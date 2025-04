ما الانحدار اللوجستي؟

قد يكون من الصعب فهم الاحتمالات اللوغاريتمية في تحليل بيانات الانحدار اللوجستي. نتيجة لذلك، فإن رفع تقديرات بيتا إلى الأس هو أمر شائع لتحويل النتائج إلى نسبة احتمالات (OR)، مما يسهل تفسير النتائج. تمثل نسبة الاحتمالات (OR) احتمالات حدوث نتيجة بالنظر إلى حدث معين، مقارنةً باحتمالات حدوث النتيجة في غياب هذا الحدث. إذا كانت نسبة الاحتمالات (OR) أكبر من 1، فهذا يعني أن الحدث يرتبط باحتمالات أعلى لتوليد نتيجة معينة. على العكس من ذلك، إذا كانت نسبة الاحتمالات (OR) أقل من 1، فإن الحدث يرتبط باحتمالات أقل لحدوث هذه النتيجة. بناء على المعادلة الواردة أعلاه، يمكن الإشارة إلى تفسير نسبة الاحتمالات على النحو التالي: تتغير احتمالات النجاح بمقدار exp (cB_1) مضروبًا في كل زيادة بمقدار وحدة c في x. لنستخدم مثالاً على ذلك، لنفترض أننا سنقدّر احتمالات النجاة على متن تيتانيك إذا كان الشخص ذكرًا، وكانت نسبة الاحتمالات للذكور .0810. سنفسر نسبة الاحتمالات على أن احتمالات بقاء الذكور على قيد الحياة انخفضت بمعامل .0810 عند مقارنتها بالإناث، مع إبقاء جميع المتغيرات الأخرى ثابتة.