثر وضوحًا ودقة.

شبكة تحليل المشهد الهرمية (PSPNet)

في عام 2017، تم تقديم خوارزمية تجزئة جديدة لتجزئة الصور. تستخدم شبكة تحليل المشهد الهرمية (PSPNet) وحدة تحليل هرمية تجمع مجموعات البيانات السياقية للصور بمعدل دقة أعلى من سابقاتها. مثل سابقاتها، تستخدم بنية PSPNet نهج المُشفِّر-المُفكِّك، ولكن في حين استخدم DeepLab تقنية زيادة الحجم لإجراء حساباته على مستوى البكسل، تضيف PSPNet طبقة تجميع هرمية جديدة لتحقيق نتائجه. يسمح تجميع المقاييس المتعددة في شبكة PSPNet بتحليل نطاق أوسع من معلومات الصورة مقارنة بالنماذج الأخرى.

حالات استخدام التجزئة الدلالية

المركبات ذاتية القيادة

تستخدم السيارات ذاتية القيادة التجزئة الدلالية لرؤية العالم من حولها والتفاعل معه في الوقت الفعلي. تقوم التجزئة الدلالية بفصل ما تراه السيارة إلى مناطق بصرية مصنفة مثل مسارات الطريق، والسيارات الأخرى، والتقاطعات. المعرفة التي يتم تزويد السيارة بها من خلال التجزئة الدلالية تمكنها من التنقل بأمان والوصول إلى وجهتها، وكذلك اتخاذ إجراءات مهمة استجابة للأحداث غير المتوقعة مثل عبور أحد المشاة للطريق أو فرملة سيارة أخرى بشكل مفاجئ.
التشخيص الطبي

تعتمد الكثير من الإجراءات الطبية الشائعة مثل الأشعة المقطعية والأشعة السينية على تحليل الصور. بينما كانت هذه المهمة عادةً ما تقع على عاتق متخصصين طبيين في الماضي، تحقق نماذج تجزئة الصور الطبية اليوم نتائج مماثلة. ومن خلال تحليل الصورة ورسم حدود دقيقة حول الكائنات المختلفة فيها، يمكن للذكاء الاصطناعي المزود بتقسيم دلالي أن يساعد في اكتشاف الحالات غير الطبيعية وحتى اقتراح تشخيصات محتملة.
الزراعة

يستخدم المزارعون الذكاء الاصطناعي والأتمتة والتجزئة الدلالية للمساعدة في الكشف عن الآفات في محاصيلهم وحتى أتمتة رش المبيدات. يمكن لرؤية الكمبيوتر أن تخبر المزارع بأجزاء الحقل التي يحتمل أن تكون مصابة أو معرضة للخطر، ويمكن للنظام الآلي اتخاذ إجراءات للقضاء على الآفة.
التصوير

يتم استخدام التجزئة الدلالية بشكل متكرر لتمكين الكاميرات من الانتقال بين الوضع الرأسي والأفقي أو إضافة مرشح أو إزالته أو إنشاء تأثير. تستخدم جميع الفلاتر والميزات الشائعة على تطبيقات مثل Instagram و TikTok التجزئة الدلالية لتحديد السيارات والمباني والحيوانات والأجسام الأخرى حتى يمكن تطبيق الفلاتر أو التأثيرات المختارة.

الموارد

طوِّر مستوى خبرتك في التعلم الآلي

تعلّم المفاهيم الأساسية وطوّر مهاراتك من خلال المختبرات العملية والدورات التدريبية والمشاريع الموجهة والتجارب وغيرها.
أطلق العنان لقوة الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي (ML)

تعرّف على كيفية دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلّم الآلي بثقة في أعمالك
التفعيل المثمر للذكاء الاصطناعي: جني الأرباح وعائد الاستثمار باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

هل ترغب في زيادة عائد استثماراتك في الذكاء الاصطناعي؟ تعرّف على كيفية تأثير توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي في المجالات الرئيسية، من خلال مساعدة أفضل العقول لديك على وضع حلول مبتكرة جديدة وطرحها.
كيفية اختيار نموذج الأساس المناسب

تعرّف على كيفية اختيار نموذج أساس الذكاء الاصطناعي الأكثر ملاءمة لحالة الاستخدام الخاصة بك.
استكشف IBM Granite

IBM Granite هي مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والموثوق بها وذات الأداء العالي والتي صُمِمَت خصيصًا للأعمال وجرى الارتقاء بها على النحو الأمثل لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي لديك. استكشف خيارات اللغة والتعليمات البرمجية والسلاسل الزمنية والدرابزين.
كيف تزدهر في عصر الذكاء الاصطناعي الجديد بثقة وثبات

تعمّق في العناصر الثلاثة الهامة لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي القوية: إنشاء ميزة تنافسية، وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي عبر الأعمال، وتطوير الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة.
تقرير AI in Action

لقد قمنا باستطلاع آراء 2000 مؤسسة حول مبادرات الذكاء الاصطناعي لديها لمعرفة ما ينجح وما لا ينجح وكيف يمكنك المضي قدمًا.
حلول ذات صلة
IBM Maximo Visual Inspection

إطلاق العنان لقوة رؤية الكمبيوتر بدون رموز برمجية لأتمتة الفحص البصري.

 استكشاف Maximo Visual Inspection
الاستشارات والخدمات في مجال الذكاء الاصطناعي

تساعد خدمات الذكاء الاصطناعي التي تقدمها IBM Consulting في إعادة تصور طريقة عمل الشركات باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي من أجل النهوض بأعمالها.

 استكشف خدمات الذكاء الاصطناعي
حلول الذكاء الاصطناعي

استفِد من الذكاء الاصطناعي في عملك بالاستعانة بخبرة IBM الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومحفظة حلولها التي ستكون بجانبك.

 استكشف حلول الذكاء الاصطناعي
اتخِذ الخطوة التالية

يضع IBM Maximo Visual Inspection قوة الذكاء الاصطناعي لرؤية الكمبيوتر بين أيدي فرق مراقبة الجودة والفحص لديك. أطلق العنان لقوة رؤية الكمبيوتر بدون برمجة لأتمتة الفحص البصري.

 استكشاف Maximo Visual Inspection ألقِ نظرة على قدرات المنتج
الحواشي

1“Practical Machine Learning for Computer Vision”,  Lakshmanan, Valliappa, Gorner, Martin and Gillard, Ryan, O’Reilly Media, July, 2021